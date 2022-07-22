20+ человек, которые обустроили свое жилище без оглядки на то, что принято у большинства

Наши квартиры часто похожи одна на другую — стандартные полочки, диваны и телевизор на стене. Но не таковы герои этой подборки. Вот уж кто воплощает свои фантазии с размахом и смелостью — чего только стоит диско-шар посреди гостиной, ванная комната на веранде и увитая лианами комната.

Мы в ADME даже немного завидуем людям, которые смело сочетают несочетаемое в оформлении своего жилища и делают из него не просто место для жизни, а отражение собственной индивидуальности. Посмотрите, этого стоит того.

Офигенный вариант для тех, кто терпеть не может традиционные прикроватные тумбочки

Покрасить стены в розовый? Поcтавить в центр комнаты диско-шар? Почему бы и нет

«Я переделал школьный автобус»

«Я сама оформила свою ванную комнату»

«Летом наша веранда превращается в спальню»

«Потолок в моей гостиной»

«Я построил ванную комнату во дворе»

В такой ванне я могла бы лежать вечно. © Corpulen***t / Reddit

«Я люблю комнатные цветы. Это моя гостиная»

«Я знаю, что такой интерьер не для всех, но я люблю свою спальню»

«Превратил свою старую кладовку в уголок для чтения в стиле игры The Legend of Zelda»

«Я обновила свою комнату для компьютерных игр»

«Моя уютная ванная комната полностью выкрашена в желтый цвет»

«Наша гостиная под открытым небом прямо посреди большого города»

«Это мое первое собственное жилье с тех пор, как я стала одинокой мамой. Сделала эту комнату настолько девочковой, насколько это вообще возможно»

«Мой маленький кусочек летнего рая»

«Выкрасила стены в черный цвет. Получилось так круто! Моя дочь теперь пишет на них мелом»

Игровая комната с подсветкой

«Мы превратили встроенный шкаф в нашей маленькой квартире в мини-офис»

«Моя маленькая гостиная»

Был подвал, а стал маленький домашний кинотеатр

«Веранда дома моего дяди превращена в ванную комнату с витражами!»

Вряд ли я смог бы тут расслабиться. © finsfurandfeathers / Reddit

«Я переделал кухню. Может, она и „не мужская“, но меня вдохновила бабушка!»