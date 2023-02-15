AdMe
AdMe

19 пар обуви с красных ковровых дорожек, которым хочется вручить отдельную награду

-2--

Красная дорожка — это место, где можно и нужно впечатлять нарядом и аксессуарами, вычурной сумочкой или ярким мейкапом. Но знаменитости из этой статьи сделали ставку на свою обувь и не прогадали: глазам так и хочется опуститься вниз, чтобы оценить гвоздь образа. И да, даже золотистые когти прямо на обуви могут не испортить наряд, а добавить ему шарма. А вы как думаете?

Винни Харлоу

Vianney Le Caer/Invision/East News

Доджа Кэт

Invision/Invision/East News

Леоми Андерсон

Vianney Le Caer/Invision/East News

Эль Фэннинг

mpi29/MediaPunch Inc./EAST NEWS

Вана Лимар

Imago Stock and People/East News

Ирина Шейк

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Сьюки Уотерхаус

IPA/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Коннелли

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes/Invision/East News

Алекс Борштейн

ROBYN BECK/AFP/East News

Тильда Суинтон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Рита Ора

RW/Associated Press/East News

Мария Жозе Чарро Галан

ABACA/Abaca/East News

Либерти Росс

Richard Shotwell/Invision/East News

Алессандра Амбросио

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Жанна Кадье

LAURENT VU/SIPA/SIPA/East News

Дженифер Льюис

Invision/Invision/East News

Грифф

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Бонус: модель в обуви Скиапарелли на Парижской неделе моды — 2022

www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News
Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News, Invision/Invision/East News
-2--
AdMe/Фотографы/19 пар обуви с красных ковровых дорожек, которым хочется вручить отдельную награду
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи