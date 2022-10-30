13 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись практически одинаково. И мы не можем выбрать, кто круче
И Кейт Миддлтон, и Меган Маркл можно назвать модными иконами: их образам подражают стильные девушки со всего мира. К тому же гардероб знаменитостей часто ограничен протоколом, поэтому неудивительно, что их наряды бывают похожими друг на друга. Похожими, но не идентичными — обе они умеют обыгрывать одинаковые вещи по-разному.
Белый брючный костюм
Изумрудное платье ниже колена
Синее платье в пол
Ярко-желтый образ
Зеленая парка
Сине-зеленое клетчатое пальто
Длинное платье без рукавов
Жакет и укороченные джинсы
Голубое платье-футляр
Белый верх, белый низ
Черное платье на пуговицах
Платье изумрудного оттенка на пуговицах
Черное вечернее платье с открытыми руками
А кому вы бы отдали пальму первенства в этом модном «соревновании»?
Фото на превью Royalfoto/News Pictures/East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News
AdMe/Дизайн/13 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись практически одинаково. И мы не можем выбрать, кто круче
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