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17 звезд, которые не стали прятать нижнее белье под слоями одежды, а умело вписали его в свой образ

Дизайн
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До недавних пор демонстрация нижнего белья считалась моветоном. Поэтому для многих женщин подбор трусиков и бюстгальтера превращался в настоящее испытание. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать. В нашей подборке 17 знаменитостей, которые на своем примере доказали, что нижнее белье или его иллюзия могут стать прекрасным дополнением к элегантному вечернему образу.

Леди Гага

ANGELA WEISS/AFP/East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Сьюки Уотерхаус

Invision/Invision/East News

Палома Эльсессер

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Кайли Миноуг

Invision/Invision/East News

Кейт Хадсон

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, © Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo

Эшли Грэм

MM/ABACA/EAST NEWS, Darla Khazei, PacificCoastNews/EAST NEWS

Джулианна Мур

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Пэрис Хилтон

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Эмили Блант

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Anthony Behar/Sipa USA/East News

Дженнифер Лоуренс

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Лили Джеймс

ISABEL INFANTES/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Скарлетт Йоханссон

Oleg Nikishin/East News, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Эльза Патаки

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Керри Вашингтон

Richard Shotwell/Invision/East News

Приянка Чопра

Гвен Стефани

Bella/Broadimage/EAST NEWS, © Joe Seer / Shutterstock.com

Изабель Гулар

Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Но в погоне за красотой нельзя выпускать из виду и самое важное качество нижнего белья — его удобство. Хорошие трусики и бюстгальтер не должны натирать и сковывать. К счастью, существует множество хитростей, с помощью которых можно гарантированно подобрать правильное белье и чувствовать себя в нем так же комфортно, как и без него.

Фото на превью JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, Oleg Nikishin/East News, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News
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12766
AdMe/Дизайн/17 звезд, которые не стали прятать нижнее белье под слоями одежды, а умело вписали его в свой образ
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