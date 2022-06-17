9 модных тенденций в макияже, которые несовместимы с реальной жизнью

Профессиональные визажисты, а порой и просто креативные пользователи соцсетей постоянно выдумывают новые яркие идеи для макияжа. Зачастую они буквально завораживают производимым эффектом на видео и фотографиях, и появляется желание непременно накраситься так и в жизни. Вот только тут кроется большой подвох, ведь то, что отлично подходит для коротких фотосессий, в реальности проявляет себя крайне сомнительно.

Мы в ADME решили изучить популярные тренды в макияже на предмет того, насколько они адекватны и применимы для долгой носки.

9. Темная помада

Темная помада может выглядеть эффектно и определенно привлекает внимание, но в то же время она довольно требовательна. Например, темный цвет создает иллюзию того, что губы выглядят меньше и тоньше. Соответственно, изначально тонкие губы и вовсе могут превратиться в ниточку. Кроме того, темные оттенки, как правило, делают зубы желтее. Поэтому крайне важно тщательно выбирать подтон, например избегать коричневого.

8. Макияж на нижнем веке

Макияж на нижнем веке, возможно, действительно способен сделать взгляд более выразительным в некоторых случаях, однако зачастую он довольно быстро смазывается и стекает, образуя темные круги под глазами, подчеркивая морщинки и делая взгляд уставшим. Причины тому могут быть самыми разными, начиная от типа подводки и отсутствия праймера и заканчивая типом кожи и уходом за ней.

7. Подчеркнутая складка века

Тени и подводки имеют тенденцию смазываться даже на линии роста ресниц, что уж говорить о подвижном веке. Поэтому очевидно, что подчеркнутая таким образом складка довольно быстро потеряет очертания. В итоге это не будет выглядеть так, как было задумано, а скорее создаст впечатление того, что макияж просто не был закончен. При этом такой мейкап не будет похож и на классический смоки айс. Так что гораздо лучше изначально правильно наносить и растушевывать тени.

6. Блестки на ресницах

Блестящий макияж — одно из самых популярных решений для праздников и фотосессий. Однако использовать продукты с крошечными блестками нужно с осторожностью. Причина банальна: эти частички легко могут попасть в глаза и вызвать довольно сильное раздражение. К слову, особенно интенсивным дискомфорт от случайно залетевших частичек будет при наличии в глазах контактных линз.

5. Макияж с пайетками

Похожим образом дело обстоит и с такими аксессуарами для макияжа, как всевозможные пайетки и наклейки. В первую очередь нам стоит быть крайне осторожными при их размещении около глаз, но и в целом для кожи пользы от этих украшений мало. Даже специально предназначенные для косметических экспериментов блестки лишь снижают риск появления микроразрывов, но не гарантируют полной защиты от них. Помимо этого можно также заработать себе зуд и покраснения.

4. Хайлайтер везде и всюду

Деликатное свечение кожи, которое способен создавать хайлайтер, — отличная уловка, помогающая нам выглядеть свежими и отдохнувшими даже тогда, когда это не совсем так. Однако с подобным искусственным сиянием все же стоит быть осторожнее: важно вовремя остановиться, чтобы не выглядеть как диско-шар. Кроме того, большое количество хайлайтера не подходит для зрелой кожи, так как продукт легко может проникнуть в морщинки и подчеркнуть их.

3. Искусственные веснушки

Искусственные веснушки довольно быстро завоевали популярность в соцсетях. И тому есть логичное объяснение: на фото и видео они действительно выглядят весьма естественно и эффектно. К сожалению, нельзя сказать того же самого о реальной жизни. Фальшивость таких веснушек при свете дня и близком рассмотрении слишком очевидна, и эта задумка в конечном итоге придает лицу вид скорее неряшливый и грязный, нежели милый.

2. Ресницы «паучьи лапки»

Порой бывает сложно устоять и не нанести парочку лишних слоев туши. Однако в большом количестве это средство часто склеивает ресницы между собой, и в результате мы получаем не драматичный, а неаккуратный эффект. А если тушь еще и изначально склонна крошиться и осыпаться, то и вовсе пиши пропало. Кроме того, стоит быть аккуратнее с нижними ресницами: подкрасив их, можно ненароком подчеркнуть темные круги и накинуть себе пару лишних лет.

1. Подводка на внутренних уголках глаз

Проблема подводки на внутреннем уголке глаза схожа с проблемой макияжа на нижнем веке в целом. Любители экспериментировать с косметикой постоянно ищут способы избежать размазывания средств в таких случаях, однако зачастую этот процесс неизбежен. Поэтому стоит отдавать себе отчет в том, что даже если сначала такой макияж выглядит презентабельно, то чуть позже все-таки придется столкнуться с определенными неприятностями.