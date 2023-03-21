Странные вещи от модных домов, которые на звездах выглядят шикарно

Разумеется, для показов дизайнеры одежды создают такие вещи, которые будут привлекать внимание. Необычные платья и другие наряды, которые носят на подиуме модели, не всегда уместны для повседневного ношения, и это нормально. На показах формируются модные тренды, которые в дальнейшем находят свое отражение и в более привычной одежде. Но некоторых знаменитостей не смущает вычурность подиумных одеяний: они смело выгуливают их на мероприятиях и в жизни.

Эмили Ратаковски

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Кажется, Эмили переплюнула по креативности многих в этой подборке — хотя бы потому, что лишь она осмелилась надеть топ в виде самого настоящего цветка. Необычный дизайн придуман модным домом Loewe. Что ж, возможно, так и выглядит мода 2023 года?

Джиджи Хадид

Сестры Хадид всегда одеты с иголочки. Недавно, правда, Джиджи особенно выделилась новым модным луком: нарядилась девушка в платье, напомнившее поклонникам око Саурона из «Властелина колец». Но разве же это плохо?

Дженна Ортега

Evan Agostini / Invision / East News , AP / Associated Press / East News

Если вы задумывались, как выглядит звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега за кадром и вне съемочной площадки, то смотрите. Она вовсе не мрачная, а очень даже стильная, и необычное платье-пиджак от Жан-Поля Готье ей весьма к лицу.

Аня Тейлор-Джой

Многие могли, взглянув на этот наряд, подумать: «Дизайнеры, вы издеваетесь? Она что, в одеяле?» Но нет. Эта странноватая на первый взгляд композиция состоит из мини-платья и накидки. А вот Билли Айлиш, к слову, как-то вышла на красную дорожку в настоящем одеяле. И в пижаме.

Кейт Бланшетт

Invision / Invision / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News , FRANCOIS GUILLOT / AFP / East News

Актриса очень любит этот наряд от бренда Alexander McQueen с контрастного цвета рукавами. Кейт блистала в нем аж дважды: в 2019 году (фото слева) и в 2023-м (фото по центру). Актриса доказывает, что не только совсем молодые звезды любят необычные брендовые вещи, — старая школа Голливуда не отстает.

Мишель Йео

VALERIE MACON / AFP / East News

Актриса появилась в платье от Schiaparelli на одной из красных дорожек. Кое-кто метко окрестил наряд «картошкой фри от-кутюр», и, хотя Мишель все равно прекрасна, не согласиться трудно — золотистый декоративный элемент впереди действительно немного напоминает картошечку. Особенно если вы голодны.

Эйми Лу Вуд

ISABEL INFANTES / AFP / East News , Ik Aldama / DPA / East News

Британская актриса выбрала стильное сочетание черного и нежно-сиреневого от Valentino — сдержанный костюм и пышные рукава с длиннющим шлейфом.

Наоми Кэмпбелл

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Своим появлением в этом наряде Наоми доказала: платье одинаково чудесно сидит на женщине любой комплекции. А мы, к слову, написали немало статей, сравнивая, на ком из звезд с разной фигурой круче сидит наряд, — вот одна из них.

Трейси Эллис Росс

Evan Agostini / Invision / East News , JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Дочь Дайаны Росс смотрится эффектно и изящно даже в таком, казалось бы, грубоватом наряде с квадратными плечами. Но актриса достаточно высокая — ее рост 170 см. А вот интересно, как подобное платье выглядело бы на миниатюрной актрисе вроде Мэй Уэст? Мы как-то писали целую статью про рост голливудских звезд — там много интересного.

Кейт Хадсон

Evan Agostini / Invision / East News

Любимица публики Кейт вырастила целый розовый сад на своих рукавах. Эта брендовая одежда в виде цветущей клумбы — идея дизайнера Тамары Ральф.

Билли Айлиш

Evan Agostini / Invision / East News , Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Певица не изменяет своему фирменному стилю: ее модные платья заметно отличаются от того, что носят другие знаменитости. Для дизайнера, создавшего платье, свободные силуэты и черный цвет — фирменные фишки, и он нашел своих поклонников даже среди звезд. В конце концов, не всем нравится розовое и зефирное. Билли нашла свой стиль — возможно, поэтому от нее без ума столько людей?

Знаете, кто еще любит совмещать шик и эпатаж? Демна Гвасалия. Balenciaga — модный дом, которому дизайнер буквально подарил второе дыхание. Специально для любителей моды у нас есть об этом целая статья.

Фото на превью Pixelformula / SIPA / SIPA / East News