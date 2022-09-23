Мы решили сравнить, как женщины разного возраста выглядят в похожих нарядах
Увы, существует множество людей, которые считают, что для определенного возраста подходит только та или иная одежда. Кто-то думает, что некоторые фасоны годятся только для молодежи или что яркие цвета неуместны в гардеробе зрелых дам. Но такие стереотипы постепенно уходят в прошлое. Один и тот же наряд по-разному, но круто может смотреться как на совсем молоденькой девушке, так и на женщине в расцвете лет.
Мы в ADME сравнили, как одинаковые наряды смотрятся на женщинах разного возраста, и поняли, что цифры в паспорте не мешают одеваться как душе угодно. Та же Тильда Суинтон в свои 59 лет выглядела не менее шикарно, чем 24-летняя Джиджи Хадид в идентичной одежде.
Кейт Бланшетт — модель Christopher Kane
Хайди Клум — модель Missoni
Энди Макдауэлл — модель Christian Dior
Патриша Кларксон — модель Elie Saab
Кейт Бланшетт — модель Giorgio Armani
Иман — модель Sergio Hudson
Николь Кидман — модель Etro
Тильда Суинтон — Джиджи Хадид
Крис Дженнер — Ники Минаж
Пенелопа Крус — модель Chanel
Изабель Юппер — Дуа Липа
Селин Дион — модель Zuhair Murad
Пенелопа Крус — модель Chanel
Гвендолин Кристи — модель Rick Owens
Лора Дерн — модель Giorgio Armani
Изабель Юппер — модель Balenciaga
Какая одежда, на ваш взгляд, уместно смотрится только на молодежи? Должен ли вообще меняться стиль с возрастом?