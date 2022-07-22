20+ человек, которые обустроили свое жилище без оглядки на то, что принято у большинства
Наши квартиры часто похожи одна на другую — стандартные полочки, диваны и телевизор на стене. Но не таковы герои этой подборки. Вот уж кто воплощает свои фантазии с размахом и смелостью — чего только стоит диско-шар посреди гостиной, ванная комната на веранде и увитая лианами комната.
Мы в ADME даже немного завидуем людям, которые смело сочетают несочетаемое в оформлении своего жилища и делают из него не просто место для жизни, а отражение собственной индивидуальности. Посмотрите, этого стоит того.
Офигенный вариант для тех, кто терпеть не может традиционные прикроватные тумбочки
Покрасить стены в розовый? Поcтавить в центр комнаты диско-шар? Почему бы и нет
«Я переделал школьный автобус»
«Я сама оформила свою ванную комнату»
«Летом наша веранда превращается в спальню»
«Потолок в моей гостиной»
«Я построил ванную комнату во дворе»
- В такой ванне я могла бы лежать вечно. © Corpulen***t / Reddit
«Я люблю комнатные цветы. Это моя гостиная»
«Я знаю, что такой интерьер не для всех, но я люблю свою спальню»
«Превратил свою старую кладовку в уголок для чтения в стиле игры The Legend of Zelda»
«Я обновила свою комнату для компьютерных игр»
«Моя уютная ванная комната полностью выкрашена в желтый цвет»
«Наша гостиная под открытым небом прямо посреди большого города»
«Это мое первое собственное жилье с тех пор, как я стала одинокой мамой. Сделала эту комнату настолько девочковой, насколько это вообще возможно»
«Мой маленький кусочек летнего рая»
«Выкрасила стены в черный цвет. Получилось так круто! Моя дочь теперь пишет на них мелом»
Игровая комната с подсветкой
«Мы превратили встроенный шкаф в нашей маленькой квартире в мини-офис»
«Моя маленькая гостиная»
Был подвал, а стал маленький домашний кинотеатр
«Веранда дома моего дяди превращена в ванную комнату с витражами!»
- Вряд ли я смог бы тут расслабиться. © finsfurandfeathers / Reddit
«Я переделал кухню. Может, она и „не мужская“, но меня вдохновила бабушка!»
А вы уже живете в доме вашей мечты?
Фото на превью Zestyclose_Quote5017 / Reddit
AdMe/Дизайн/20+ человек, которые обустроили свое жилище без оглядки на то, что принято у большинства
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