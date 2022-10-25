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15+ случаев, когда знаменитости вышли в свет в одинаковых платьях, но смотрелись в них абсолютно по-разному

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В феврале 2015 года 54-летняя Джулианна Мур посетила премию BAFTA в роскошном алом платье Tom Ford. Спустя 3 месяца подобный наряд выгуляла 20-летняя модель Джиджи Хадид. К слову, случаев, когда 2 звезды выходили в свет в идентичной одежде, огромное множество. Кто-то может расстроиться по этому поводу. Мы же не видим в этом ничего плохого, ведь подобные совпадения дают отличную возможность посмотреть, как один и тот же наряд может смотреться на женщинах разного возраста и комплекции.

Модель Джиджи Хадид и актриса Джулианна Мур

0000292 / Reporter / East News, Si, PacificCoastNews / East News

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и бурлеск-танцовщица Дита фон Тиз

Invision / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Модель Эмили Ратаковски и актриса Кира Седжвик

imago / Future Image / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Актриса Кейт Бекинсейл и певица Тейлор Свифт

Bronx DiCapua / Broadimage / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Актрисы Энн Хэтэуэй и Ева Грин

AFP / East News, East News

Модель Кейт Аптон и актриса Эмма Робертс

imago / Future Image / East News, Elevation Photos / Sipa USA / East News

Актрисы Николь Кидман и Роуз Бирн

Актрисы Леа Сейду и Нуми Рапас

David Niviere / SIPA / East News, © Fred Duval / Shutterstock.com

Актриса Кейт Бекинсейл и певица Селин Дион

Актриса Диана Крюгер и 11-й претендент на королевский трон Монако Шарлотта Казираги

BENAROCH / SIPA / East News, PICTURE PRESS EUROPE / SIPA / East News

Актриса Хелена Бонэм Картер и певица Дженнифер Лопес

Актриса Эмма Стоун и редактор моды Анна Делло Руссо

imago stock&people / East News, BENHAMOU LAURENT / SIPA / East News

Актрисы Кирстен Данст и Дженнифер Энистон

Invision / Invision / East News

Певица Ферги и актриса Эми Шумер

Frederick Taylor / Broadimage / East News, Kiera Fyles, PacificCoastNews / East News

Актриса Сальма Хайек и телеведущая Келли Рипа

ASSOCIATED PRESS / East News

Актриса Гвинет Пэлтроу и певица Джессика Симпсон

NPA / The Grosby Group / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Певица Дженнифер Лопес и телезвезда Крис Дженнер

John Shearer / Invision / AP / East News

Нужно отдать должное нашим героиням: все они сумели добавить образам нотку своего обаяния и смотрелись просто великолепно. И все же на вкус и цвет товарищей нет. На ваш взгляд, кому из знаменитостей больше идет выбранный наряд?

Фото на превью 0000292 / Reporter / East News, Si, PacificCoastNews / East News
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AdMe/Дизайн/15+ случаев, когда знаменитости вышли в свет в одинаковых платьях, но смотрелись в них абсолютно по-разному
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