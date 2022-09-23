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Мы решили сравнить, как женщины разного возраста выглядят в похожих нарядах

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Увы, существует множество людей, которые считают, что для определенного возраста подходит только та или иная одежда. Кто-то думает, что некоторые фасоны годятся только для молодежи или что яркие цвета неуместны в гардеробе зрелых дам. Но такие стереотипы постепенно уходят в прошлое. Один и тот же наряд по-разному, но круто может смотреться как на совсем молоденькой девушке, так и на женщине в расцвете лет.

Мы в ADME сравнили, как одинаковые наряды смотрятся на женщинах разного возраста, и поняли, что цифры в паспорте не мешают одеваться как душе угодно. Та же Тильда Суинтон в свои 59 лет выглядела не менее шикарно, чем 24-летняя Джиджи Хадид в идентичной одежде.

Кейт Бланшетт — модель Christopher Kane

TOLGA AKMEN / AFP / East News, Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Хайди Клум — модель Missoni

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, PIXELFORMULA / SIPA / East News

Энди Макдауэлл — модель Christian Dior

Invision / Invision / East News, Pixelformula / SIPA / East News

Патриша Кларксон — модель Elie Saab

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Кейт Бланшетт — модель Giorgio Armani

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, picture alliance / Ik Aldama / East News

Иман — модель Sergio Hudson

AP / Associated Press / East News

Николь Кидман — модель Etro

PIXELFORMULA / SIPA / East News

Тильда Суинтон — Джиджи Хадид

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, © Pascal Le Segretain / Getty Images Entertainment / Getty Images

Крис Дженнер — Ники Минаж

Пенелопа Крус — модель Chanel

Kazuko Wakayama / KCS / East News, SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Изабель Юппер — Дуа Липа

ANGELA WEISS / AFP / East News

Селин Дион — модель Zuhair Murad

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / East News

Пенелопа Крус — модель Chanel

Kazuko Wakayama / KCS / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Гвендолин Кристи — модель Rick Owens

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News

Лора Дерн — модель Giorgio Armani

TIZIANA FABI / AFP / East News, Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

Изабель Юппер — модель Balenciaga

JM HAEDRICH / JP PARIENTE / SIPA / SIPA / East News, PIXELFORMULA / SIPA / East News

Какая одежда, на ваш взгляд, уместно смотрится только на молодежи? Должен ли вообще меняться стиль с возрастом?

Фото на превью Pixelformula / SIPA / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/Мы решили сравнить, как женщины разного возраста выглядят в похожих нарядах
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