15 знаменитых женщин, которые решили на красной дорожке побыть диснеевскими героинями и не прогадали

Какая девочка не мечтала нарядиться как принцесса из любимого мультфильма. Судя по всему, наши любимые знаменитые дамы решили воплотить свои детские мечты в реальность. Они вышли на красную дорожку в роскошных нарядах, любуясь которыми мы не смогли не провести параллели с образами сказочных героинь.

Золушка: Айшвария Рай, Зендея и Ариана Гранде

© Cinderella / Walt Disney Studios and co-producers , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

На Каннском кинофестивале 2017 года Айшвария Рай примерила поистине сказочный образ. Его голубая ткань и пышная юбка сразу же напомнили о культовом платье Золушки. Критики наперебой восторгались образом 43-летней актрисы и назвали его достойным любой принцессы. А мы бы сказали, что не просто принцессы — королевы.

ANGELA WEISS / AFP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

На Met Gala 2019 года Зендея вошла в образ Золушки на все 100%. Девушка прибыла на мероприятие с настоящим «феем-крестным», который взмахнул волшебной палочкой — и ее платье засветилось. А еще актриса «потеряла» на ступеньках свою туфельку.

Наряд а-ля Золушка примерила и Ариана Гранде. В этом дивном платье с перчатками она позировала фотографам на красной дорожке премии Grammy. Очевидцы остались в восторге от образа Арианы.

Ариэль: Блейк Лайвли и Шэрон Стоун

Блейк Лайвли охотно черпает вдохновение в образах принцесс «Диснея». В 2011 году она вышла на красную дорожку в платье зеленого оттенка с «рыбьим» хвостом и даже покрасила свои светлые локоны в рыжий цвет. Популярные издания сразу же отметили, что знаменитость была очень похожа на ту самую Русалочку.

Мы же, в свою очередь, не можем не сопоставить с образом Ариэль наряд Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале в 2022 году. В мерцающем зеленом платье от Dolce & Gabbana звезда действительно напоминала прекрасную жительницу моря. Она доказала, что и в 64 года можно немного побыть Русалочкой.

Белль: Кэти Холмс

Русые волосы, желтое платье с пышной юбкой и открытыми плечами — образ Кэти Холмс на балу Met Gala в 2014 году действительно напоминал ту самую Белль из «Красавицы и Чудовища». И мы считаем, что наряд актрисе очень идет, получилась настоящая сказочная героиня.

Тиана: Лупита Нионго

© The Princess and the Frog / Walt Disney Studios and co-producers , Adam Orchon / Sipa USA seasonal de / East News Adam Orchon / Sipa USA seasonal de / East News

Девушку частенько называют живым воплощением диснеевской принцессы. А один фанат даже инициировал голосование за то, чтобы актриса исполнила роль Тианы в потенциальной экранизации сказки. И на «Оскаре» 2014 года девушка была очень похожа на ту самую принцессу.

Аврора: Эль Фэннинг и Кэтрин Зета-Джонс

В 2014 году Эль Фэннинг в очередной раз доказала, что была создана для роли принцессы Авроры. Юная актриса появилась на премьере «Малефисенты» в голубом платье с открытыми плечами и выглядела так, будто диснеевская принцесса сошла с экрана и отправилась прямиком в Голливуд.

© Sleeping Beauty / Walt Disney Studios and co-producers , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

О другом образе Авроры, чудном розовом платье, нам напомнил светский выход актрисы Кэтрин Зета-Джонс в 1999 году. Звезда выглядела как настоящая принцесса.

Динь-Динь: Аня Тейлор-Джой

Звезда сериала «Ход королевы» на мероприятии Critics Choice Awards в 2023 году напоминала сказочное создание. А точнее, фею Динь-Динь из легендарного «Питера Пэна». Даже прическа была такая же, как у мультяшного оригинала. Не хватало только крылышек.

Эльза: Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон

© Frozen / Walt Disney Studios and co-producers , Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Еще одно доказательство того, что Блейк Лайвли подходит на роль практически любой диснеевской принцессы. На Каннском кинофестивале 2016 года беременная знаменитость примерила роль Эльзы из «Холодного сердца» и вызвала уйму восхищенных отзывов о том, каким же крутым был образ.

В 2017 году Кейт тоже решила немного побыть диснеевской принцессой. Ее платье, усыпанное множеством кристаллов, вмиг осенило общественность: да это же Эльза из «Холодного сердца»! Наряд настолько запомнился публике, что даже спустя 2 года одна девочка спросила у герцогини, почему она больше не надевает это платье.

Рапунцель: Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг не отстает от своей младшей сестры Эль, когда дело касается сказочных нарядов. В 2020 году она пришла на церемонию Golden Globe Awards в изумительном лиловом платье, и образ актрисы напомнил нам о принцессе Рапунцель из мультфильма.

Жизель: Эмили Блант

© Enchanted / Walt Disney Pictures and co-producers , Joseph Martinez / PictureLux / agefotostock / East News Joseph Martinez / PictureLux / agefotostock / East News

Если бы главная роль в «Зачарованной» досталась не Эми Адамс, на ее точно могла бы претендовать Эмили Блант. Ее образ на одной из кинопремьер в 2018 году уж очень напоминал мультяшную версию Жизель в подвенечном платье.

Жасмин: Кэтрин Ньютон

© Aladdin / Walt Disney Pictures and co-producers , Priscilla Grant / Everett Collection / East News Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Нечасто на красной дорожке можно увидеть костюм в восточном стиле с кроп-топом. Но именно такой выбрала Кэтрин Ньютон в 2023 году для посещения одного из светских мероприятий. И была на высоте. Стоит ли говорить, что ее наряд был очень похож на костюм Жасмин?