15 доказательств того, что между фотографиями в соцсетях и реальностью есть ой какая разница

Современные технологии позволяют в пару кликов обработать снимки: скрыть несовершенства кожи, подтянуть морщинки, изменить контур лица. Мы считаем, что женщины хорошо выглядят и такие как есть. Чтобы доказать это, мы создали коллажи, на которых слева разместили снимки, которые звезды выложили в соцсетях, а справа — сделанные профессиональными фотографами.