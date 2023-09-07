15 звездных див, которые без килограмма косметики на лице словно другими людьми становятся

Быть знаменитостью непросто, ведь ты всегда находишься на виду у фанатов и папарацци. Все обсуждают твой внешний вид и поведение на публике, а любое фото в социальных сетях может вызвать шумиху. В этой статье мы собрали снимки звездных красавиц, которые не стесняются показаться без макияжа или с минимумом косметики и не обращают внимания на злобных комментаторов.