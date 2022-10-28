Мы сравнили свадебные наряды легендарных актрис старого Голливуда в кино и в реальной жизни
Если погрузиться в биографии голливудских див прошлого века, можно буквально почувствовать ту эпоху. Тайные побеги, множество браков, необычные свадебные наряды. Поэтому и любопытно сравнивать, какие платья актрисы выбирали себе сами, а в каких выходили замуж на большом экране, подчиняясь сценаристам и костюмерам.
Грейс Келли: фильм «Ровно в полдень» (1952) — свадьба актрисы в 1956 году
Мэрилин Монро: фильм «Мы не женаты!» (1952) — свадьба актрисы в 1956 году
Ава Гарднер: фильм «Пандора и Летучий голландец» (1951) — свадьба актрисы в 1942 году
Джули Эндрюс: фильм «Золушка» (1957) — свадьба актрисы в 1959 году
Рита Хейворт: фильм «Девушка с обложки» (1944) — свадьба актрисы в 1946 году
Донна Рид: фильм «Эта замечательная жизнь» (1946) — свадьба актрисы в 1943 году
Мэри Пикфорд: фильм «Розита» (1923) — свадьба актрисы в 1937 году
Ширли Темпл: фильм «Медовый месяц» (1947) — свадьба актрисы в 1945 году
Джинджер Роджерс: фильм «Веселый развод» (1934) — свадьба актрисы в 1934 году
Барбара Стэнвик: фильм «Невеста в сапогах» (1946) — свадьба актрисы в 1939 году
Джуди Гарленд: фильм «Встреть меня в Сент-Луисе» (1944) — свадьба актрисы в 1945 году
Бетт Дейвис: фильм «Украденная жизнь» (1946) — свадьба актрисы в 1940 году
Лана Тернер: фильм «Мадам Икс» (1966) — свадьба актрисы в 1948 году
Бетти Грейбл: фильм «Милая Рози О’Грэйди» (1943) — свадьба актрисы в 1937 году
Джанет Ли: фильм «Прожигая жизнь» (1954) — свадьба актрисы в 1951 году
Дебора Керр: фильм «Узник крепости Зенда» (1952) — свадьба актрисы в 1960 году
Как вы считаете, какие платья идут девушкам больше всего? Какие наряды вы сами не отказались бы примерить?
Фото на превью 20TH CENTURY FOX / Album / East News, Macfadden Publications / Wikimedia Commons
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