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16 звезд надели дизайнерские наряды и практически переплюнули моделей с подиума

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Красные дорожки изобилуют нарядами от-кутюр. Одни знаменитости повторяют образы с подиума точь-в-точь, другие видоизменяют творения дизайнеров, адаптируя их под свой вкус. Неизменно одно: дизайнерская одежда на знаменитых женщинах всегда сидит иначе, нежели на моделях. Мы полюбопытствовали и узнали, как на подиумах выглядели платья, которые потом на красных дорожках выгуляли звезды.

Клэр Дэйнс в Giambattista Valli

HFPA via The Grosby Group/Grosby Group/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Мишель Йео в Armani Prive

Jordan Strauss/Invision/East News, xxx / Avalon/Photoshot/East News

Дженна Ортега в Gucci

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Gucci via Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Рианна в Schiaparelli

HFPA via The Grosby Group/Grosby Group/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Селена Гомес в Valentino

Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Марго Робби в Chanel

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Галь Гадот в Givenchy

Дженнифер Лоуренс в Dior

Jordan Strauss/Invision/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Сальма Хайек в Giambattista Valli

Эмили Блант в Yves Saint Laurent

Vianney Le Caer/Invision/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Уинслет в Badgley Mischka

ISABEL INFANTES/AFP/East News, PIXELFORMULA/SIPA/EAST NEWS

Пенелопа Крус в Chanel

Kazuko Wakayama/KCS/East News, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Галь Гадот в Loewe

Invision/Invision/East News, - / Avalon/Photoshot/East News

Флоренс Пью в Valentino

Vianney Le Caer/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Энн Хэтэуэй в Valentino

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Как вы считаете, какая знаменитость преподнесла наряд наиболее эффектно? Какой образ вам понравился больше всего?

Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Dominik Bindl / Getty Images Entertainment / Getty Images
620410
AdMe/Дизайн/16 звезд надели дизайнерские наряды и практически переплюнули моделей с подиума
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