19 девушек, которые точно знают, что идеальный свадебный образ — тот, что сделан своими руками

Свадьба — это, конечно, один из самых главных дней в жизни. А еще — один из самых нервных. Ведь каждой невесте хочется, чтобы все прошло идеально. И важнейшие детали, которые будут не только на всех фото, но и которые должны давать ощущение комфорта и легкости, — это те, что составляют образ. Платье, туфли, букет. Поэтому некоторые девушки решили взять все в свои руки и смастерили наряд собственными руками. А некоторые еще и мужьям в придачу.

«Мы с мамой сами придумали и сшили мое свадебное платье»

Мы поженились в нашу годовщину, 9 октября, и мой муж сказал, что наши отношения 9/10 — девять из десяти, потому что ничто не идеально. В конце дня он посмотрел на меня и сказал: «Мы выбрали неправильную дату, потому что этот день был 10 из 10», так что я расплакалась. © snarkybat / Reddit

«Я сшила свадебное платье в стиле эпохи Регентства из дешевых занавесок»

«Черное свадебное платье + фата с летучей мышью, которую я сшила для свадьбы моей подруги»

«Наконец-то я смогла отдать своей подружке фату, которую вышила вручную для нее. Любовь в каждом стежке»

«Смастерила себе свадебный букет»

Я тоже выбрала искусственные цветы для своего букета, и он до сих пор выглядит так же круто, как и в тот день, когда я вышла замуж. © Physical-Midnight997 / Reddit

«Связала себе свадебное платья. Ну, по большей части»

Я могу только догадываться, сколько времени ушло на него, но это определенно стоило каждой секунды. © Cricketknits / Reddit

«Вот так я переделала свадебное платье из 80-х»

«Итак, последние новости: я вышла замуж! И сшила свое свадебное платье»

«Мое свадебное платье, вдохновленное работой Dior»

Я придумала собственный узор, но вдохновением послужило платье, сшитое Джоном Гальяно для Dior для коллекции весна-2009, вот ссылка на него. © Daria_Makes_Things / Reddit

«После 10 долгих месяцев я наконец закончила и надела свою фату»

«Сама сшила свое свадебное платье, а также пиджак и жилет моего мужа»

«Парные носки ручной вязки для дня нашей свадьбы»

«Сделала свадебное платье для своей сестры»

Первое, что бросилось мне в глаза, — подол. Такой чистый и ровный. Просто волшебно, не иначе. © Closet_Case_Forever / Reddit

«Собственноручно сшитое платье с нашей апрельской свадьбы»

«Все кружево было тщательно пришито вручную — мне потребовались месяцы, чтобы над ним поработать. Оно застегивается на молнию с левой стороны. Это была непростая задача — нашить кружево так, чтобы молния была невидимой».

«Только что закончила свое свадебное платье. За 2 дня до нее»

Ты просто богиня вязания. Я, конечно, видела вязаные свадебные платья, но это просто в топе моего списка. © AdvisorSame5543 / Reddit

«Сшила себе вот такое свадебное платье»

«В начале года мне пришла в голову нелепая идея, что я хочу сама связать и покрасить свадебную шаль. И вот вчера я надела ее, когда выходила замуж за своего лучшего друга»

«Фата ручной вязки для моей свадьбы»

Закончила свое свадебное платье, но чувствую себя немного неуверенно, потому что оно неидеально

Слушай, я примеряла похожее платье в магазине. И стоило оно $ 1 800. Твое выглядит просто великолепно. © alibeehappy / Reddit