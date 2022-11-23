19 девушек, которые точно знают, что идеальный свадебный образ — тот, что сделан своими руками
Свадьба — это, конечно, один из самых главных дней в жизни. А еще — один из самых нервных. Ведь каждой невесте хочется, чтобы все прошло идеально. И важнейшие детали, которые будут не только на всех фото, но и которые должны давать ощущение комфорта и легкости, — это те, что составляют образ. Платье, туфли, букет. Поэтому некоторые девушки решили взять все в свои руки и смастерили наряд собственными руками. А некоторые еще и мужьям в придачу.
«Мы с мамой сами придумали и сшили мое свадебное платье»
- Мы поженились в нашу годовщину, 9 октября, и мой муж сказал, что наши отношения 9/10 — девять из десяти, потому что ничто не идеально. В конце дня он посмотрел на меня и сказал: «Мы выбрали неправильную дату, потому что этот день был 10 из 10», так что я расплакалась. © snarkybat / Reddit
«Я сшила свадебное платье в стиле эпохи Регентства из дешевых занавесок»
«Черное свадебное платье + фата с летучей мышью, которую я сшила для свадьбы моей подруги»
«Наконец-то я смогла отдать своей подружке фату, которую вышила вручную для нее. Любовь в каждом стежке»
«Смастерила себе свадебный букет»
- Я тоже выбрала искусственные цветы для своего букета, и он до сих пор выглядит так же круто, как и в тот день, когда я вышла замуж. © Physical-Midnight997 / Reddit
«Связала себе свадебное платья. Ну, по большей части»
- Я могу только догадываться, сколько времени ушло на него, но это определенно стоило каждой секунды. © Cricketknits / Reddit
«Вот так я переделала свадебное платье из 80-х»
«Итак, последние новости: я вышла замуж! И сшила свое свадебное платье»
«Мое свадебное платье, вдохновленное работой Dior»
- Я придумала собственный узор, но вдохновением послужило платье, сшитое Джоном Гальяно для Dior для коллекции весна-2009, вот ссылка на него. © Daria_Makes_Things / Reddit
«После 10 долгих месяцев я наконец закончила и надела свою фату»
«Сама сшила свое свадебное платье, а также пиджак и жилет моего мужа»
«Парные носки ручной вязки для дня нашей свадьбы»
«Сделала свадебное платье для своей сестры»
- Первое, что бросилось мне в глаза, — подол. Такой чистый и ровный. Просто волшебно, не иначе. © Closet_Case_Forever / Reddit
«Собственноручно сшитое платье с нашей апрельской свадьбы»
«Все кружево было тщательно пришито вручную — мне потребовались месяцы, чтобы над ним поработать. Оно застегивается на молнию с левой стороны. Это была непростая задача — нашить кружево так, чтобы молния была невидимой».
«Только что закончила свое свадебное платье. За 2 дня до нее»
- Ты просто богиня вязания. Я, конечно, видела вязаные свадебные платья, но это просто в топе моего списка. © AdvisorSame5543 / Reddit
«Сшила себе вот такое свадебное платье»
«В начале года мне пришла в голову нелепая идея, что я хочу сама связать и покрасить свадебную шаль. И вот вчера я надела ее, когда выходила замуж за своего лучшего друга»
«Фата ручной вязки для моей свадьбы»
Закончила свое свадебное платье, но чувствую себя немного неуверенно, потому что оно неидеально
- Слушай, я примеряла похожее платье в магазине. И стоило оно $ 1 800. Твое выглядит просто великолепно. © alibeehappy / Reddit
А вы бы какое свадебное платье выбрали — из магазина или сшитое на заказ?
Фото на превью Vegetable-Company-64 / Reddit
AdMe/Дизайн/19 девушек, которые точно знают, что идеальный свадебный образ — тот, что сделан своими руками
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