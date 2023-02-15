19 пар обуви с красных ковровых дорожек, которым хочется вручить отдельную награду
Красная дорожка — это место, где можно и нужно впечатлять нарядом и аксессуарами, вычурной сумочкой или ярким мейкапом. Но знаменитости из этой статьи сделали ставку на свою обувь и не прогадали: глазам так и хочется опуститься вниз, чтобы оценить гвоздь образа. И да, даже золотистые когти прямо на обуви могут не испортить наряд, а добавить ему шарма. А вы как думаете?
Винни Харлоу
Доджа Кэт
Леоми Андерсон
Эль Фэннинг
Вана Лимар
Ирина Шейк
Сьюки Уотерхаус
Дженнифер Коннелли
Энн Хэтэуэй
Алекс Борштейн
Тильда Суинтон
Рита Ора
Мария Жозе Чарро Галан
Либерти Росс
Алессандра Амбросио
Жанна Кадье
Дженифер Льюис
Грифф
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Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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