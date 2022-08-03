17 образов актеров и актрис, в которых их не каждый поклонник признает

У многих актеров есть роль, которую можно назвать их визитной карточкой. Если мы говорим о Скарлетт О’Харе, то в голове всплывает образ Вивьен Ли, Киану Ривз ассоциируется с Нео из «Матрицы», а Чудо-женщина — это, конечно же, Галь Гадот.

Мы в ADME покажем, как выглядели артисты, прежде чем снялись в фильмах и сериалах, которые принести им наибольшую известность.

Вивьен Ли: «Унесенные ветром» — фото в домашней обстановке

Вивьен Ли стала иконой красоты для многих женщин, сыграв в «Унесенных ветром». Пожалуй, лучшей актрисы на роль Скарлетт О’Хары пока найти не удалось. А фотография справа сделана у Ли дома в 1935 году.

Нур Феттахоглу: «Великолепный век» — «Запретная любовь»

Нур Феттахоглу сыграла соперницу Хюррем в «Великолепном веке»: Махидевран была матерью наследника престола и одним из опаснейших врагов главной героини. Умелая игра актрисы и эффектная внешность сделали Нур популярной за пределами Турции, хотя зрители уже могли видеть ее в «Запретной любви».

Алан Рикман: «Гарри Поттер» — «Робин Гуд: Принц воров»

Алан Рикман к моменту съемок в «Гарри Поттере» уже был именитым актером, сыграл злодея в фильме про Робин Гуда, но для всего мира он прежде всего желчный профессор зельеварения.

Мишель Мерсье: «Анжелика» — «Ангел на земле»

По рыжеволосой Мишель Мерсье из «Анжелики» сходили с ума тысячи поклонников. Тем интереснее видеть редкие фото Мишель с другим цветом волос: в «Ангеле на земле» она брюнетка.

Киану Ривз: «Матрица» — «Много шума из ничего»

Это довольно известная история о том, что в «Матрице» отказались сниматься многие актеры: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит. В итоге роль Нео принесла Киану Ривзу настоящую славу. На фото справа неподражаемый мистер Ривз с бородкой — здесь он играет в шекспировской комедии «Много шума из ничего».

Лю Ифэй: «Мулан» — «Запретное царство»

Как бы критики ни ругали новую диснеевскую «Мулан», но фильм получил 2 номинации на «Оскар» — за лучшие костюмы и визуальные эффекты. Главную роль исполнила известная в Китае актриса Лю Ифэй. Ранее вы могли видеть ее в «Запретом царстве», где девушка снялась с Джеки Чаном.

Галь Гадот: «Чудо-женщина» — «Безумное свидание»

В СМИ актрису Галь Гадот давно уже называют Чудо-женщиной. Девушке отлично удалось воплотить на экране образ прекрасной и справедливой воительницы. Прежде чем попасть в супергероическую сагу и стать популярной, Галь Гадот снималась во второстепенных ролях, например в «Безумном свидании».

Халит Эргенч: «Великолепный век» — «Тысяча и одна ночь»

Халит Эргенч уже был довольно известным актером, когда его позвали в «Великолепный век», но именно роль султана Сулеймана принесла мужчине мировую известность. Сериал увидели 200 млн человек в 52 странах мира. Ранее Эргенча можно было увидеть в сериале «Тысяча и одна ночь».

Дайана Ригг: «Игра престолов» — «Мстители» (сериал)

Диана Ригг сыграла второстепенную роль в «Игре престолов», но фанаты хорошо запомнили очаровательную бабулю Оленну Тирелл. Эта бабушка — божий одуванчик мастерски плела интриги и утерла нос самим Ланнистерам. А в 60-х актриса снималась в английском сериале «Мстители» — про детективов, которые боролись с суперзлодеями.

Рэйчел Броснахэн: «Удивительная миссис Мейзел» — «Анатомия страсти»

Действие фильма «Удивительная миссис Мейзел» происходит в конце 50-х, и красотка Рэйчел Броснахэн просто влюбила в себя не только актерской игрой, но и своим образом — нарядами и укладкой. Тем необычнее видеть ее с короткой стрижкой в «Анатомии страсти».

Саймон Гун Цзюнь: «Слово чести» — «Фантастическое путешествие на Запад»

Иностранные фанаты называют Гун Цзюня «самым красивым носом Китая». На родине он победил в номинации «Самый популярный актер 2022 года». Славу ему принесла роль Вэнь Кэсина в «Слове чести». Артист активно занимается благотворительностью: в 2021 году он пожертвовал 0,5 млн юаней Китайскому фонду по борьбе с бедностью. Интересно, что дораму «Фантастическое путешествие на Запад» зрители увидели после «Слова чести» — сериал, что называется, лежал на полке, но, когда Гун Цзюнь прославился, кинокартине дали зеленый свет.

Алессандра Мартинес: «Фантагиро, или Пещера золотой розы» — «Синдбад за семью морями»

Красавица Алессандра Мартинес полюбилась многим в роли храброй принцессы Фантагиро. Мало кто знает, что ранее она снялась в еще одной сказке про приключения Синдбада.

Тесса Томпсон: «Тор: Рагнарёк» — «Анатомия страсти»

Тесса Томпсон ворвалась в мир супергероев в роли дерзкой и своенравной Валькирии, которая стала соратницей Тора. А на фото справа она же в сериале «Анатомия страсти».

Вин Дизель: «Хроники Риддика» — «Пробуждение»

Когда мы слышим имя Вина Дизеля, то сразу представляем накачанного бритоголового мужчину. Но в своем первом фильме «Пробуждение» герой многочисленных «Форсажей», он же непобедимый Риддик, предстает с кудрявой шевелюрой.

Гвендолин Кристи: «Игра престолов» — выступление в London Palladium

Рост Гвендолин Кристи — 190 см, и девушка-рыцарь Бриенна Тарт очень убедительна в ее исполнении. Однако рост не мешает актрисе выглядеть женственно: на фото справа она выступает в театре в 2009 году.

Тайка Вайтити: «Реальные упыри» — «Зеленый Фонарь»

Вы могли видеть новозеландского актера Тайку Вайтити в супергеройском «Зеленом Фонаре», но большинство знает его по роли вампира Виаго в ироничном сериале «Реальные упыри». Кстати, Вайтити сам написал сценарий к этому сериалу. А потом новозеландец принес свои шутки в Голливуд, когда его позвали снимать ленту «Тор: Рагнарёк».

Никки Рид: «Сумерки» — «Одинокие сердца»

Никки Рид воплотила на экране стервозную блондинку Розали, которой поначалу не понравилась главная героиня «Сумерек». Интересно посмотреть на персонажа Никки в «Одиноких сердцах» с темными волосами.