18 девушек позволили мастеру отрезать свои роскошные локоны. И правильно сделали, ведь он попал в десяточку

Многие из нас находятся во власти стереотипа о том, что чем длиннее у женщины шевелюра, тем более женственной она выглядит. С этим утверждением, уже давно сформировавшимся в головах некоторых людей, категорически не согласна парикмахер Кристина Кацабина. К этому мастеру девушки приходят исключительно за короткими стрижками, ведь она специализируется именно на них.