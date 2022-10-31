18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике
Согласно исследованиям, женщины тратят в среднем $ 8 (около ₽ 500) в день на средства по уходу за собой. Будучи поклонниками натуральности, мы не могли не показать вам, как выглядели девушки задолго до появления современных косметических процедур. Можно смело утверждать, что красота неподвластна времени, и мы могли бы взять пару уроков у дам из прошлого по сохранению природной привлекательности.
1. Мод Фили
2. Глэдис Купер
3. Елизавета Боуз-Лайон
4. Лили Элси
5. Билли Берк
6. Мэри Пикфорд
7. Каролина Отеро
8. Камилла Клиффорд
9. Билли Берк
10. Аида Овертон Уокер
11. Эвелин Несбит
12. Сисси Фицджеральд
13. Лина Кавальери
14. Этель Клейтон
15. Женщина с острова Лусон, Филиппины
16. Анна Мэй Вонг
17. Роза О’Нилл
18. Мари Доро
По вашему мнению, как представительницам прекрасного пола того времени удавалось сохранять безупречный внешний вид? Есть ли у вас фотографии родственниц старшего поколения в молодости, которые вы бы добавили в нашу подборку?
AdMe/Фотографы/18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике
Поделиться этой статьёй