10 кинозвезд, которые сменили привычное амплуа. И зрители ждут, когда на это уже можно будет посмотреть

Каждый год выходит много ожидаемых киноновинок. В них играют как подающие надежды новички, так и мэтры с громкими именами. Порой популярные актеры и актрисы резко меняют амплуа и вводят поклонников в ступор.

Мы в ADME с нетерпением ждем фильмы, в которых полюбившиеся нам звезды предстанут в очень уж нетипичных для себя образах.

Хелен Миррен сыграет супергероиню

Оскароносная актриса снимается в продолжении ленты «Шазам!» в роли Гесперы — героини, владеющей суперсилой. «Персонаж, которого я играю, считает, что он прав. Конечно, так про себя думают все злодеи. Она слишком убеждена в своей правоте. Но все карты я раскрывать не хочу», — говорит Хелен. Фильм выйдет на экраны в декабре 2022 года.

Брендан Фрейзер снимается в роли 272-килограммового парня

Драма «Кит», снимающаяся по мотивам одноименной пьесы, повествует о мужчине средних лет весом 272 кг, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Ранее он оставил семью и теперь старается искупить вину. Актер перестал появляться на широком экране с 2004 года, снимаясь лишь в небольших проектах. Он пережил тяжелый развод, кончину матери, физические и ментальные проблемы. Поэтому фанаты обрадовались, когда Брендан решил вернуться на площадку. Премьера картины состоится в сентябре 2022 года.

Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации компьютерной игры Borderlands

Джейми Ли Кертис опубликовала в социальных сетях фотографию Кейт со съемок. На ней 53-летняя актриса изображена в образе Лилит — главной героини экранизации. Предположительно фильм выйдет в 2022 году.

Крис Прэтт озвучит водопроводчика Марио

© PxHere , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

После провала предыдущего фильма про Марио фанаты скептично отнеслись к новости о новом кино. Главный герой будет говорить голосом Криса Прэтта. Работа Криса в качестве актера озвучки породила кучу шуток в интернете. Однако сопродюсер ленты защитил Прэтта, назвав его тембр феноменальным. Датой релиза объявлено 7 апреля 2023 года.

Галь Гадот предстанет в образе Клеопатры

© Cleopatra / 20th Century Studios and co-producers , USA TODAY Network / Sipa USA / East News USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Актриса признается, что смотрела все фильмы о Клеопатре и просто в восторге от того, что будет ее играть. Галь проговорилась, что создатели ленты собираются делать акцент не на красоте и привлекательности женщины, а на ее умении стратегически мыслить. Точная дата выхода картины пока неизвестна.

Аня-Тейлор Джой воплотит на экране Фуриосу, у которой теперь появится сольный фильм

«Безумный Макс: Фуриоса» — приквел ленты «Безумный Макс: Дороги ярости». В снимающейся картине создатели собираются рассказать историю Фуриосы. Детали держатся в тайне, но слухи ходят разные. Например, предполагается, что в сценарии могут быть использованы сюжеты комиксов о вселенной «Безумного Макса», в частности история похищения Фуриосы и ее матери. Главную роль сыграет 26-летняя звезда сериала «Ход королевы». Режиссер картины Джордж Миллер связался с Анной сразу после того, как увидел ее в триллере «Прошлой ночью в Сохо». Премьера фильма состоится 24 мая 2024 года.

Дуэйн Скала Джонсон сыграет Черного Адама из вселенной DC

Мы привыкли к тому, что актер играет типичных качков. Но скоро он появится на наших экранах в другом амплуа. Джонсон присоединился к актерскому составу ленты «Шазам!» в сентябре 2014 года и должен был играть злодея — Черного Адама. Но продюсеры решили выделить персонажу сольный фильм, который выйдет на экраны уже этой осенью. Датой релиза объявлено 21 октября 2022 года.

Билл Скарсгард снимается в новой версии «Ворона»

Актер, прославившийся ролью клоуна Пеннивайза в ленте «Оно», сыграет главного персонажа в новом варианте «Ворона». В оригинальном фильме Эрика Дрейвена воплотил на экране Брэндон Ли, но, увы, он погиб во время съемок. Занимающиеся перезапуском картины кинодеятели обещают, что она будет более реалистичной и станет переосмыслением предыдущей версии. Точная дата выхода «Ворона» пока неизвестна.

Мелисса Маккарти порадует зрителей, сыграв злодейку Урсулу

© The Little Mermaid / Walt Disney Pictures and co-producers , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Зрители с нетерпением ждут выхода фильма о Русалочке. Харизматичную злодейку Урсулу сыграет Мелисса Маккарти. Актриса уже рассказала о репетициях, во время которых она сидит внутри огромной искусственной ракушки. Премьера картины состоится 26 мая 2023 года.

Кейт Уинслет снимается во 2-й части «Аватара»

Кейт сыграет одну из ключевых героинь 2-й части франшизы. «Она сильная, настоящий воин. Перед лицом серьезной опасности, даже будучи беременной, она не сдается», — описывает актриса своего персонажа. Дата премьеры менялась множество раз. В настоящее время выход в широкий прокат запланирован на 16 декабря 2022 года.