16 звезд надели дизайнерские наряды и практически переплюнули моделей с подиума
Красные дорожки изобилуют нарядами от-кутюр. Одни знаменитости повторяют образы с подиума точь-в-точь, другие видоизменяют творения дизайнеров, адаптируя их под свой вкус. Неизменно одно: дизайнерская одежда на знаменитых женщинах всегда сидит иначе, нежели на моделях. Мы полюбопытствовали и узнали, как на подиумах выглядели платья, которые потом на красных дорожках выгуляли звезды.
Клэр Дэйнс в Giambattista Valli
Мишель Йео в Armani Prive
Дженна Ортега в Gucci
Рианна в Schiaparelli
Селена Гомес в Valentino
Марго Робби в Chanel
Галь Гадот в Givenchy
Дженнифер Лоуренс в Dior
Сальма Хайек в Giambattista Valli
Эмили Блант в Yves Saint Laurent
Кейт Уинслет в Badgley Mischka
Пенелопа Крус в Chanel
Галь Гадот в Loewe
Флоренс Пью в Valentino
Энн Хэтэуэй в Valentino
Наоми Кэмпбелл в Valentino
Как вы считаете, какая знаменитость преподнесла наряд наиболее эффектно? Какой образ вам понравился больше всего?
Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Dominik Bindl / Getty Images Entertainment / Getty Images
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