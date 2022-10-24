15 звезд, которые оказались в неудобном положении из-за своих роскошных нарядов, но ничуть не смутились

Любуясь образами звезд с красной дорожки, мы даже не представляем, с какими сложностями сталкиваются знаменитые женщины, выгуливая красивые платья на публичных мероприятиях. Ведь предусмотреть все невозможно, и иногда случаются неловкие моменты: то молния сломается, то шов разойдется или подведет белье. Но наших героинь этим не смутить, они умеют грациозно выйти из любой ситуации.

Очаровательная Блейк Лайвли промахнулась с выбором корректирующего белья, но даже не подала виду. Будто так и было задумано

Ким Кардашьян забыла отрезать ярлык с платья. Но разве такая мелочь может испортить вечер?

Готовясь к выходу, Скарлетт Йоханссон, кажется, не учла, какие сюрпризы может таить платье с высоким разрезом. Но актриса отнеслась к ситуации с юмором и поправляла наряд с улыбкой на лице

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Дефилируя по красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Оливия Уайлд чуть не упала, но сумела сохранить равновесие и вышла к фотографам как ни в чем не бывало

IMAGO / Clemens Niehaus / Imago Stock and People / East News

Коварный ветер так и норовил омрачить вечер Кэтрин Зеты-Джонс, но актриса не дала этому случиться, продемонстрировав выдержку

AFP / East News , Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Платье Тейлор Свифт было настолько нежным, что его рукав разошелся по шву прямо на красной дорожке. Но разве каждый день получаешь статуэтку «Грэмми»?

AFP PHOTO / Kevin MAZUR / The Recording Academy via Getty Images / East News

По пути на церемонию BAFTA Дженнифер Лоуренс, по всей видимости, попала под дождь и запачкала подол платья. Но это не уменьшило ее радость от встречи с Квентином Тарантино

AFP / East News , Jon Furniss / Invision / AP / East News

Подол наряда Амаль Клуни был очень длинным, и девушка едва могла справиться с ним в одиночку. Благо рядом был супруг Джордж Клуни, который помог ей избежать конфуза

AFP / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Дженнифер Лопес настолько спешила на презентацию новой коллекции Dolce & Gabbana, что забыла снять ценник со своей накидки. Но ничуть не расстроилась: с кем не бывает

IPA / IPA / SIPA / Sipa Press / East News

В похожую ситуацию попала и Дженнифер Энистон, забыв отрезать ценник с пальто. Но, судя по реакции звезды, это ее совсем не смутило

East News

Молния на платье Мэрайи Кэри разошлась прямо во время ее выступления в прямом эфире. Но дива на то и дива, что умеет красиво выйти из любой непредвиденной ситуации

Эмма Уотсон — яркий пример того, что ни ветер, ни дождь и уж тем более ни капризное платье не могут испортить премьеру, если ты истинный профессионал

При выборе платья Марго Робби, очевидно, не учла внезапные порывы ветра. Но звезда изящно придерживала разлетающееся платье, продолжая шествовать по красной дорожке

Топ Дакоты Джонсон треснул пополам прямо во время ее благодарственной речи. На помощь актрисе пришли ее коллеги. Да и сама Дакота не стала делать из происходящего трагедию

Николь Кидман также не дала своему обтягивающему платью испортить себе настроение и эффектно продолжила свой путь

AFP / East News

А с вами случались подобные казусы? Расскажите о самой неловкой ситуации, в которую вы попадали.