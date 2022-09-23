Мы решили сравнить, как женщины разного возраста выглядят в похожих нарядах

Увы, существует множество людей, которые считают, что для определенного возраста подходит только та или иная одежда. Кто-то думает, что некоторые фасоны годятся только для молодежи или что яркие цвета неуместны в гардеробе зрелых дам. Но такие стереотипы постепенно уходят в прошлое. Один и тот же наряд по-разному, но круто может смотреться как на совсем молоденькой девушке, так и на женщине в расцвете лет.