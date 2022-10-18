Как выглядели бы 17 знаменитостей, если бы следовали современным стандартам красоты
Со временем каноны красоты меняются, но одно остается неизменным: мы сами творцы своей внешности. Многие звезды выбирают естественные образы и вызывают лишь восхищение, становясь источником вдохновения для своих фанатов. Однако с помощью искусственного интеллекта нам удалось узнать, как выглядели бы некоторые из них, если бы следовали модным тенденциям бьюти-индустрии.
1. Кейт Миддлтон
2. Кейт Мосс
3. Дев Патель
4. Кристен Стюарт
5. Райан Рейнольдс
6. Кейт Уинслет
7. Бейонсе
8. Шейлин Вудли
9. Роберт Паттинсон
10. Дрю Бэрримор
11. Кэмерон Диас
12. Джулианна Мур
13. Джада Пинкетт-Смит
14. Лив Тайлер
15. Люси Лью
16. Николь Кидман
17. Дензел Вашингтон
По вашему мнению, чья внешность заметно преобразилась, а кому больше идет естественная красота?
Фото на превью LINGTREN.COM / Shutterstock.com
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