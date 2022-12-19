17 случаев, когда беременные знаменитости вышли в свет в нарядах с подиумов и выглядели даже круче, чем манекенщицы
Звездные красотки выходят в свет в умопомрачительных дизайнерских нарядах, и для них беременность не повод нарушать традиции. При этом одни знаменитости делают выбор в пользу свободных платьев, которые скрывают фигуру, другие, напротив, предпочитают продемонстрировать животик во всей красе. Но как бы то ни было, наряд от именитого кутюрье на будущей маме выглядит ничуть не хуже, чем на модели, шествующей по подиуму.
Платье Mugler — Галь Гадот
Платье Naeem Khan — Энн Хэтэуэй
Платье Erdem — Кейт Миддлтон
Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Dominic Lipinski / Getty Images Entertainment / Getty Images
Платье Valentino — Кира Найтли
Костюм Emanuel Ungaro — Блейк Лайвли
Платье Rodarte — Натали Портман
Костюм Roberto Cavalli — Адриана Лима
Платье Carolina Herrera — Меган Маркл
Платье Dries Van Noten — Марион Котийяр
Платье Valentino — Крисси Тайген
Платье Chloe — Рэйчел Вайс
Платье Miu Miu — Эмма Робертс
Платье Brandon Maxwell — Керри Вашингтон
Платье Bora Aksu — Кая Скоделарио
Платье Etro — Джиннифер Гудвин
Платье Brandon Maxwell — Роузи Хантингтон-Уайтли
Платье Valentino — Эмили Блант
Образы каких будущих мам вам показались самыми крутыми?
Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Dominic Lipinski / Getty Images Entertainment / Getty Images
AdMe/Дизайн/17 случаев, когда беременные знаменитости вышли в свет в нарядах с подиумов и выглядели даже круче, чем манекенщицы
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