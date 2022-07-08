16 уникальных моментов, которые удалось запечатлеть пользователям сети

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Самая первая фотография датируется 1826 годом, а спустя почти 200 лет люди стали делать в среднем по 1,7 трлн снимков в год и около 4,7 млрд кадров в день. Такая тенденция наглядно показывает, насколько современный человек привязан к гаджетам, благодаря чему у каждого из нас есть доступ к миллионам изображений ежедневно.

ADME нашел кадры 16 незаурядных ситуаций, в которые мало бы кто поверил, если бы их не сняли на камеру.

1. «Град размером с ладонь»

2. «Увидел этот пикап в аэропорту. Интересно, сколько он там стоит»

3. «Моя мама наклеила на входную дверь пасхальную наклейку, и теперь Джиджи похожа на пятнистую кошку»

4. «Вчера на фестивале поп-культуры встретила косплейщика в образе машины времени из фильма „Назад в будущее“»

5. «Вот такая ромашка растет у нас в огороде»

6. «Речной круиз, свободных мест нет»

7. «Посадила верхушку ананаса около 5 лет назад, и он наконец-то зацвел»

8. «Cфотографировала собаку своей тети в прыжке. Кажется, будто ее прифотошопили»

9. «Камень Виктории, или камень Имори»

10. Железная дорога, засыпанная кукурузой

«Из вагона поезда, перевозившего зерно кукурузы рядом с моим домом, высыпалось все содержимое. Утки и олени пока не добрались до него».

11. В одной из комиссионок книги расставлены по цвету

12. «Газонокосильщик случайно превратил окно клиента в шедевр»

13. «Вот такой узор отпечатался на сыре, пока я его натирала»

14. «Моя мама прислала мне эту фотографию из зала ожидания в больнице»

15. Сломанный шар для боулинга выглядит так, будто в него положили мясо

16. «Вырастил кристаллы из лимонной кислоты, добавив разноцветные пищевые красители»