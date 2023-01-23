15 доказательств того, что между фотографиями в соцсетях и реальностью есть ой какая разница
Современные технологии позволяют в пару кликов обработать снимки: скрыть несовершенства кожи, подтянуть морщинки, изменить контур лица. Мы считаем, что женщины хорошо выглядят и такие как есть. Чтобы доказать это, мы создали коллажи, на которых слева разместили снимки, которые звезды выложили в соцсетях, а справа — сделанные профессиональными фотографами.
Ольга Бузова
Лера Кудрявцева
Анфиса Чехова
Тина Канделаки
Анна Семенович
Слава
Юлия Снигирь
Эвелина Бледанс
Юлия Барановская
Елизавета Боярская
Марина Александрова
Екатерина Климова
Юлия Пересильд
Яна Рудковская
Лариса Долина
А вы за естественные фотографии или идеальные? Часто ли вам приходится «колдовать» над своими снимками, перед тем как запостить их в социальную сеть?
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News
AdMe/Дизайн/15 доказательств того, что между фотографиями в соцсетях и реальностью есть ой какая разница
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