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13 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись практически одинаково. И мы не можем выбрать, кто круче

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И Кейт Миддлтон, и Меган Маркл можно назвать модными иконами: их образам подражают стильные девушки со всего мира. К тому же гардероб знаменитостей часто ограничен протоколом, поэтому неудивительно, что их наряды бывают похожими друг на друга. Похожими, но не идентичными — обе они умеют обыгрывать одинаковые вещи по-разному.

Белый брючный костюм

© Samir Hussein / WireImage / Getty Images, AP/Associated Press/East News

Изумрудное платье ниже колена

Синее платье в пол

Royalfoto/News Pictures/East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Ярко-желтый образ

RICARDO MAKYN/AFP/East News, Pool / i-Images/EAST NEWS

Зеленая парка

Сине-зеленое клетчатое пальто

Длинное платье без рукавов

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Жакет и укороченные джинсы

GEOFF PUGH/AFP/East News

Голубое платье-футляр

Ian Jones / East News, PAUL EDWARDS/AFP/East News

Белый верх, белый низ

Черное платье на пуговицах

Платье изумрудного оттенка на пуговицах

Черное вечернее платье с открытыми руками

А кому вы бы отдали пальму первенства в этом модном «соревновании»?

Фото на превью Royalfoto/News Pictures/East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News
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AdMe/Дизайн/13 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл оделись практически одинаково. И мы не можем выбрать, кто круче
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