15+ татуировок, которые вряд ли рискнут осудить даже противники этого искусства

Согласно недавнему исследованию, чаще всего в тату-салонах клиенты заказывают розы или популярные цитаты. Однако для многих татуировка — это очень важный шаг, и они не готовы выбирать себе картинку в каталоге.

Мы в ADME отыскали на просторах сети татуировки, за которыми стоят целые истории.

«Моего папы не стало в 2016 году. Вчера я сделала тату в память о нем»

«Татуировка в честь моего друга, которого не стало несколько лет назад. Именно он нарисовал этот рисунок»

«Моя 78-летняя пациентка несколько месяцев назад спросила меня, не могу ли я помочь ей вычеркнуть пункт из списка желаний. И сегодня настал тот самый день»

«Сделала вчера первое в жизни тату. В честь своей бабушки»

Я жила с бабушкой, когда была подростком. Мы пили вместе кофе каждое утро и разговаривали. Она всегда красила губы, и я называла ее своей «хорошенькой бабулей», когда была маленькой. Я очень, очень скучаю по ней!

«Первое тату — кларнет, эскиз которого сделал мой отец»

«Переехал из Сиднея в Ирландию, когда мне было 10. Сейчас мне 20, и вот моя первая татуировка»

«Моя кошка, входящая в комнату»

«Сделали с младшей сестрой парные татуировки»

«Я и моя собака»

Нарукавная «повязка» в честь путешествия по миру длиною в год

«Папы не стало в прошлые выходные, и я повторил его тату в память о нем»

«3 поколения тату»

«Портрет моей мамы»

«Портрет моего лучшего друга»

Тату, которое не оставляет шансов любителям задавать глупые вопросы

«Ты ведь в курсе, что эта татуировка навсегда, да?»

«Дочка сделала чудовище из цветной бумаги, и я попросил своего татуировщика набить мне его»

«Портрет моего кота»

«Крыльцо дома моих бабушки и дедушки»