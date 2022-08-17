15+ девушек, которые живут свою единственную жизнь не для того, чтобы делать скучный мейк

Нанести макияж — это не просто 10 минут помахать кисточкой. Визажисты постоянно проходят различные курсы, любители учатся по видео в социальных сетях. Но чтобы сделать умопомрачительный макияж, необязательно быть суперпрофессионалом.

Мы в ADME по-доброму завидуем девушкам, у которых хватает времени, терпения и сил не просто нанести тональный крем и тушь, а создать на лице произведение искусства. А в бонусе покажем фото девушки, которая совсем не боится экспериментов.

Черновая версия лебедей

Яркость — наше все

«Мои лучшие графические стрелки»

Когда стрелки не получились и приходится выкручиваться

А это, кажется, смелый макияж в стиле Харли Квинн

Наглядно о том, как важно найти «свой» цвет

«Прослушала песню „Акварельные глаза“ Ланы Дель Рей слишком много раз»

«Я просто космос»

«Вдохновилась другими работами и сделала крылья бабочки»

«Сделала себе космический макияж на работу»

Выглядит потрясающе! Ты похожа на Мэйвис из анимации «Монстры на каникулах». © Juicy**srussian / Reddit

«Вдохновилась показом Christian Dior в 2003 году»

У моделей на показе 2003 года был похожий макияж в японском стиле (прим. ADME).

«Пыталась сделать пятна как у коровы, только розовые. Не вышло, добавила черную обводку, и теперь это леопардовый принт»

«Я не обрабатывала эту фотку. Как вам?»

«Есть тут фанаты „Истребителя демонов“? Вдохновилась аниме»

«Моя версия макияжа с румянами-сердечками»

Пористая кожа — это нормально

Вариант макияжа для нависшего века

«Обычно не использую оранжевый цвет, но вышло супер»

«Мне не нужно было идти на работу, так что было время сделать неоновый макияж»

Бонус: вы когда-нибудь смотрели на свой хайлайтер и думали, что будет, если нанести его на все лицо?