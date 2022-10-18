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Как выглядели бы 17 знаменитостей, если бы следовали современным стандартам красоты

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Со временем каноны красоты меняются, но одно остается неизменным: мы сами творцы своей внешности. Многие звезды выбирают естественные образы и вызывают лишь восхищение, становясь источником вдохновения для своих фанатов. Однако с помощью искусственного интеллекта нам удалось узнать, как выглядели бы некоторые из них, если бы следовали модным тенденциям бьюти-индустрии.

1. Кейт Миддлтон

2. Кейт Мосс

Invision / Invision / East News

3. Дев Патель

East News

4. Кристен Стюарт

Invision / Invision / East News

5. Райан Рейнольдс

Invision / Invision / East News

6. Кейт Уинслет

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

7. Бейонсе

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

8. Шейлин Вудли

Gilbert Flores / Broadimage / East News

9. Роберт Паттинсон

Matt Sayles / Invision / AP / East News

10. Дрю Бэрримор

Invision / Invision / East News

11. Кэмерон Диас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

12. Джулианна Мур

13. Джада Пинкетт-Смит

Invision / Invision / East News

14. Лив Тайлер

PHOTOlink / Everett Collection / East News

15. Люси Лью

Invision / Invision / East News

16. Николь Кидман

Invision / Invision / East News

17. Дензел Вашингтон

Sipa USA / Sipa USA / East News

По вашему мнению, чья внешность заметно преобразилась, а кому больше идет естественная красота?

Фото на превью LINGTREN.COM / Shutterstock.com
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AdMe/Фотографы/Как выглядели бы 17 знаменитостей, если бы следовали современным стандартам красоты
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