19 пар обуви с красных ковровых дорожек, которым хочется вручить отдельную награду

Красная дорожка — это место, где можно и нужно впечатлять нарядом и аксессуарами, вычурной сумочкой или ярким мейкапом. Но знаменитости из этой статьи сделали ставку на свою обувь и не прогадали: глазам так и хочется опуститься вниз, чтобы оценить гвоздь образа. И да, даже золотистые когти прямо на обуви могут не испортить наряд, а добавить ему шарма. А вы как думаете?