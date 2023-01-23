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15 доказательств того, что между фотографиями в соцсетях и реальностью есть ой какая разница

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Современные технологии позволяют в пару кликов обработать снимки: скрыть несовершенства кожи, подтянуть морщинки, изменить контур лица. Мы считаем, что женщины хорошо выглядят и такие как есть. Чтобы доказать это, мы создали коллажи, на которых слева разместили снимки, которые звезды выложили в соцсетях, а справа — сделанные профессиональными фотографами.

Ольга Бузова

Tarakanov Vadim / East News

Лера Кудрявцева

Lomohov Anatoly / East News

Анфиса Чехова

Tarakanov Vadim / East News

Тина Канделаки

Kashaev Pavel / East News

Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News

Слава

Tarakanov Vadim / East News

Юлия Снигирь

Ivanov Sergey / East News

Эвелина Бледанс

Lomohov Anatoly / East News

Юлия Барановская

Tarakanov Vadim / East News

Елизавета Боярская

Tarakanov Vadim / East News

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News

Екатерина Климова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Юлия Пересильд

Tarakanov Vadim / East News

Яна Рудковская

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Лариса Долина

Lomohov Anatoly / East News

А вы за естественные фотографии или идеальные? Часто ли вам приходится «колдовать» над своими снимками, перед тем как запостить их в социальную сеть?

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News
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AdMe/Дизайн/15 доказательств того, что между фотографиями в соцсетях и реальностью есть ой какая разница
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