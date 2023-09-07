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15 звездных див, которые без килограмма косметики на лице словно другими людьми становятся

Дизайн
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Быть знаменитостью непросто, ведь ты всегда находишься на виду у фанатов и папарацци. Все обсуждают твой внешний вид и поведение на публике, а любое фото в социальных сетях может вызвать шумиху. В этой статье мы собрали снимки звездных красавиц, которые не стесняются показаться без макияжа или с минимумом косметики и не обращают внимания на злобных комментаторов.

Мишель Пфайффер

East News

Дженна Ортега

CJ Rivera / Everett Collection / East News

Хейли Бибер

Jordan Strauss / Invision / East News

Мерьем Узерли

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Лана Дель Рей

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Элизабет Херли

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Луисана Лопилато

AFP / EAST NEWS

Лейтон Мистер

Джованна Aнтонелли

Ханде Эрчел

Зендея

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Адель

Invision / Invision / East News

Жизель Бюндхен

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Ким Кэтролл

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Мы неоднократно писали про жизнь звездных див, ведь у них есть чему поучиться. Например, у Дженнифер Энистон есть 14 правил, которые помогают ей выгладить шикарно в любом возрасте.

Фото на превью Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, East News
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AdMe/Дизайн/15 звездных див, которые без килограмма косметики на лице словно другими людьми становятся
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