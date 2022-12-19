17 случаев, когда беременные знаменитости вышли в свет в нарядах с подиумов и выглядели даже круче, чем манекенщицы

Звездные красотки выходят в свет в умопомрачительных дизайнерских нарядах, и для них беременность не повод нарушать традиции. При этом одни знаменитости делают выбор в пользу свободных платьев, которые скрывают фигуру, другие, напротив, предпочитают продемонстрировать животик во всей красе. Но как бы то ни было, наряд от именитого кутюрье на будущей маме выглядит ничуть не хуже, чем на модели, шествующей по подиуму.