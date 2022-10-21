13 знаменитых мужчин, которые решили, что классическая обувь слишком скучна, и выбрали кое-что покруче

На светские мероприятия мужчины предпочитают приходить в строгом наряде. Классический костюм, начищенные туфли. Конечно, есть исключения — персоны, которые любят эпатаж во всем. Как, например, Джаред Лето. Но и он иногда появляется на публике в обычном костюме, пусть и необычного цвета. В большинстве же случаев, когда некоторым популярным джентльменам хочется добавить в образ какую-нибудь фишку, они щеголяют по красной дорожке в нестандартной обуви.

Микки Рурк

ANGELA WEISS / AFP / East News

Актер любит при создании образа использовать выразительные детали, особенно если дело касается обуви. И неважно, собирается он просто прогуляться в удобных джинсах, пройтись по подиуму или выйти на красную дорожку.

Тимоти Шаламе

LAURENT LAURENT VU / SIPA / Sipa Press / East News

Молодой актер принарядился на ужин, посвященный кинематографу, устроенный во время Каннского кинофестиваля. И обувь выбрал под стать декору мероприятия — в цветочек.

Джейсон Момоа

Invision / Invision / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Джейсон Момоа посетил премьеру 3-го сезона сериала «Видеть» и удивил поклонников своим обликом. Актер вообще частенько сочетает классические костюмы с нестандартной обувью. А его любимчиками, кажется, являются мокасины или туфли без задника с разного рода украшениями.

Том Дейли

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Знаменитый британский прыгун в воду посещает не только спортивные мероприятия, но и показы моды. Причем щеголяет там в довольно экстравагантных нарядах. На вечеринку в честь демонстрации коктейльной женской одежды в рамках Недели моды в Париже Том выбрал туфли на каблуке, которые отлично гармонировали с кожаной курткой.

Коди Ферн

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Австралийский кинематографист, актер и режиссер создает для посещения разных мероприятий вызывающие образы. Не исключением стала и Неделя моды в Париже, куда Коди пришел в розовых резиновых сапогах.

Джаред Лето

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Розовый цвет также приглянулся Джареду Лето. Певец и актер появился на Неделе моды в Париже в ботинках на каблуках с пряжкой. Розовые волосы и обувь чуть более светлого оттенка шикарно контрастировали с ярким фиолетовым костюмом.

Келвин Харрисон — младший

Келвин Харрисон — младший на Met Gala Метрополитен-музея поразил всех своими брюками-сапогами, щедро украшенными разноцветными кристаллами.

Патрик Шварценеггер

На этом же мероприятии папарацци сфотографировали и сына знаменитого Арни. Патрик позировал перед камерами в костюме спокойного бежевого оттенка. Но вот аксессуары — алые ботинки с бежевой подошвой и подобранная им в тон яркая шляпа — говорили, что страсти в парне хоть отбавляй.

Бруклин Бекхэм

Invision / Invision / East News

Бруклин посетил благотворительный вечер Института костюма Метрополитен-музея, облачившись в классическую двойку и черные туфли. Однако обувь с нестандартной платформой придала образу некий оттенок авангардизма.

Коул Спраус

Invision / Invision / East News

Актер решил в прямом смысле блистать на красной дорожке, поэтому выбрал полностью серебристый костюм. И даже ботинки сумел подыскать в тон.

Джастин Бибер

Invision / Invision / East News

Сочетанием белых кед с классическим нарядом, казалось бы, никого уже не удивишь. Но Джастин пошел дальше и явился на благотворительный вечер Института костюма Метрополитен-музея в разукрашенной забавными мелкими рисунками обуви.

Роберт Дауни — младший

Schneider-Press / John Farr / SIPA / Sipa Press / East News

Вот и Роберт Дауни — младший умело сочетает классику с полуспортивной обувью. А на премьеру фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» актер выбрал в комплект к костюму аляповатые кеды.

Идрис Эльба

Van Tine Dennis / ABACA / East News

Идрис Эльба и Мэттью Макконахи вместе проводили промотур, когда вышел фильм «Темная башня». Оба актера — модники и любят стильно одеваться. На одно из мероприятий Идрис пришел в костюме в морском стиле с анималистичными элементами — на туфлях были маленькие рептилии.

Какой образ показался вам наиболее лаконичным, а какой — вычурным?