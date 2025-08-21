20 фото, после которых захочется сказать: «Вот это я понимаю — сервис!»

Все мы знаем, что хороший сервис — это редкость. Но иногда встречаются люди, которые делают свою работу с таким огоньком, что это не только удивляет, но и дарит самые теплые эмоции. В этой подборке мы собрали 20 фотографий, которые заставят вас воскликнуть: «Вот это я понимаю — сервис!» — и поверить, что маленькие чудеса случаются каждый день.

«Вот что придумал мой стоматолог для особо стрессующих пациентов»

Все, мне срочно нужно к нему на прием! © Trocar182 / Reddit

«Пиццу принесли слегка помятой и с опозданием, но она была вкусной. Решил оставить отзыв, так на следующий день вдруг с мной связались и предложили бесплатную пиццу»

«На пляжах в Нидерландах установлены вот такие штуки и все это бесплатно. Это дозаторы солнцезащитного крема»

«Детали прислали мне в комплекте с леденцом, для которого был даже отдельный слот»

«Курьер оставил все мои посылки в специальной огромной сумке»

«На моем дезодоранте есть не только название, но и описание всех его ингредиентов»

«В этом универмаге в Германии есть приспособление для обучения серфингу»

«В доме моего друга есть небольшой магазин проката всяких полезных вещей»

«В моем местном торговом центре есть бесплатный книгообменник»

Наборы Lego теперь упаковывают в бумажные пакеты

Эти охлаждающие пакеты потом можно использовать в качестве удобрения для растений

«Мой местный фургончик с мороженым теперь продает замороженные лакомства для собак»

«Мне сделали кофе в чашке из вафли, которую потом можно съесть»

«В этой пиццерии есть телевизор, показывающий, чьи заказы уже сделаны, чтобы клиентам было проще ориентироваться»

«Недавно купил шляпы, и вот как мне их прислали, чтобы не помять»

«Пульт для нашего нового телевизора оснащен солнечной батареей»

«У моей простыни есть карман»

«Я: „Я голоден, зашел подкрепиться, дайте чего-нибудь такого... Нормальной еды, короче!“

Официант: „Ни слова больше!“»

«Курьер привез мой заказ, а внутри меня ждал маленький сюрприз»

«От курьера».