20+ любимых кинодуэтов из прошлого, глядя на которые не веришь, что уже столько лет прошло

Знаменитости
1 час назад

Некоторые актерские дуэты становятся символами эпохи, а химия между ними — настоящим феноменом. Вспомним такие пары, которые покорили нас десятилетия назад и до сих пор вызывают теплую улыбку.

Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»

Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»

Джейн Сиббетт и Стив Гуттенберг в комедии «Двое: Я и моя тень»

Орнелла Мути и Мариса Томей в комедии «Оскар»

Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»

Эми Смарт и Джеймс Марсден в роуд-муви «Трасса 60»

Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»

Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»

Джош Хартнетт и Люси Лью в детективе «Счастливое число Слевина»

Тильда
16 часов назад

Недавно пересматривала сериал "Emergency", там Люси Лью на заре своей карьеры играет забитую, плохо говорящую на английском языке китаянку, сильно потрёпанную судьбой.
Боже, как смешно сейчас на это смотреть.

-
-
Ответить

Элейн Хендрикс и Линдси Лохан «Ловушка для родителей»

Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»

Элисон Портер и Джеймс Белуши в комедии «Кудряшка Сью»

© Curly Sue / Warner Bros., Raoul Gatchalian/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»

Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»

© Death Becomes Her / Universal Pictures, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в искрометной комедии «Как отделаться от парня за 10 дней»

Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»

© Benny & Joon / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Joel C Ryan/Invision/East News

Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»

Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»

© Bean / Polygram Filmed Entertainment, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»

© Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Тильда
16 часов назад

Ну, в сериале 911 она была толстая, но узнаваемая, а это что? Это же вообще незнакомое лицо. Женщина в красном, что вы сделали с Дженни???

-
-
Ответить

Хелена Бонем Картер и Эдвард Нортон в фильме «Бойцовский клуб»

Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»

