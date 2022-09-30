9 причесок и окрашиваний, по которым раньше все сходили с ума. Но им на смену пришли новые тренды

Мода трансформируется так быстро, что порой мы можем не замечать, как одни тренды сменяются другими. А в наше время и вовсе, кажется, может устареть то, что считалось трендовым еще вчера, что уж говорить про сезон или даже год. И это касается не только одежды, но и причесок.

Полностью однородный цвет

Такой самый простой вариант окрашивания считается устаревшим, поскольку прическа выглядит неинтересной. Его рекомендуют применять только в том случае, если цвет краски близок к натуральному. Однако есть и альтернатива. Например, в этом сезоне одним из трендовых окрашиваний для брюнеток считают теплый коричневый балаяж, а для светловолосых девушек — смешанный блонд с бликами и темными корнями.

Контрастное или цветное мелирование в полоску

В 2000-х многие модницы экспериментировали с мелированием, не стесняясь давать волю фантазии. В моде были яркие, контрастные и даже цветные пряди, которые чередовались с локонами основного цвета. Но выглядело это неестественно. Сейчас же популярно более гармоничное окрашивание с выделением прядей. Например, тренд этого сезона — темно-коричневый с карамельными бликами. Это сочетание может подойти многим.

Пикси, уложенная гелем

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Многие любительницы стрижки пикси еще пару десятилетий назад просто обожали пользоваться гелем, доводя волосы вплоть до хрустящего состояния. А одной из популярных тогда укладок были хаотично торчащие в разные стороны пряди. В наше время все-таки предпочитают более гармоничную укладку этой прически. Например, в тренде многослойные и объемные пикси, а также с бритыми висками и даже кудрями.

Скрытое окрашивание

Красивые волосы единорога / focusandblur , East News

Очень популярный среди молодежи вид окрашивания, при котором контрастный цвет становится заметным, если собрать верхние пряди в хвост или косичку, потихоньку теряет свою актуальность. Один из последних трендов осени — цветные акценты. Отличный вариант для тех, кому не нравится идея делать волосы однотонными и хочется освежить свой образ.

Кудри как на выпускной

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Прически с плотно завитыми локонами когда-то были популярны повсеместно. Не будет ошибкой сказать, что чуть ли не каждая девушка раньше делала такую на любые торжества, в том числе на выпускной. Еще их любили хорошенько заливать лаком, чтобы кудри долго держались, да еще и гламурно блестели. Современная тенденция — чем проще и небрежнее, тем лучше. Идеальной для осени прической будут как будто бы созданные ветром волны. Отличный вариант для тех, кто не любит сильно заморачиваться с плойкой.

Красные волосы

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Кричащие красные волосы в начале 2000-х демонстрировали многие звезды. И неудивительно: это было смело и говорило о желании выделяться. И хотя тенденция к использованию ярких цветов не исчезла, красный цвет сейчас в прошлом. Этой осенью, например, популярно множество теплых оттенков: бронзовый, многослойный темно-рыжий, а также цвет пряной тыквы.

Асимметричный боб

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В конце 80-х благодаря звездам стала популярной асимметричная версия прически боб: с одной стороны волосы были намного короче, чем с другой. Она считалась экспериментальной, и ее выбирали самые бесстрашные модницы. А буквально несколько лет назад в тренде был боб с удлиненными у лица прядями. Боб по-прежнему в фаворе, особенно осенью, но в другом виде. Прямой пробор, одинаковая длина спереди и сзади, четкие линии — и вы обладатель модной стрижки.

Неоновое окрашивание

Такое окрашивание считается довольно опасным, так как может подойти не всем, да и не всегда будет уместным. Сейчас оно все менее популярно, ведь многие отдают предпочтение натуральным оттенкам, подчеркивающим естественную красоту. Но если все-таки хочется чего-то цветного, то в этом сезоне в тренде цвет розового румянца.

Челка, закрывающая лицо

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Еще пару десятилетий назад были популярны всевозможные виды челок. Однако сейчас стоит оставить в прошлом прически, которые закрывают лицо или прикрывают глаза. Вместо них лучше обратить внимание на тренд сезона — челку bottleneck — «горлышко бутылки». Такая форма подразумевает, что расстояние между прядями в области лба узкое, а ниже расширяется. Челка красиво обрамляет скулы и придает объем всей прическе. А еще она отлично смотрится, если собрать остальные волосы сзади.