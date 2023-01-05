Как изменился стиль Меган Маркл после ухода из королевской семьи и почему некоторые ее наряды так и пестрят намеками

Весной 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в другую страну. С этого момента стиль бывшей герцогини изменился — ей больше не приходится соблюдать протоколы и можно носить что душа пожелает. Мы подметили новые фишки в гардеробе Меган и отсылки, которые таят в себе некоторые ее образы.

Более смелые и яркие наряды

Согласно протоколу, младшие члены королевской семьи не должны надевать такие же цвета, как и старшие. Поэтому Меган частенько выбирала белый и бежевый — чтобы наверняка не повториться. После переезда она часто стала появляться на публике в ярких нарядах, скроенных по более сложным выкройкам. Например, в открытом красном платье, которое звезда дополнила туфлями в цвет. В прошлом Меган тоже порой позволяла себе носить красное, но выглядели ее наряды куда более спокойно.

Открытые плечи

AFP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Членам королевской семьи нельзя оголять плечи. Но Меган, даже будучи герцогиней, регулярно носила открытые платья (Кейт Миддлтон, кстати, так тоже делала и делает). Однако сейчас Меган делает это гораздо чаще, а ее платья и блузки — что уж скрывать — стали гораздо откровеннее.

Яркая помада

В королевской семье не принято носить яркую помаду. И хотя напрямую это не запрещается, женщины Виндзора предпочитают нейтральные оттенки. После переезда Меган вновь стала выбирать для губ насыщенные и темные оттенки.

Брючные костюмы

При исполнении королевских обязанностей Меган, как правило, выбирала платья или юбки. Сейчас же она нередко носит брючные костюмы. Стиль Маркл кардинально отличается от того, который она любила до свадьбы с Гарри. Будучи голливудской звездой, Меган носила короткие обтягивающие платья. А сейчас, несмотря на отсутствие протоколов и дресс-кода, она не спешит возвращаться к пайеткам и ультракоротким юбкам.

Наряды, вдохновленные прошлым

Поклонники звезды отметили, что некоторые наряды Меган очень напоминают образы принцессы Дианы. Например, эта блузка без рукавов. Похожую Диана надела когда-то для фотосессии. А комплект из предыдущего пункта явно похож на брючный костюм Леди Ди на фото ниже.

«Расслабленная» прическа

Save The Children UK / Ferrari Press / East News

За последние 2 года королевская семья провела множество видеоконференций и публичных звонков. Даже на них все выглядят как с иголочки. Меган же не стала заморачиваться и для съемок с сыном выбрала джинсовую рубашку и растрепанный пучок на голове.

Футболки с лозунгами

В документальном фильме Опры Уинфри Меган появилась в футболке с лозунгом. «Развиваем будущее», гласит надпись.

Джинсы

Члены королевской семьи носят джинсы на полуофициальных мероприятиях, где нет строгого дресс-кода. И Кейт, и Меган часто выбирали наряды из денима для посещения различных игр и встреч на открытом воздухе. Сейчас женщина стилизует их иначе, чем раньше, и дополняет элементами классического гардероба, например жакетом от Chanel.

Старые образы с новым звучанием

В целом Меган вернулась к своему элегантному акцентному стилю, но добавила в него больше классических элементов. Теперь все ее образы выглядят воистину по-королевски. Она доказала: чтобы выглядеть как принцесса или герцогиня, не обязательно носить шляпку и платье ниже колена. Первое фото датируется 2015 годом, а второе — 2022-м.

Платья со смыслом

CBS / Ferrari Press / East News

Для съемок одного из первых интервью после ухода из Букингемского дворца Меган надела черное платье с лотосами — и, вероятно, отправила тем самым важное послание. Эти цветы символизируют возрождение и славятся тем, что могут прорастить даже в труднодоступных местах.

Как думаете, пошла ли необходимость следовать королевскому протоколу на пользу стилю Меган Маркл? Какие ее образы вам нравятся?

Фото на превью CBS / Ferrari Press / East News