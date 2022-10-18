Как выглядели бы 17 знаменитостей, если бы следовали современным стандартам красоты

Со временем каноны красоты меняются, но одно остается неизменным: мы сами творцы своей внешности. Многие звезды выбирают естественные образы и вызывают лишь восхищение, становясь источником вдохновения для своих фанатов. Однако с помощью искусственного интеллекта нам удалось узнать, как выглядели бы некоторые из них, если бы следовали модным тенденциям бьюти-индустрии.