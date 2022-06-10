Мы посмотрели, как выглядели 15 знаменитых блондинок до того, как они полюбили светлые пряди

Нам известно множество случаев, когда популярные девушки прокладывали себе путь на звездный олимп, всего лишь меняя цвет волос: скажем, перекрасившись из брюнетки в блондинку. Яркий пример — русоволосая Норма Джин, она же Мэрилин Монро, которая завоевала людские сердца благодаря своим платиновым локонам.

Героини нашей подборки — от природы темноволосые знаменитости, которые когда-то перешли на «светлую» сторону и не изменяют своему новому образу на протяжении многих лет. Мы в ADME искренне не можем понять, какой оттенок подходит им больше.

Сара Мишель Геллар

Скарлетт Йоханссон

Жизель Бюндхен

Анна Пэкуин

Хайди Клум



Бритни Спирс

Биби Рекса

Роузи Хантингтон-Уайтли

Шарлиз Терон

Сара Джессика Паркер

Джоди Комер

Риз Уизерспун

Майли Сайрус

Памела Андерсон

Мадонна