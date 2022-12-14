Мы сравнили 15+ фото звезд с ярким и естественным макияжем. И пришли к выводу, что нет ничего лучше натуральности

Соцсети пестрят яркими идеями для макияжа. Глядя на эти образы, мы загораемся желанием накраситься так же густо в жизни. Но часто нас ждет разочарование. Ведь слишком насыщенный мейкап способен прибавить возраста или же сделать лицо неестественным. Для наглядности мы сравнили разные образы звезд: со смелым и, наоборот, спокойным макияжем. И еще раз убедились в золотой истине: чем меньше, тем лучше.