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Мы сравнили 15+ фото звезд с ярким и естественным макияжем. И пришли к выводу, что нет ничего лучше натуральности

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Соцсети пестрят яркими идеями для макияжа. Глядя на эти образы, мы загораемся желанием накраситься так же густо в жизни. Но часто нас ждет разочарование. Ведь слишком насыщенный мейкап способен прибавить возраста или же сделать лицо неестественным. Для наглядности мы сравнили разные образы звезд: со смелым и, наоборот, спокойным макияжем. И еще раз убедились в золотой истине: чем меньше, тем лучше.

Пэрис Хилтон

PacificCoastNews/EAST NEWS, Apega / WENN.com/agefotostock/East News

Лейтон Мистер

© Everett Collection / Shutterstock.com, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Ева Лонгория

© Kathy Hutchins / Shutterstock.com, Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News

Эмма Уотсон

www.310pix.com/EAST NEWS, RCF/Everett Collection/East News

Кристина Агилера

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Шэрон Стоун

© Minas Keukazian / Alamy Stock Photo, Sipa USA/Sipa USA/East News

Ким Кардашьян

Axelle/Bauer-Griffin/East News, Johns PKI/KCS/East News

Оливия Уайлд

© DFree / Shutterstock.com, Invision/Invision/East News

Ева Мендес

Courtesy Everett Collection / East News, Paul Marks/Broadimage/EAST NEWS

Гвинет Пэлтроу

Tom Belcher/Capital Pictures/EAST NEWS, Byron Purvis/SIPA/EAST NEWS

Бейонсе

Evan Agostini/Invision/AP/East News, ABACA USA/EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

Jon Furniss/Invision/AP/East News, Charles Sykes/Invision/East News

Лили Коллинз

Invision/Invision/East News, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Лопес

Invision/Invision/East News, Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Сальма Хайек

© John Shearer / Getty Images Entertainment / Getty Images, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Скарлетт Йоханссон

© Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Как часто вы краситесь? Какой макияж вы предпочитаете в повседневной жизни?

Фото на превью Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News
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AdMe/Дизайн/Мы сравнили 15+ фото звезд с ярким и естественным макияжем. И пришли к выводу, что нет ничего лучше натуральности
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