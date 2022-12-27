10+ актеров, которые почти в каждом фильме делают одну и ту же вещь

Внимательно пересмотрев некоторые голливудские кинохиты, мы заметили, что из фильма в фильм кочуют не только наряды и реквизит, но даже актерские фишки. Например, одни кинозвезды обожают указывать пальцем на собеседника, другие вечно попадают под дождь. Совпадение? Не думаем.

Дуэйн Джонсон приподнимает бровь

Приподнятая бровь уже давно стала главной фишкой Дуэйна Джонсона. Этот жест в исполнении актера настолько знаменитый, что Скала на радость фанатам демонстрирует его не только в кино, но и в телешоу и соцсетях.

Харрисон Форд тычет пальцем

А Харрисон Форд никогда не упускает возможность ткнуть в оппонента пальцем. Актер повторяет жест практически в каждом фильме — еще со времен оригинальной трилогии «Звездных войн».

Том Круз бегает

Кажется, мы знаем, чему бы посвятил жизнь Том Круз, если бы не реализовал свой потенциал на актерском поприще: он стал бы бегуном. И точно имел бы все шансы завоевать олимпийское золото. Практически ни один фильм с участием актера не обходится без спринта. И неважно, боевик ли это или душераздирающая драма.

Риз Уизерспун разговаривает по телефону

Пожалуй, самой знаменитой картиной, где можно увидеть Риз Уизерспун с телефонной трубкой, является комедия «Блондинка в законе». Потом были сцены в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу». Что же, судя по всему, актриса не прочь пообщаться с кем-нибудь по телефону.



Натали Портман плачет

Самой знаменитой актерской фишкой Натали Портман, пожалуй, является изображение страдальческого взгляда с помощью бровей «домиком». Увидеть это выражение лица можно в фильмах «Леон», «Холодная гора» и триллере «V — значит вендетта». И абсолютно везде актриса на редкость убедительна.

Ченнинг Тейтум танцует

До того, как стать актером, Ченнинг Тейтум работал танцовщиком. Поэтому неудивительно, что режиссеры часто используют этот навык. Ченнинг танцевал в фильмах «Супер-Майк», «Да здравствует Цезарь!» и «Kingsman: Золотое кольцо».

Не отстает от него и Леонардо Ди Каприо

С охотой показывает на экране свои танцевальные способности и Леонардо Ди Каприо. Актер танцевал в фильмах «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды в Голливуде», и обе сцены стали культовыми. А все потому, что в детстве Лео мечтал стать брейк-дансером.

Аль Пачино кричит

Сравниться по популярности с бегающим Томом Крузом может разве что орущий Аль Пачино. Актер подарил интернету множество мемов. А еще на просторах сети существуют рейтинги фильмов актера по тому, насколько громко он в них кричит.

Кира Найтли «играет» подбородком

У Киры Найтли есть милая привычка играть подбородком. В наиболее эмоциональных сценах актриса слегка приоткрывает рот, выдвигая вперед нижнюю челюсть.

Райан Гослинг демонстрирует кубики пресса

Накачанному торсу Райана Гослинга может позавидовать каждый мужчина, а женщины от него просто без ума. Наверное, поэтому актера так часто оголяют в кадре. И, судя по промокадрам, предстоящий фильм «Барби» с участием Гослинга не станет исключением.

Том Хэнкс справляет нужду

Наблюдательные фанаты заметили, что почти в каждом втором фильме с участием Тома Хэнкса присутствует сцена, где актер справляет нужду. Он делает это в «Их собственной лиге», «Зеленой миле», «Форресте Гампе» и даже в космосе, играя астронавта Джеймса Ловелла в фильме «Аполлон-13».

Джон Кьюсак попадает под дождь

Любой фильм с Джоном Кьюсаком обязательно сопровождается дождем. Появляясь в кадре, актер, словно богиня Диона, вызывает сильнейший ливень. Подобных сцен так много, что пользователи даже начали подшучивать на тему того, что актер не знает, как работает дождь.

Брэд Питт вечно что-то жует

Преданные поклонники Брэда Питта знают: там, где появляется актер, там непременно должна быть еда. За свою долгую карьеру актер снялся в 85 фильмах, и в 60 из них он нет-нет да и полакомится чем-нибудь. Арахисовая паста, чупа-чупс, смузи и даже сельдерей — и этот список можно продолжать долго.