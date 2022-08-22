16 женщин, которые просто решили пойти к стилисту, а вернулись роскошными дивами

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Евгений Жук — мастер, который способен выгодно преподнести природные данные каждой девушки. Его талант доказывают многочисленные преображения в стиле «до и после», которыми визажист охотно делится с подписчиками в социальных сетях.

Мы в ADME уверены, что иногда поход к опытным стилистам, визажистам, парикмахерам, стоматологам, а иногда и пластическим хирургам может помочь по-настоящему раскрыть девичью красу.

Стилист Евгений Жук

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А какое преображение показалось вам наиболее удачным и вдохновляющим?

Внимание: в августе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.