16 женщин, которые просто решили пойти к стилисту, а вернулись роскошными дивами
Евгений Жук — мастер, который способен выгодно преподнести природные данные каждой девушки. Его талант доказывают многочисленные преображения в стиле «до и после», которыми визажист охотно делится с подписчиками в социальных сетях.
Мы в ADME уверены, что иногда поход к опытным стилистам, визажистам, парикмахерам, стоматологам, а иногда и пластическим хирургам может помочь по-настоящему раскрыть девичью красу.
Стилист Евгений Жук
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А какое преображение показалось вам наиболее удачным и вдохновляющим?
Внимание: в августе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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