18 фактов про обувь наших предков, которым пришлось многое испытать, прежде чем появились удобные сапоги и сандалии

Несомненно, обувь появилась в первую очередь для того, чтобы защитить ноги от воздействия внешней среды. Но позже с ее помощью люди научились самовыражаться, дополнять наряды, показывать свой статус и многому другому. Так, например, высокие каблуки использовали иногда вовсе не для красоты, а для защиты, по цвету подошвы можно было определить материальное положение, а детям для красивой походки в обуви еще и тренироваться приходилось.