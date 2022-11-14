20+ модников, которые ни за какие пряники не наденут скучную обувь

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Самый простой способ привлечь внимание окружающих — надеть яркую и экстравагантную одежду. Обувь, кстати, тоже легко притягивает взгляды, особенно когда она выделяется из тысячи других пар. Герои нашей статьи как раз те люди, которые обычным ботинкам, туфлям и тапочкам предпочитают броские модели.

1. «Я обожаю находить милую обувь по низким ценам»

Они очень красивые, но я бы все время кололась о них. © Federal_Diamond8329 / Reddit

2. «Прогуливались по магазину и наткнулись на эти босоножки»

Вау! Они круто смотрелись бы даже на красной ковровой дорожке! © tebla / Reddit

3. Главное в таких ботинках — не подвернуть лодыжку

4. «Вот мои самые любимые босоножки»

5. «В Германии в магазине наткнулся на эти тапочки»

6. «Купила винтажные туфли из легендарного магазина. Эта обувь ручной работы обошлась мне всего в $ 6»

7. «Недавно перебирала свою старую обувь и поняла, что у меня всегда было безупречное чувство стиля»

8. «Увы, они оказались на 3 размера больше, чем моя нога»

9. «Я впервые сама изготовила себе туфли. Они сделаны точно по моей стопе, поэтому идеально мне подходят»

10. «Разрисовала белые кеды под мультяшный стиль»

11. Мокасины-кроксы, в которых можно и на свидание пойти, и в саду поковыряться

12. Еще встречается такое подобие кроксов

13. «Купила первую пару Demonia, всего за € 6»

14. Слипоны в духе фильма ужасов «Челюсти»

Мне нравится, что внутренняя часть выглядит как сырое мясо! © Infernal_Pharaoh / Reddit

15. Обувь от японского бренда Ha Za Ma

16. «Моя первая попытка вышивать на обуви»

17. «Подошва моей новой обуви украшена узором инь-ян»

18. Обувь, которая светится в темноте

19. Концептуальные туфли, сшитые вручную из переработанных винтажных тканей

20. Кроссовки, которые теперь будут сниться вам в кошмарах

21. Обувь на случай, когда у тебя турнир по боулингу в 17:00 и свидание в 19:00