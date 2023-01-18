16 звезд надели дизайнерские наряды и практически переплюнули моделей с подиума

Красные дорожки изобилуют нарядами от-кутюр. Одни знаменитости повторяют образы с подиума точь-в-точь, другие видоизменяют творения дизайнеров, адаптируя их под свой вкус. Неизменно одно: дизайнерская одежда на знаменитых женщинах всегда сидит иначе, нежели на моделях. Мы полюбопытствовали и узнали, как на подиумах выглядели платья, которые потом на красных дорожках выгуляли звезды.