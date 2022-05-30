20 крутых и остроумных штук, на которые люди наткнулись во время обычной прогулки по городу

Улицы современных городов пестрят самыми разными вывесками, знаками и конструкциями. Мы привыкли к тому, что все светофоры, скамейки или заборы выглядят примерно одинаково. Когда же мы сталкиваемся с новым для нас дизайном уличных объектов, то они моментально притягивают наше внимание. Да так, что пройти мимо, не сфотографировав, просто невозможно.

Мы в ADME обожаем рассматривать фотографии от людей, которые просто шли по улице и внезапно наткнулись на «невиданное чудо».

«В Копенгагене некоторые скамейки у озер были подняты на 1 метр, чтобы обратить внимание людей на повышение уровня моря»

«Столик с местом для людей в инвалидных колясках, чтобы им было легче сидеть с друзьями и семьей»

«„Ходячие“ скульптуры с дорожными знаками»

«На этой лестнице есть рельс для подъема велосипедов»

«В этом книжном магазине есть дверь для детей внутри большой двери»

«В моем парке для собак стоит мусорный бак для теннисных мячей»

«Деревянный спуск для небольших лодок в городском парке»

«Из этого фонтана могут пить и люди, и их животные»

«В Британии есть кнопки для перехода дороги для тех, кто едет на больших и на маленьких лошадях»

«Этот пешеходный переход подсвечивается, когда вы переходите дорогу. Так водители лучше видят пешеходов»

«Забор построен вокруг дерева»

«У этого ресторана есть уличный камин»

«Металлическая пластина, которая позволяет велосипедисту стоять прямо, ожидая зеленого света светофора»

«Вход на парковку для велосипедов»

«В плитку встроена табличка с картой района»

«Цветочный горшочек»

«У этой мясной лавки в Германии есть торговый автомат снаружи. Сосиски 24/7»

«Дерево выглядит неуклюже, потому что на самом деле это антенна»

«У этой заправки на крыше сад»

«В фонаре у этого дома в моем районе горит настоящее пламя»