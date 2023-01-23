14 людей, которым следовало лучше продумать свои татуировки
Неудачные тату обычно появляются по 2 причинам: плохой изначальный дизайн или неумелое исполнение. В любом случае человек, которому наносят татуировку, несет ответственность за выбор рисунка и мастера. В этой статье мы собрали те случаи, когда вообще все пошло не так, как хотелось.
1. «В тату-салон моего друга зашел вот такой парень»
2. Наверное, этот человек для нее важен
3. Интересно, как скоро он пожалеет о том, что сделал тату
«Семейная традиция».
4. Исполнение просто ужасное
5. Это какой-то хоррор
6. Ну как вам?
7. Кажется, чего-то не хватает
8. «Пожалуй, худший портрет, который я видел»
9. Хорошая задумка — дурацкое исполнение
10. «Я за тобой слежу»
11. Знаменитый персонаж Пинаккио
12. Просто Снуп Догг
13. Ну тоже неплохой способ скрыть тот факт, что волосы начали выпадать
14. Необычная идея и исполнение
Если у вас есть татуировки, расскажите нам о том, как вы выбирали их дизайн и мастера, который их делал.
Фото на превью DonkeyGamer2000 / Reddit, D***Valentine27 / Reddit
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