13 знаменитых мужчин, которые решили, что классическая обувь слишком скучна, и выбрали кое-что покруче
На светские мероприятия мужчины предпочитают приходить в строгом наряде. Классический костюм, начищенные туфли. Конечно, есть исключения — персоны, которые любят эпатаж во всем. Как, например, Джаред Лето. Но и он иногда появляется на публике в обычном костюме, пусть и необычного цвета. В большинстве же случаев, когда некоторым популярным джентльменам хочется добавить в образ какую-нибудь фишку, они щеголяют по красной дорожке в нестандартной обуви.
Микки Рурк
Актер любит при создании образа использовать выразительные детали, особенно если дело касается обуви. И неважно, собирается он просто прогуляться в удобных джинсах, пройтись по подиуму или выйти на красную дорожку.
Тимоти Шаламе
Молодой актер принарядился на ужин, посвященный кинематографу, устроенный во время Каннского кинофестиваля. И обувь выбрал под стать декору мероприятия — в цветочек.
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа посетил премьеру 3-го сезона сериала «Видеть» и удивил поклонников своим обликом. Актер вообще частенько сочетает классические костюмы с нестандартной обувью. А его любимчиками, кажется, являются мокасины или туфли без задника с разного рода украшениями.
Том Дейли
Знаменитый британский прыгун в воду посещает не только спортивные мероприятия, но и показы моды. Причем щеголяет там в довольно экстравагантных нарядах. На вечеринку в честь демонстрации коктейльной женской одежды в рамках Недели моды в Париже Том выбрал туфли на каблуке, которые отлично гармонировали с кожаной курткой.
Коди Ферн
Австралийский кинематографист, актер и режиссер создает для посещения разных мероприятий вызывающие образы. Не исключением стала и Неделя моды в Париже, куда Коди пришел в розовых резиновых сапогах.
Джаред Лето
Розовый цвет также приглянулся Джареду Лето. Певец и актер появился на Неделе моды в Париже в ботинках на каблуках с пряжкой. Розовые волосы и обувь чуть более светлого оттенка шикарно контрастировали с ярким фиолетовым костюмом.
Келвин Харрисон — младший
Келвин Харрисон — младший на Met Gala Метрополитен-музея поразил всех своими брюками-сапогами, щедро украшенными разноцветными кристаллами.
Патрик Шварценеггер
На этом же мероприятии папарацци сфотографировали и сына знаменитого Арни. Патрик позировал перед камерами в костюме спокойного бежевого оттенка. Но вот аксессуары — алые ботинки с бежевой подошвой и подобранная им в тон яркая шляпа — говорили, что страсти в парне хоть отбавляй.
Бруклин Бекхэм
Бруклин посетил благотворительный вечер Института костюма Метрополитен-музея, облачившись в классическую двойку и черные туфли. Однако обувь с нестандартной платформой придала образу некий оттенок авангардизма.
Коул Спраус
Актер решил в прямом смысле блистать на красной дорожке, поэтому выбрал полностью серебристый костюм. И даже ботинки сумел подыскать в тон.
Джастин Бибер
Сочетанием белых кед с классическим нарядом, казалось бы, никого уже не удивишь. Но Джастин пошел дальше и явился на благотворительный вечер Института костюма Метрополитен-музея в разукрашенной забавными мелкими рисунками обуви.
Роберт Дауни — младший
Вот и Роберт Дауни — младший умело сочетает классику с полуспортивной обувью. А на премьеру фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» актер выбрал в комплект к костюму аляповатые кеды.
Идрис Эльба
Идрис Эльба и Мэттью Макконахи вместе проводили промотур, когда вышел фильм «Темная башня». Оба актера — модники и любят стильно одеваться. На одно из мероприятий Идрис пришел в костюме в морском стиле с анималистичными элементами — на туфлях были маленькие рептилии.
Какой образ показался вам наиболее лаконичным, а какой — вычурным?