Мы сравнили 15+ фото звезд с ярким и естественным макияжем. И пришли к выводу, что нет ничего лучше натуральности
Соцсети пестрят яркими идеями для макияжа. Глядя на эти образы, мы загораемся желанием накраситься так же густо в жизни. Но часто нас ждет разочарование. Ведь слишком насыщенный мейкап способен прибавить возраста или же сделать лицо неестественным. Для наглядности мы сравнили разные образы звезд: со смелым и, наоборот, спокойным макияжем. И еще раз убедились в золотой истине: чем меньше, тем лучше.
Пэрис Хилтон
Лейтон Мистер
Ева Лонгория
Эмма Уотсон
Кристина Агилера
Шэрон Стоун
Ким Кардашьян
Оливия Уайлд
Ева Мендес
Гвинет Пэлтроу
Бейонсе
Кейт Бланшетт
Энн Хэтэуэй
Лили Коллинз
Дженнифер Лопес
Сальма Хайек
© John Shearer / Getty Images Entertainment / Getty Images, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News
Скарлетт Йоханссон
Как часто вы краситесь? Какой макияж вы предпочитаете в повседневной жизни?
Фото на превью Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Дизайн/Мы сравнили 15+ фото звезд с ярким и естественным макияжем. И пришли к выводу, что нет ничего лучше натуральности
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