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18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике

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Согласно исследованиям, женщины тратят в среднем $ 8 (около ₽ 500) в день на средства по уходу за собой. Будучи поклонниками натуральности, мы не могли не показать вам, как выглядели девушки задолго до появления современных косметических процедур. Можно смело утверждать, что красота неподвластна времени, и мы могли бы взять пару уроков у дам из прошлого по сохранению природной привлекательности.

1. Мод Фили

Courtesy Everett Collection / East News

2. Глэдис Купер

East News

3. Елизавета Боуз-Лайон

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News

4. Лили Элси

The Print Collector / Image State / East News

5. Билли Берк

The Print Collector / Image State / East News

6. Мэри Пикфорд

Courtesy Everett Collection / East News

7. Каролина Отеро

Fine Art Images / Image State / East News

8. Камилла Клиффорд

Illustrated London News Ltd / Mary Evans Picture Library / East News

9. Билли Берк

10. Аида Овертон Уокер

11. Эвелин Несбит

12. Сисси Фицджеральд

13. Лина Кавальери

Fine Art Images / Image State / East News

14. Этель Клейтон

15. Женщина с острова Лусон, Филиппины

16. Анна Мэй Вонг

17. Роза О’Нилл

18. Мари Доро

По вашему мнению, как представительницам прекрасного пола того времени удавалось сохранять безупречный внешний вид? Есть ли у вас фотографии родственниц старшего поколения в молодости, которые вы бы добавили в нашу подборку?

Фото на превью Burr McIntosh / Wikimedia Commons, CC0 1.0, Francisco van Camp / Wikimedia Commons, CC0 1.0
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AdMe/Фотографы/18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике
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