15 звездных див, которые без килограмма косметики на лице словно другими людьми становятся
Быть знаменитостью непросто, ведь ты всегда находишься на виду у фанатов и папарацци. Все обсуждают твой внешний вид и поведение на публике, а любое фото в социальных сетях может вызвать шумиху. В этой статье мы собрали снимки звездных красавиц, которые не стесняются показаться без макияжа или с минимумом косметики и не обращают внимания на злобных комментаторов.
Мишель Пфайффер
East News
Дженна Ортега
CJ Rivera / Everett Collection / East News
Хейли Бибер
Jordan Strauss / Invision / East News
Мерьем Узерли
Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Лана Дель Рей
Evan Agostini / Invision / AP / East News
Элизабет Херли
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Луисана Лопилато
AFP / EAST NEWS
Лейтон Мистер
Джованна Aнтонелли
Ханде Эрчел
Зендея
Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News
Николь Кидман
Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Адель
Invision / Invision / East News
Жизель Бюндхен
Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Ким Кэтролл
Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS
Мы неоднократно писали про жизнь звездных див, ведь у них есть чему поучиться. Например, у Дженнифер Энистон есть 14 правил, которые помогают ей выгладить шикарно в любом возрасте.
Фото на превью Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, East News
AdMe/Дизайн/15 звездных див, которые без килограмма косметики на лице словно другими людьми становятся
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