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17 случаев, когда беременные знаменитости вышли в свет в нарядах с подиумов и выглядели даже круче, чем манекенщицы

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Звездные красотки выходят в свет в умопомрачительных дизайнерских нарядах, и для них беременность не повод нарушать традиции. При этом одни знаменитости делают выбор в пользу свободных платьев, которые скрывают фигуру, другие, напротив, предпочитают продемонстрировать животик во всей красе. Но как бы то ни было, наряд от именитого кутюрье на будущей маме выглядит ничуть не хуже, чем на модели, шествующей по подиуму.

Платье Mugler — Галь Гадот

East News, PacificCoastNews / EAST NEWS

Платье Naeem Khan — Энн Хэтэуэй

PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Платье Erdem — Кейт Миддлтон

Платье Valentino — Кира Найтли

Briquet-Orban / ABACA / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Костюм Emanuel Ungaro — Блейк Лайвли

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS, © Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Платье Rodarte — Натали Портман

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, AP / East News

Костюм Roberto Cavalli — Адриана Лима

x / Avalon / Photoshot / East News, Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Платье Carolina Herrera — Меган Маркл

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Платье Dries Van Noten — Марион Котийяр

PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, East News

Платье Valentino — Крисси Тайген

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Andy Kropa / Invision / AP / East News

Платье Chloe — Рэйчел Вайс

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Платье Miu Miu — Эмма Робертс

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Платье Brandon Maxwell — Керри Вашингтон

PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, Phil McCarten / Invision / AP / East News

Платье Bora Aksu — Кая Скоделарио

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Платье Etro — Джиннифер Гудвин

GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Платье Brandon Maxwell — Роузи Хантингтон-Уайтли

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, 0000554 / Reporter / East News

Платье Valentino — Эмили Блант

AFP / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Образы каких будущих мам вам показались самыми крутыми?

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Dominic Lipinski / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Дизайн/17 случаев, когда беременные знаменитости вышли в свет в нарядах с подиумов и выглядели даже круче, чем манекенщицы
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