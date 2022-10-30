13 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись практически одинаково. И мы не можем выбрать, кто круче

И Кейт Миддлтон, и Меган Маркл можно назвать модными иконами: их образам подражают стильные девушки со всего мира. К тому же гардероб знаменитостей часто ограничен протоколом, поэтому неудивительно, что их наряды бывают похожими друг на друга. Похожими, но не идентичными — обе они умеют обыгрывать одинаковые вещи по-разному.