15+ фотографий, которые идеально описывают фразу «поймал момент»

Фотография обладает особой магией — она может поймать мгновение, которое в обычной жизни легко ускользнуло бы от внимания. Иногда это оказывается смешная или совершенно неожиданная сцена, превращающая снимок в маленькую историю. Такие кадры становятся самыми любимыми, потому что дарят живые эмоции и неподдельную радость.