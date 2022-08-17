15+ девушек, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы делать скучный мейк
Нанести макияж — это не просто 10 минут помахать кисточкой. Визажисты постоянно проходят различные курсы, любители учатся по видео в социальных сетях. Но чтобы сделать умопомрачительный макияж, необязательно быть суперпрофессионалом.
Мы в ADME по-доброму завидуем девушкам, у которых хватает времени, терпения и сил не просто нанести тональный крем и тушь, а создать на лице произведение искусства. А в бонусе покажем фото девушки, которая совсем не боится экспериментов.
Черновая версия лебедей
Яркость — наше все
«Мои лучшие графические стрелки»
Когда стрелки не получились и приходится выкручиваться
А это, кажется, смелый макияж в стиле Харли Квинн
Наглядно о том, как важно найти «свой» цвет
«Прослушала песню „Акварельные глаза“ Ланы Дель Рей слишком много раз»
«Я просто космос»
«Вдохновилась другими работами и сделала крылья бабочки»
«Сделала себе космический макияж на работу»
- Выглядит потрясающе! Ты похожа на Мэйвис из анимации «Монстры на каникулах». © Juicy**srussian / Reddit
«Вдохновилась показом Christian Dior в 2003 году»
У моделей на показе 2003 года был похожий макияж в японском стиле (прим. ADME).
«Пыталась сделать пятна как у коровы, только розовые. Не вышло, добавила черную обводку, и теперь это леопардовый принт»
«Я не обрабатывала эту фотку. Как вам?»
«Есть тут фанаты „Истребителя демонов“? Вдохновилась аниме»
«Моя версия макияжа с румянами-сердечками»
Пористая кожа — это нормально
Вариант макияжа для нависшего века
«Обычно не использую оранжевый цвет, но вышло супер»
«Мне не нужно было идти на работу, так что было время сделать неоновый макияж»
Бонус: вы когда-нибудь смотрели на свой хайлайтер и думали, что будет, если нанести его на все лицо?
А сколько вы тратите времени на повседневный макияж? А если нужно накраситься для торжества?
Фото на превью ***alexsa / Reddit
AdMe/Дизайн/15+ девушек, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы делать скучный мейк
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