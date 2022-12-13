10 актеров и актрис, которых мы любим всей душой, а вот критики и жюри — не очень

Показатели таланта актера — оценки критиков, зрителей, а также популярность фильмов. Некоторых звезд мы просто обожаем, хотя, если присмотреться, в их кинокарьере было немало провалов, да и престижные награды обошли их стороной. Вот ряд знаменитостей, которые у всех на слуху, хотя карьеру строить им не так-то просто.



Дженнифер Энистон

Invision / Invision / East News

Дженнифер Энистон — одна из любимейших актрис зрителей всего мира. Публика восхищается тем, как она выглядит в свои 53 года. Настоящую популярность ей принесла роль Рэйчел в ситкоме «Друзья»: за нее Энистон получила «Эмми» и «Золотой глобус». И хотя Дженнифер то и дело мелькает на экране в обществе именитых актеров, по-настоящему сложных и объемных ролей она почти не играла. Энистон снялась в череде провальных фильмов, например «Цена измены», «Больше чем друг», «Ходят слухи» и другие. Она блистает в комедиях: чего только стоит сериал «Утреннее шоу», за исполнение роли в котором Дженнифер получила награду Гильдии киноактеров. Надеемся, что жюри, присуждающее «Оскар», еще оценит ее талант.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли можно назвать настоящей народной любимицей. Поклонников восхищают ее отношения с мужем и то, что скоро они с Райаном Рейнольдсом станут родителями в 4-й раз. Однако на профессиональном поприще у актрисы все еще только впереди. Пока что самой известной ее ролью считается Серена в сериале «Сплетница». Все другие работы Блейк довольно обычные и незапоминающиеся. Лайвли — типичная голливудская красотка. Какие-либо крупные награды мира кино ей пока не достались. Последняя лента с Блейк в главной роли, «Ритм-секция», и вовсе провалилась в прокате. Однако актриса доказала, что способна играть героинь с глубоким характером, таких как Адалин в картине «Век Адалин» и Эмили в детективе «Простая просьба».

Эми Адамс

VALERIE MACON / AFP / East News

Эми Адамс регулярно попадает в список самых высокооплачиваемых актрис мира. Она была награждена «Золотым глобусом», номинирована на «Оскар» и «Эмми». Правда, ни одну из этих двух статуэток так и не получила. Успех пришел к Адамс после съемок в фильме «Зачарованная». На сайте Rotten Tomatoes множество лент с ее участием имеют низкий рейтинг и негативно оцениваются как зрителями, так и критиками. Но у Эми все только впереди, так как покорять Голливуд она начала, по меркам мира кино, поздно — в 25 лет.

Киану Ривз

Young Chris / CP / ABACA / Abaca / East News

Киану Ривза называют главным интровертом Голливуда, трудоголиком, а также очень добрым парнем. А пару лет назад его фото вообще стало интернет-мемом: папарацци запечатлели, как он грустит на скамейке в парке. В сети то и дело появляются новости о простоте и щедрости актера. Например, он пожертвовал большую часть своего дохода от съемок в последней части «Матрицы» в фонд, который разрабатывает лекарство от рака. Однако, к удивлению зрителей и поклонников, у Ривза нет ни одной высокой награды. Он зарекомендовал себя как крутой парень из боевиков и редко снимается в драматических картинах.

Джонни Депп

BETAPHOTO / SIPA / Sipa Press Russia / East News

В фильмографии Джонни Деппа довольно много провальных лент. Например, комедийная драма «Во всё тяжкое», где он сыграл профессора, который узнает, что у него диагностирована 4-я стадия рака. Или «Фантастические твари», а также «Город лжи» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Свои главные награды Депп получил за воплощение на экране образов Джека Воробья и Суини Тодда. Джонни — талантливый актер, у которого множество разноплановых ролей. Он любимец публики, однако критиками многие его работы не признаны.

Крис Хемсворт

Andy Kropa / Invision / East News

При упоминании Криса Хемсворта мы вспоминаем Тора. Серия фильмов о супергерое сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Но не все ленты с его участием оказались столь популярны. Престижных наград у Криса не так много. Но поклонники любят его за другое. Он ведет спортивный образ жизни, обожает жертвовать деньги на благотворительность. А еще постоянно тусуется со своими детьми: учит их стрелять из лука и кататься на скейтборде.

Кэмерон Диас

Greg Allen / Invision / AP / East News

Изначально Кэмерон Диас снималась в комедиях, однако на протяжении карьеры не раз демонстрировала свою способна играть сложные драматические роли. В 2013 году ее назвали самой высокооплачиваемой голливудской актрисой старше 40 лет, да и в целом фильмы с ее участием делают кассу. Однако престижных наград Диас не получала, лишь многократно была номинирована на премии, да и то за исполнение ролей в картинах 2000-х годов. Согласно сайту Rotten Tomatoes, последние 16 лент, в которых снималась Кэмерон, провалились или получили низкий рейтинг.

Орландо Блум

Sipa USA / Sipa USA / East News

Орландо Блум стал популярным после появления на экранах в образе Леголаса в серии фильмов «Властелин колец». Следующая его большая работа — во франшизе «Пираты

Карибского моря». Именно за исполнение ролей в этих лентах Орландо получил большинство своих наград. Однако ни «Эмми», ни «Золотого глобуса», ни «Оскара» британский актер так и не заслужил. Тем не менее в 2004 году Блума поставили 12-м в списке самых влиятельных людей в Великобритании.

Кевин Макнелли

AFP / EAST NEWS

Самая известная роль Кевина — мистер Гиббс во франшизе «Пираты Карибского моря». Однако помимо этого актер снимался в целой череде сериалов и фильмов, но ни в одном из них ему не довелось сыграть главного персонажа.

Билл Мюррей

AP / Associated Press / East News

Культовых фильмов с Биллом Мюрреем наберется добрый десяток. Это и «День сурка», и «Трудности перевода», и «Охотники за привидениями». К тому же он часто сотрудничает с именитыми режиссерами, такими как Уэс Андерсон. Провальных работ у Мюррея немного, однако как актер он получил лишь одну премию — «Золотой глобус». Правда, есть у него еще «Эмми» — за сценарий. Надеемся, вручение «Оскара» у 72-летнего Билла еще впереди.

А какие звезды, на ваш взгляд, достойны «Оскара»?