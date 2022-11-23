Люди рассказали, какие киноляпы заставляют их воскликнуть: «Вы меня за простачка, что ли, держите?»

Говорят, что в кино о выдуманных мирах логика должна быть выстроена особенно тщательно: именно тогда зритель поверит в происходящее на экране. Но даже в обычных фильмах о повседневности полно сюжетных дыр, и их на раз заметили зрители. А в бонусе у нас — наблюдение, которое касается многих новогодних кинолент.

Забывчивость Гарри — «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Сириус Блэк подарил Гарри Сквозное зеркало. Этот артефакт позволял юноше в любой момент связаться с крестным. Однако, получив информацию о том, что Сириус в опасности, главный герой забыл о подарке и попытался связаться с Блэком через камин Амбридж, что привело к трагической цепочке событий. Не может быть, чтобы мальчик, который боготворил само существование своего крестного, забыл о его подарке на день рождения. Особенно когда ты можешь по пальцам сосчитать количество вещей, которые ты когда-либо получал на день рождения. Бесит! © DrCrowwPhD / Reddit

Зимняя одежда — «Ведьмак»

В 1-й серии 2-го сезона Геральт и Цири путешествуют зимой. Вот в таком виде они появляются в замке у друга Геральта: Цирилла в мехах (чудо, что ее уши не отмерзли без шапки), ну а главный герой мало того что расхаживает в одной рубашке, так у него даже рукава закатаны. Конечно, демонстрация мускулистых рук — это самое то студеной зимой.

Журналистское расследование — «Очень странные дела»

В маленьком городке происходит преступление. Полиция оцепляет дом и разгоняет толпу. Цель следствия — скрыть подробности от населения. Нэнси — журналистка, и она собирается добыть информацию. Девушка приезжает на место ЧП с помощником. Сначала полицейский хочет ее прогнать, но Нэнси врет, что приехала навестить подругу. Полицейский нехотя разрешает ей проехать. А дальше происходит странное. Нэнси с большим блокнотом в руках (не хватает только надписи на лбу «журналист») ходит по соседям. Этот пятачок прекрасно просматривается полицией, но стражи порядка Нэнси словно не замечают. В итоге девушка даже подходит к дому, где произошло ЧП, и берет интервью у свидетеля при полном попустительстве полицейских, болтающих на заднем плане.

Присмотр за детьми — «Тихое место»

В «Тихом месте» есть чудовища, которые не видят, но очень чутко слышат. В начале фильма маленький ребенок идет довольно далеко позади родителей, и в итоге ничем хорошим это не заканчивается. Почему они просто не закрыли двери? Если вы закроете дверь очень медленно, она не издаст сильного шума. Кроме того, почему их младший сын шел последним? Разве он не должен быть впереди с мамой? © INeverSaidIWasNice / Reddit

Прибытие в школу — «Школа добра и зла»

«Школа добра и зла» — это отчасти пародия на фильмы о магических учебных заведениях. Вспомним Хогвартс — туда дети попадают на поезде, а вот ученики Школы добра и зла прибывают на учебу более экстремальным способом. Сначала некая Тень хватает ребенка за ногу и волочит по земле на поляну. Тень тащит несчастного с бешеной скоростью — казалось бы, человек должен пересчитать затылком все корни и камни. А от прически на голове по логике останется «гнездо» с листьями и землей. Но нет, у главных героинь лишь слегка растрепалась укладка. Потом детей хватает птица и с огромной высоты скидывает учеников факультета добра в розовый куст (чудо, что никто ничего себе не ломает), а факультета зла — в воду.

Допустим, все поголовно умеют плавать и добираются до берега без ЧП. Но у детей еще и чемоданы не тонут. Ну-ну. Магия, не иначе.

Выкинутая записка — «Очень странные дела»

Когда Оди уехала, чтобы вернуть свои суперспособности, никто из близких не знал, где она и что с ней. И тут добрые спецагенты привозят Майку, парню Оди, трогательную записку от девушки. Это послание — единственная ниточка к Оди. Майк всю серию рефлексирует о том, как он беспокоится о возлюбленной. И что бы вы думали? Записка оказывается смятой в мусорке! Это словно Ромео выкинул письмо Джульетты!

Записку находит злодей, который охотится на Оди. И делает это нарочито эффектно. Плохие парни в поисках зацепки переворачивают весь дом и зачем-то бьют посуду, а их главарь неспешно заходит в комнату, смотрит в мусорку, куда никто не догадался заглянуть, и — вуаля — достает сиротливо лежащую записку.





Неоправданная беспечность — «Спящий сад»

У главной героини Сяо Сяо пропала подруга, а в городе предположительно орудует маньяк. Вечером Сяо Сяо с коллегой-мужчиной идут в квартиру пропавшей в поисках зацепок. Вдруг парочка понимает, что кто-то пытается вскрыть дверь. Что они делают? Девушка ложится на кровать и накрывается одеялом, а парень прячется в засаде за шторкой. Злодей действительно проникает в квартиру и идет к кровати, где лежит главная героиня. Откидывает одеяло, видит, что девица не та, и убегает. Главная героиня поступает ужасно безрассудно и глупо, потому что злодей мог напасть на спящую, более того, он мог быть вооружен, а они с коллегой — нет.

Ирландский акцент — «Сквозь снег»

«Сквозь снег» — постапокалиптический фильм: выжившее человечество находится в вечно едущем поезде. В фильме есть персонаж Эдгар, который родился в поезде. Откуда у него ирландский акцент? Ни у кого в поезде его нет, и даже если бы акцент был у его матери, парень все равно перенял бы речь остальных людей, с которыми разговаривал всю жизнь. © *** whats_not_taken / Reddit

Посторонние в крепости — «Ведьмак»

В начале 1-й серии 2-го сезона Геральт везет Цириллу в Каэр Морхен — тайную крепость ведьмаков. Мужчина говорит: «На нас напали, это было давно, я был мальчишкой. С тех пор предпочитаем не выделяться». Предполагается, что об этом месте не должен знать никто посторонний. Но, оказывается, товарищи Геральта приводят в цитадель веселых гостей. Кто поверит, что красотки не разболтают по секрету всему свету, где они были?

Бонус: забывчивость родителей в фильмах про Рождество

В детских фильмах, где Санта реален, но о нем не знает никто, кроме детей, родители каждый год просыпаются с подарками под елкой и говорят: «Тут нет ничего странного». © joecee97 / Reddit

Эту дыру в сюжете можно объяснить только рождественской магией, не иначе. © InvasionXX / Reddit