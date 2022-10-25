15+ случаев, когда знаменитости вышли в свет в одинаковых платьях, но смотрелись в них абсолютно по-разному

В феврале 2015 года 54-летняя Джулианна Мур посетила премию BAFTA в роскошном алом платье Tom Ford. Спустя 3 месяца подобный наряд выгуляла 20-летняя модель Джиджи Хадид. К слову, случаев, когда 2 звезды выходили в свет в идентичной одежде, огромное множество. Кто-то может расстроиться по этому поводу. Мы же не видим в этом ничего плохого, ведь подобные совпадения дают отличную возможность посмотреть, как один и тот же наряд может смотреться на женщинах разного возраста и комплекции.