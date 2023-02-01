15+ производителей, которые так хитро все продумали, что и не придерешься

Несмотря на всем известное выражение, гласящее, что нельзя cудить о книге по ее обложке, первое, на что мы обращаем внимание при покупке, — это дизайн. Если он кажется нам привлекательным, мы с удовольствием покупаем товар. А если в нем сочетается красота и практичность, то на мысли вроде «купить или не купить» уходят доли секунды, и мы с удовольствием перекладываем понравившуюся вещь с полки магазина в свою корзину.

«Вот что было внутри моей капсулы жаропонижающего. На самом деле это обычная таблетка, которую поместили в оболочку»

«Молния куртки, которую я только что купила, сделана в виде крошечных черепов»

«На фильтре моего пылесоса есть рисунок водопроводного крана, который виден только тогда, когда фильтр мокрый. Поэтому легко понять, что он высох»

Вилка, ложка и нож из комплекта одноразовых приборов идеально вкладываются друг в друга

Крышечка банки острого соуса из авокадо имеет ту же текстуру, что и кожица фрукта

Светофор в виде песочных часов

Вывеска лондонского мясного ресторана

Наконечник шнурка закреплен с помощью маленького самореза

Ручка этого пакета — продолжение рисунка кита

На этикетке этого средства от боли в желудке написано просто «желудок»

«Этот тукан достался мне от сестры. Первая детская лампа, сделанная из пластика»

Забавная надпись на баночке газировки

«Я просто хотел сказать „привет“».

Пластиковая крышечка выглядит как долька апельсина

Откидная крышка помогает сохранить сиденье велосипеда сухим

«Деталь моего велосипеда может служить еще и открывалкой для бутылок»

Флакон геля для душа с алоэ выглядит как лист этого растения

Наконец-то хоть один производитель додумался до этого. Больше не придется копаться в банке в поисках ложечки