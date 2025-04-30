15+ случаев, когда сервис превзошел все ожидания

Во многих компаниях зачастую просто ставят галочку «услуга оказана» и забывают о клиенте. Но есть и другие — те, кто умеет удивлять. Главное, они умеют не просто работать, а реально думать о людях. Именно поэтому их сервис превращается из чего-то просто функционального в нечто гениальное и запоминающееся на долгие годы.

"Вот что есть в приемной моего стоматолога. Это одеяла для клиентов"

"Класс! Я бы приходил на час раньше, чтобы подремать". © i_like_pretzels / Reddit

"К пакету с попкорном прилагалась специальная зубочистка"

Перевод: Правда же бесит, когда кукуруза застряет между зубами?

"Строительная компания накрывает соседние автомобили защитной пленкой"

"В Лионе, Франция, есть вот такие зарядные станции для электронных устройств"

"В магазине товаров для кемпинга вы сразу можете проверить, как обувь будет вести себя в природных условиях"

"Простыня имеет надписи "длинная сторона" и "короткая сторона""

«Мне нравится, насколько это практично! Отличная идея для подарка»

"Потребителям больше не нужно срывать этикетки"

"В этом кресле есть подножка, которая помогает людям низкого роста дотянуться до верхней полки"

"На этом зеркале в туалете аэропорта есть инструкция, как завязывать галстук"

"На стуле фуд-корта торгового центра есть выемка для ваших сумок"

"В автобусе установлены детские кресла"

"В магазине есть эти бусины с указанием размера одежды, что облегчает процесс покупки"

«Дверные ручки туалетной кабинки, о которых мы все мечтаем»

Перевод: Нажмите локтем, чтобы открыть.

"Если все занесло снегом, линии на стене показывают, где заканчивается и начинается парковочное место"

«В метро есть красные, зеленые и желтые поручни для эскалаторов. Цвет соответствует цвету линий метро, к которым они ведут»