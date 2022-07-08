16 уникальных моментов, которые удалось запечатлеть пользователям сети
Самая первая фотография датируется 1826 годом, а спустя почти 200 лет люди стали делать в среднем по 1,7 трлн снимков в год и около 4,7 млрд кадров в день. Такая тенденция наглядно показывает, насколько современный человек привязан к гаджетам, благодаря чему у каждого из нас есть доступ к миллионам изображений ежедневно.
ADME нашел кадры 16 незаурядных ситуаций, в которые мало бы кто поверил, если бы их не сняли на камеру.
1. «Град размером с ладонь»
2. «Увидел этот пикап в аэропорту. Интересно, сколько он там стоит»
3. «Моя мама наклеила на входную дверь пасхальную наклейку, и теперь Джиджи похожа на пятнистую кошку»
4. «Вчера на фестивале поп-культуры встретила косплейщика в образе машины времени из фильма „Назад в будущее“»
5. «Вот такая ромашка растет у нас в огороде»
6. «Речной круиз, свободных мест нет»
7. «Посадила верхушку ананаса около 5 лет назад, и он наконец-то зацвел»
8. «Cфотографировала собаку своей тети в прыжке. Кажется, будто ее прифотошопили»
9. «Камень Виктории, или камень Имори»
10. Железная дорога, засыпанная кукурузой
«Из вагона поезда, перевозившего зерно кукурузы рядом с моим домом, высыпалось все содержимое. Утки и олени пока не добрались до него».
11. В одной из комиссионок книги расставлены по цвету
12. «Газонокосильщик случайно превратил окно клиента в шедевр»
13. «Вот такой узор отпечатался на сыре, пока я его натирала»
14. «Моя мама прислала мне эту фотографию из зала ожидания в больнице»
15. Сломанный шар для боулинга выглядит так, будто в него положили мясо
16. «Вырастил кристаллы из лимонной кислоты, добавив разноцветные пищевые красители»
Какой необычный кадр вам удалось сделать за последнее время?
Фото на превью Nova11c / Reddit
Поделиться этой статьёй