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14 людей, которым следовало лучше продумать свои татуировки

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Неудачные тату обычно появляются по 2 причинам: плохой изначальный дизайн или неумелое исполнение. В любом случае человек, которому наносят татуировку, несет ответственность за выбор рисунка и мастера. В этой статье мы собрали те случаи, когда вообще все пошло не так, как хотелось.

1. «В тату-салон моего друга зашел вот такой парень»

2. Наверное, этот человек для нее важен

3. Интересно, как скоро он пожалеет о том, что сделал тату

«Семейная традиция».

4. Исполнение просто ужасное

5. Это какой-то хоррор

6. Ну как вам?

7. Кажется, чего-то не хватает

8. «Пожалуй, худший портрет, который я видел»

9. Хорошая задумка — дурацкое исполнение

10. «Я за тобой слежу»

11. Знаменитый персонаж Пинаккио

12. Просто Снуп Догг

13. Ну тоже неплохой способ скрыть тот факт, что волосы начали выпадать

14. Необычная идея и исполнение

Если у вас есть татуировки, расскажите нам о том, как вы выбирали их дизайн и мастера, который их делал.

Фото на превью DonkeyGamer2000 / Reddit, D***Valentine27 / Reddit
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AdMe/Художники/14 людей, которым следовало лучше продумать свои татуировки
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