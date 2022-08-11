18 девушек позволили мастеру отрезать свои роскошные локоны. И правильно сделали, ведь он попал в десяточку
Многие из нас находятся во власти стереотипа о том, что чем длиннее у женщины шевелюра, тем более женственной она выглядит. С этим утверждением, уже давно сформировавшимся в головах некоторых людей, категорически не согласна парикмахер Кристина Кацабина. К этому мастеру девушки приходят исключительно за короткими стрижками, ведь она специализируется именно на них.
Мы в ADME поразились тому, насколько грамотно и точно Кристине удается подобрать стрижку для каждой девушки.
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- Ух ты, какие кудри скрывались под такой длиной. Красота! © conflict.irl
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- Лицо у девушки появилось, а не только прическа. © lapshina_hairdresser
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- Это невероятно, как стильная стрижка из простушки сделала богиню. © nastasia__ova
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- Пришла женщина — ушла молодая девушка. Прекрасное преображение! © olga.pim.03
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- Мое лучшее решение за год. Спасибо, Кристина! Теперь чувствую себя собой. © mrs.agabekova
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- И кто бы что ни говорил, но короткая стрижка помогает сбросить пару килограммов. © ezhikplushkin
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- Фото до и после — как мама и дочка. Невероятное преображение! © koveshnikovanatalia
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18. Ксюше 12 лет. Пообещала маме за стрижку без троек закончить четверть. Обещание сдержала, мама свое — тоже
Как вам работы Кристины? Может быть, вы тоже счастливая обладательница короткой стрижки или, возможно, только мечтаете ее сделать?
AdMe/Дизайн/18 девушек позволили мастеру отрезать свои роскошные локоны. И правильно сделали, ведь он попал в десяточку
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