10 кинозвезд, которые сменили привычное амплуа. И зрители ждут, когда на это уже можно будет посмотреть
Каждый год выходит много ожидаемых киноновинок. В них играют как подающие надежды новички, так и мэтры с громкими именами. Порой популярные актеры и актрисы резко меняют амплуа и вводят поклонников в ступор.
Мы в ADME с нетерпением ждем фильмы, в которых полюбившиеся нам звезды предстанут в очень уж нетипичных для себя образах.
Хелен Миррен сыграет супергероиню
Оскароносная актриса снимается в продолжении ленты «Шазам!» в роли Гесперы — героини, владеющей суперсилой. «Персонаж, которого я играю, считает, что он прав. Конечно, так про себя думают все злодеи. Она слишком убеждена в своей правоте. Но все карты я раскрывать не хочу», — говорит Хелен.
- Фильм выйдет на экраны в декабре 2022 года.
Брендан Фрейзер снимается в роли 272-килограммового парня
Драма «Кит», снимающаяся по мотивам одноименной пьесы, повествует о мужчине средних лет весом 272 кг, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Ранее он оставил семью и теперь старается искупить вину.
Актер перестал появляться на широком экране с 2004 года, снимаясь лишь в небольших проектах. Он пережил тяжелый развод, кончину матери, физические и ментальные проблемы. Поэтому фанаты обрадовались, когда Брендан решил вернуться на площадку.
- Премьера картины состоится в сентябре 2022 года.
Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации компьютерной игры Borderlands
Джейми Ли Кертис опубликовала в социальных сетях фотографию Кейт со съемок. На ней 53-летняя актриса изображена в образе Лилит — главной героини экранизации.
- Предположительно фильм выйдет в 2022 году.
Крис Прэтт озвучит водопроводчика Марио
После провала предыдущего фильма про Марио фанаты скептично отнеслись к новости о новом кино. Главный герой будет говорить голосом Криса Прэтта. Работа Криса в качестве актера озвучки породила кучу шуток в интернете. Однако сопродюсер ленты защитил Прэтта, назвав его тембр феноменальным.
- Датой релиза объявлено 7 апреля 2023 года.
Галь Гадот предстанет в образе Клеопатры
Актриса признается, что смотрела все фильмы о Клеопатре и просто в восторге от того, что будет ее играть. Галь проговорилась, что создатели ленты собираются делать акцент не на красоте и привлекательности женщины, а на ее умении стратегически мыслить.
- Точная дата выхода картины пока неизвестна.
Аня-Тейлор Джой воплотит на экране Фуриосу, у которой теперь появится сольный фильм
«Безумный Макс: Фуриоса» — приквел ленты «Безумный Макс: Дороги ярости». В снимающейся картине создатели собираются рассказать историю Фуриосы. Детали держатся в тайне, но слухи ходят разные. Например, предполагается, что в сценарии могут быть использованы сюжеты комиксов о вселенной «Безумного Макса», в частности история похищения Фуриосы и ее матери.
Главную роль сыграет 26-летняя звезда сериала «Ход королевы». Режиссер картины Джордж Миллер связался с Анной сразу после того, как увидел ее в триллере «Прошлой ночью в Сохо».
- Премьера фильма состоится 24 мая 2024 года.
Дуэйн Скала Джонсон сыграет Черного Адама из вселенной DC
Мы привыкли к тому, что актер играет типичных качков. Но скоро он появится на наших экранах в другом амплуа. Джонсон присоединился к актерскому составу ленты «Шазам!» в сентябре 2014 года и должен был играть злодея — Черного Адама. Но продюсеры решили выделить персонажу сольный фильм, который выйдет на экраны уже этой осенью.
- Датой релиза объявлено 21 октября 2022 года.
Билл Скарсгард снимается в новой версии «Ворона»
Актер, прославившийся ролью клоуна Пеннивайза в ленте «Оно», сыграет главного персонажа в новом варианте «Ворона». В оригинальном фильме Эрика Дрейвена воплотил на экране Брэндон Ли, но, увы, он погиб во время съемок.
Занимающиеся перезапуском картины кинодеятели обещают, что она будет более реалистичной и станет переосмыслением предыдущей версии.
- Точная дата выхода «Ворона» пока неизвестна.
Мелисса Маккарти порадует зрителей, сыграв злодейку Урсулу
Зрители с нетерпением ждут выхода фильма о Русалочке. Харизматичную злодейку Урсулу сыграет Мелисса Маккарти. Актриса уже рассказала о репетициях, во время которых она сидит внутри огромной искусственной ракушки.
- Премьера картины состоится 26 мая 2023 года.
Кейт Уинслет снимается во 2-й части «Аватара»
Кейт сыграет одну из ключевых героинь 2-й части франшизы. «Она сильная, настоящий воин. Перед лицом серьезной опасности, даже будучи беременной, она не сдается», — описывает актриса своего персонажа.
- Дата премьеры менялась множество раз. В настоящее время выход в широкий прокат запланирован на 16 декабря 2022 года.
А каких кинопремьер ждете вы?