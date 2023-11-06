Мы подсмотрели у знаменитостей, как составить зимний образ с колготками, и взяли 10 приемов на заметку

Кажется, будто зима — не время для стильных образов. К счастью, это не так, ведь с куртками и пуховиками можно сочетать колготки. Наши любимые знаменитости не преминули воспользоваться этим предметом гардероба и составили классные образы с колготками, а мы подглядели, как они это сделали.

Колготки можно носить не только с зимними вещами, но и с летними

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Это один из крутых способов носить летние вещи в холодный сезон. Ведь при грамотном сочетании легкие платья, шорты или юбки с колготками будут гармонично смотреться даже в морозы.

Не стоит списывать со счетов колготки с текстурами

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Если образ формальный и состоит из классических вещей, то добавить в него изюминку можно с помощью кружевных колготок. Они будут выглядеть гораздо интереснее, чем обычные черные «капронки». А также разнообразить гардероб можно с помощью колготок с «зимними» текстурами, например, вязаными или в рубчик.

С колготками можно создать отличный монохромный образ

Chris Pizzello/Invision/East News , RW/Associated Press/East News

Колготки дополняют наряд, который собран из вещей в одной цветовой гамме, благодаря чему образ выглядит завершенным. Причем, необязательно выбирать точно такой же цвет как, к примеру, у юбки или кофты, можно выбрать более приглушенный или, наоборот, яркий оттенок. Но и идентичные по цвету наряда колготки будут смотреться хорошо. Это работает как в случае с яркими вещами, так и с нейтральной палитрой.

Белые колготки смотрятся круто

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Белые колготки в монохромном образе будут дополнять наряд, благодаря чему даже можно вытянуть силуэт и выглядеть стройнее. Но и с контрастными вещами черного или любого другого цвета такая вещь будет выглядеть ярко и уместно. Однако важно помнить, что кипенно-белый оттенок идет не всем, лучше подобрать цвет колготок, который будет подходить к тону кожи.

Колготки с рисунком выглядят празднично

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News , DDNY/Broadimage/EAST NEWS

Многие избегают колготок с рисунком, боясь, что те выглядят слишком вычурно. Однако они отлично смотрятся в вечернем образе. Главное — не сочетать их с чересчур яркими и броскими вещами, иначе в образе будет перебор с акцентами. С деловыми и вечерними платьями колготки с рисунком также будут смотреться неуместно. Лучше надевать их под легкий и не перегруженный образ.

Лучше использовать метод сэндвича, когда нужно сочетать колготки в образе

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Суть этого метода состоит в том, чтобы надеть похожие вещи по стилю и цвету наверху образа и снизу, а посередине добавить элемент противоположной стилистики и оттенка. Этой контрастной вещью посередине могут стать колготки. К примеру, с черным базовым свитером можно надеть черные однотонные колготки, но при этом юбка будет белой. Темный низ можно сочетать с объемным верхом, а посредине добавить более легкую воздушную юбку.

Разбавить образ можно с помощью цветных колготок

John Rainford/SIPA/Sipa Press Russia/East News , Steve Sands/Bauer Griffin/East News

Черные колготки хоть и классическая, подходящая практически к любому образу вещь, но наряд с ними иногда выглядит скучно. Зимой тоже можно носить цветные колготки, главное не перебарщивать с другими акцентными вещами.

Тщательно подбирайте пару колготок к паре обуви

Kred, PacificCoastNews/EAST NEWS , Invision/Invision/East News , wowcelebritytv/Bauergriffin.com/East News

Колготки вместе с обувью одного цвета визуально удлиняют ноги. Можно надеть и контрастную обувь, но в таком случае лучше выбрать длинные сапоги, чтобы колготок было практически не видно.

Колготки в сеточку сегодня в тренде

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Колготки в сетку вернулись в моду. И они сочетаются с нарядами практически в любом стиле. К тому же они хорошо смотрятся как в черном, так и в белом цвете. Конечно, такая вещь совершенно не защищает от холода, поэтому лучше носить их либо в теплую погоду, либо в закрытом помещении.

При составлении образа с колготками стоит прежде всего опираться на комфорт

Kristin Callahan/Everett Collection/East News , Diego Corredor/MediaPunch/EAST NEWS

Если на улице лютый мороз, то не стоит надевать тоненькие колготки — лучше выбрать шерстяную пару. Однако если хочется выглядеть стильно, то есть несколько лайфхаков. Например, надеть леггинсы телесного цвета под полупрозрачные колготки. Или приобрести специальные теплые «магические» колготки — они выглядят тонкими, но это лишь визуальный эффект, на самом деле пара довольно плотная.

Стильный образ зимой — не так уж сложно. Но всегда стоит помнить, что прежде всего в одежде должно быть тепло. А как выглядеть стильно, при этом не жертвуя комфортом, как никто другой знают девушки из скандинавских стран.