18 фактов про обувь наших предков, которым пришлось многое испытать, прежде чем появились удобные сапоги и сандалии
Несомненно, обувь появилась в первую очередь для того, чтобы защитить ноги от воздействия внешней среды. Но позже с ее помощью люди научились самовыражаться, дополнять наряды, показывать свой статус и многому другому. Так, например, высокие каблуки использовали иногда вовсе не для красоты, а для защиты, по цвету подошвы можно было определить материальное положение, а детям для красивой походки в обуви еще и тренироваться приходилось.
- Почти до конца XIX века не существовало стандартных размеров обуви, а потому длину подошвы считали в ячменных зернах. Именно зерна ячменя легли в основу такой единицы измерения, как дюйм.
- Когда мода на каблуки проникла в низшие слои общества, аристократы решили сделать свои еще выше и непрактичнее. Потому что в обуви с очень высокими каблуками было совершенно неудобно ходить, а тем более работать, что лишний раз говорило окружающим о высоком статусе человека.
- В эпоху Возрождения чем богаче и могущественнее был владелец, тем шире был квадратный носок его туфли, а круглоносую обувь носили в основном дети.
- А вот в XIV веке люди повально начали носить обувь с длинными и острыми носами — пулены. Но мода требовала жертв, и ношение таких туфель часто приводило к повреждению строения стоп, а потом и к переломам.
- Пулены часто носили мужчины, которые хотели подчеркнуть, что они не обременены тяжелым трудом и не собираются им заниматься. Носки пуленов набивали шерстью или мхом, чтобы они были жесткими.
- Поначалу обувь фиксировалась на ноге завязками или ленточками, позже появились металлические пряжки, по наличию которых можно было судить о статусе человека.
- В XV веке, когда были очень популярны чопины, мужчины хотели, чтобы их жены носили очень высокие туфли. Но отнюдь не для красоты, а для того, чтобы они не сбежали с другими мужчинами.
- Знатные дамы, выбирая экстремальную высоту чопинов (порой до 50 см), не могли выйти из дома без прислуги, которая должна была помогать им идти.
- В XV же веке обувь на высокой платформе, популярная среди женщин, была запрещена венецианским законом, а все из-за большого количества несчастных случаев, о которых сообщали женщины.
- Хотя изначально каблук был придуман для мужчин — для удобства ноги в стремени, — в XVIII веке он потерял свою популярность. Высота каблука у мужчин стала снижаться, а женщины, наоборот, стали надевать обувь на высоких каблуках гораздо чаще.
- Женщины выбирали подобную обувь в том числе потому, что хотели казаться миниатюрнее: след от обуви на каблуке казался меньше и изящнее. Острые носы на обуви появились для того, чтобы из-под подола платья виднелся только маленький фрагмент туфли, также создавая иллюзию небольшой ноги.
- В XVII веке красный цвет каблука у мужчин был признаком богатства. В конце XVII века Людовик XIV ввел в моду туфли на высоком каблуке с красной подошвой и даже запретил пускать в его двор тех, чьи каблуки и подошва не были красные.
- Каблуки поначалу невероятно быстро изнашивались, потому что их делали из дерева.
- Есть мнение, что обувь XVIII века сыграла немалую роль в том, что закрепилось мнение о нерациональности женщин и об их «шатком», как их походка на высоких каблуках, уме.
- Из-за обуви у людей прошлых веков часто болели ноги, потому что между левой и правой туфлями не было разницы. По этой причине мужчины и женщины периодически меняли их местами.
- Из-за того, что сначала левая и правая туфли не отличались, детям тоже нужно было привыкать к обуви. Поэтому для красивой походки им с раннего возраста приходилось специально тренироваться.
- В XIХ веке появились первые кроссовки. Поначалу похожую на них обувь носили работники исправительных учреждений, и именно из-за бесшумности их подошвы и появилось английское название sneakers, а оно, в свою очередь, образовалось от sneaks, которое переводится «красться».
- Дороги поначалу не позволяли подолгу ходить по ним в красивой обуви, поэтому на туфли надевались специальные насадки — паттены, которые защищали подошву от быстрого износа.
Как вам обувь из прошлых веков? Какой факт показался самым странным и необычным?
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