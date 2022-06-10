Мы посмотрели, как выглядели 15 знаменитых блондинок до того, как они полюбили светлые пряди
Нам известно множество случаев, когда популярные девушки прокладывали себе путь на звездный олимп, всего лишь меняя цвет волос: скажем, перекрасившись из брюнетки в блондинку. Яркий пример — русоволосая Норма Джин, она же Мэрилин Монро, которая завоевала людские сердца благодаря своим платиновым локонам.
Героини нашей подборки — от природы темноволосые знаменитости, которые когда-то перешли на «светлую» сторону и не изменяют своему новому образу на протяжении многих лет. Мы в ADME искренне не можем понять, какой оттенок подходит им больше.
Сара Мишель Геллар
Скарлетт Йоханссон
Жизель Бюндхен
Анна Пэкуин
Хайди Клум
Бритни Спирс
Биби Рекса
Роузи Хантингтон-Уайтли
Шарлиз Терон
Сара Джессика Паркер
Джоди Комер
Риз Уизерспун
Майли Сайрус
Памела Андерсон
Мадонна
Как вы считаете, какой цвет подходит нашим героиням больше: натуральный или приобретенный? Вы бы отважились на столь кардинальную смену имиджа?
Фото на превью Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images
AdMe/Дизайн/Мы посмотрели, как выглядели 15 знаменитых блондинок до того, как они полюбили светлые пряди
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