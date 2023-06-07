17 звезд, которые не стали прятать нижнее белье под слоями одежды, а умело вписали его в свой образ

До недавних пор демонстрация нижнего белья считалась моветоном. Поэтому для многих женщин подбор трусиков и бюстгальтера превращался в настоящее испытание. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать. В нашей подборке 17 знаменитостей, которые на своем примере доказали, что нижнее белье или его иллюзия могут стать прекрасным дополнением к элегантному вечернему образу.

Леди Гага

Сьюки Уотерхаус

Палома Эльсессер

Кайли Миноуг

Кейт Хадсон

Эшли Грэм

Джулианна Мур

Пэрис Хилтон

Эмили Блант

Дженнифер Лоуренс

Лили Джеймс

Скарлетт Йоханссон

Эльза Патаки

Керри Вашингтон

Приянка Чопра

Гвен Стефани

Изабель Гулар

Но в погоне за красотой нельзя выпускать из виду и самое важное качество нижнего белья — его удобство. Хорошие трусики и бюстгальтер не должны натирать и сковывать. К счастью, существует множество хитростей, с помощью которых можно гарантированно подобрать правильное белье и чувствовать себя в нем так же комфортно, как и без него.