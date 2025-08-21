20 фото, после которых захочется сказать: «Вот это я понимаю — сервис!»
3 часа назад
Все мы знаем, что хороший сервис — это редкость. Но иногда встречаются люди, которые делают свою работу с таким огоньком, что это не только удивляет, но и дарит самые теплые эмоции. В этой подборке мы собрали 20 фотографий, которые заставят вас воскликнуть: «Вот это я понимаю — сервис!» — и поверить, что маленькие чудеса случаются каждый день.
«Вот что придумал мой стоматолог для особо стрессующих пациентов»
- Все, мне срочно нужно к нему на прием! © Trocar182 / Reddit
«Пиццу принесли слегка помятой и с опозданием, но она была вкусной. Решил оставить отзыв, так на следующий день вдруг с мной связались и предложили бесплатную пиццу»
«На пляжах в Нидерландах установлены вот такие штуки и все это бесплатно. Это дозаторы солнцезащитного крема»
«Детали прислали мне в комплекте с леденцом, для которого был даже отдельный слот»
«Курьер оставил все мои посылки в специальной огромной сумке»
«На моем дезодоранте есть не только название, но и описание всех его ингредиентов»
«В этом универмаге в Германии есть приспособление для обучения серфингу»
«В доме моего друга есть небольшой магазин проката всяких полезных вещей»
«В моем местном торговом центре есть бесплатный книгообменник»
Наборы Lego теперь упаковывают в бумажные пакеты
Эти охлаждающие пакеты потом можно использовать в качестве удобрения для растений
«Мой местный фургончик с мороженым теперь продает замороженные лакомства для собак»
«Мне сделали кофе в чашке из вафли, которую потом можно съесть»
«В этой пиццерии есть телевизор, показывающий, чьи заказы уже сделаны, чтобы клиентам было проще ориентироваться»
«Недавно купил шляпы, и вот как мне их прислали, чтобы не помять»
«Пульт для нашего нового телевизора оснащен солнечной батареей»
«У моей простыни есть карман»
«Я: „Я голоден, зашел подкрепиться, дайте чего-нибудь такого... Нормальной еды, короче!“
Официант: „Ни слова больше!“»
«Курьер привез мой заказ, а внутри меня ждал маленький сюрприз»
«От курьера».
«Купила я сковородку. Распаковала, а внутри там было это. Очень удобно. Видимо, отвертка для того, чтобы прикрутить ручку»
Какие из этих примеров сервиса впечатлили вас больше всего? А может, и вам посчастливилось столкнуться с таким внимательным подходом, что хочется рассказать об этом всему миру? Делитесь своими историями в комментариях!
