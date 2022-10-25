15+ случаев, когда знаменитости вышли в свет в одинаковых платьях, но смотрелись в них абсолютно по-разному
В феврале 2015 года 54-летняя Джулианна Мур посетила премию BAFTA в роскошном алом платье Tom Ford. Спустя 3 месяца подобный наряд выгуляла 20-летняя модель Джиджи Хадид. К слову, случаев, когда 2 звезды выходили в свет в идентичной одежде, огромное множество. Кто-то может расстроиться по этому поводу. Мы же не видим в этом ничего плохого, ведь подобные совпадения дают отличную возможность посмотреть, как один и тот же наряд может смотреться на женщинах разного возраста и комплекции.
Модель Джиджи Хадид и актриса Джулианна Мур
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и бурлеск-танцовщица Дита фон Тиз
Модель Эмили Ратаковски и актриса Кира Седжвик
Актриса Кейт Бекинсейл и певица Тейлор Свифт
Актрисы Энн Хэтэуэй и Ева Грин
Модель Кейт Аптон и актриса Эмма Робертс
Актрисы Николь Кидман и Роуз Бирн
Актрисы Леа Сейду и Нуми Рапас
Актриса Кейт Бекинсейл и певица Селин Дион
Актриса Диана Крюгер и 11-й претендент на королевский трон Монако Шарлотта Казираги
Актриса Хелена Бонэм Картер и певица Дженнифер Лопес
Актриса Эмма Стоун и редактор моды Анна Делло Руссо
Актрисы Кирстен Данст и Дженнифер Энистон
Певица Ферги и актриса Эми Шумер
Актриса Сальма Хайек и телеведущая Келли Рипа
Актриса Гвинет Пэлтроу и певица Джессика Симпсон
Певица Дженнифер Лопес и телезвезда Крис Дженнер
Нужно отдать должное нашим героиням: все они сумели добавить образам нотку своего обаяния и смотрелись просто великолепно. И все же на вкус и цвет товарищей нет. На ваш взгляд, кому из знаменитостей больше идет выбранный наряд?
Фото на превью 0000292 / Reporter / East News, Si, PacificCoastNews / East News
AdMe/Дизайн/15+ случаев, когда знаменитости вышли в свет в одинаковых платьях, но смотрелись в них абсолютно по-разному
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