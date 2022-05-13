20+ станций метро, от вида которых возникает мысль «Это точно на планете Земля?»

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Живя в больших городах, люди привыкают тратить много времени на дорогу. Порой работа, кафе, школа находятся на значительном расстоянии друг от друга, и тогда инфраструктура предлагает нам разные способы туда добраться — трамваи, автобусы, такси, в некоторых городах даже метро. Чаще всего станции находятся под землей, и метро могло бы быть самым скучным средством передвижения, если бы архитекторы не видели в этом шикарный шанс показать всё, на что они способны.

Мы в ADME любим архитектуру нежно и считаем, что то, как оформлены некоторые станции подземки в мире, не может не впечатлять.

Оформление станции метро в Большом Хельсинки. Порой одного потолка достаточно, чтобы изменить всю картину

Потолок на этой станции метро в Иране напоминает одновременно и стены древних городов, и барханы в пустыне

Эта станция напоминает, что, пусть вы и находитесь сейчас в самом длинном в мире метро, над вами расположен Шанхай — огромный мегаполис

Стамбульское метро напоминает, что иногда и малыми усилиями можно достичь яркого результата

Уважительное отношение к истории города можно увидеть даже на стенах в метро Стамбула

На этой станции в Стамбуле даже стены говорят о море

Одна из шести станций метро в израильском городе Хайфа, где расположено самое короткое в мире метро

Парижская станция «Арз-э-Метье» — для настоящих фанатов стимпанка

Метро в Праге оформлено весьма лаконично, но стильно. И немного напоминает популярную детскую игрушку поп-ит

В Берлине, отправившись в зоопарк, можно не сверяться с картой: и название станции, и ее оформление подскажут, когда вы будете на месте

Восточные мотивы находят отражение даже в оформлении метро в Ташкенте

На станции «Космонавтлар» в ташкентском метро барельефы оформлены так, что напоминают иллюминаторы космического корабля

Буйство цвета и света — по-другому сложно охарактеризовать эту станцию метро на Tайване

Метро в Лиссабоне — это огромные пространства и еще одно напоминание о стимпанке

На станции метро «Университет» в Стокгольме расположен Музей естественной истории. Но, кажется, образование начинается уже в метро

Стокгольмское метро высечено из камня, и оформление на этой станции выглядит так, будто каменное море волновалось и в секунду замерло

Эта станция метро в Стокгольме полна противоречий — это и модернистского вида колонны, и кусочек античности

Еще один образчик стокгольмского укрощения камня и продуманного декора — элементы намекают на название станции «Tехнический университет»

Станция метро в Будапеште. Похожим образом в фильмах любят изображать космические туннели и порталы

Станция метро в Мюнхене — лаконично, но очень красочно

Метро в Монреале тоже может впечатлить: например, подобными футуристического вида конструкциями