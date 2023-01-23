14 людей, которым следовало лучше продумать свои татуировки

Неудачные тату обычно появляются по 2 причинам: плохой изначальный дизайн или неумелое исполнение. В любом случае человек, которому наносят татуировку, несет ответственность за выбор рисунка и мастера. В этой статье мы собрали те случаи, когда вообще все пошло не так, как хотелось.

1. «В тату-салон моего друга зашел вот такой парень»

2. Наверное, этот человек для нее важен

3. Интересно, как скоро он пожалеет о том, что сделал тату

«Семейная традиция».

4. Исполнение просто ужасное

5. Это какой-то хоррор

6. Ну как вам?

7. Кажется, чего-то не хватает

8. «Пожалуй, худший портрет, который я видел»

9. Хорошая задумка — дурацкое исполнение

10. «Я за тобой слежу»

11. Знаменитый персонаж Пинаккио

12. Просто Снуп Догг

13. Ну тоже неплохой способ скрыть тот факт, что волосы начали выпадать

14. Необычная идея и исполнение