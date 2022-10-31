18 фото из прошлого, которые доказывают, что истинная красота не нуждается в яркой косметике

Согласно исследованиям, женщины тратят в среднем $ 8 (около ₽ 500) в день на средства по уходу за собой. Будучи поклонниками натуральности, мы не могли не показать вам, как выглядели девушки задолго до появления современных косметических процедур. Можно смело утверждать, что красота неподвластна времени, и мы могли бы взять пару уроков у дам из прошлого по сохранению природной привлекательности.