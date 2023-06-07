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10 актеров и актрис, которых пытались списать со счетов, а они засияли всем назло

Кино
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Путь на голливудский Олимп тернист, и часто одного только таланта бывает недостаточно. Всегда находятся люди из индустрии, которые пытаются убедить актеров и актрис бросить попытки пробиться к славе. «Препятствием» могут стать неподходящие внешние данные, национальная принадлежность или возраст. К счастью, примеры из нашей статьи лишний раз доказывают: ничто из вышеперечисленного не может и не должно стать помехой на пути к мечте.

Приянка Чопра

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Приянка Чопра вспоминает, как была шокирована, когда ее агенту позвонили со студии, где она проходила пробы, и сказали, что актриса — неподходящая кандидатура на роль. У нее «не те физические данные».

«Чтобы разобраться, чем я не подошла им, я давай расспрашивать агента: «Мне нужно быть стройнее? Привести себя в форму? Накачать пресс?» Я не понимала, что означает эта фраза. А потом мой агент вздохнул и объяснил мне: «Приянка, я думаю, они имели в виду, что у тебя недостаточно светлая кожа».

Мишель Йео

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Еще недавно 60-летнюю актрису отправляли на пенсию. Вот как рассказала об этом сама Мишель: «Когда вы становитесь старше, люди начинают говорить: „О да, вам пора бы уже на пенсию“. Нет, ребята. Не рассказывайте мне, что я должна делать».

И в подтверждение своих слов актриса еще раз всем доказала, что возраст — не помеха крутым ролям, получив в 60 сразу две крупные кинопремии: «Оскар» и «Золотой глобус».

Педро Паскаль

48-летний актер чилийского происхождения признался, что после многочисленных отказов был близок к тому, чтобы уйти из индустрии. «У меня был момент, когда я подумал: «Тебе уже за 40, и у тебя все еще нет дома? Повзрослей уже!». А близкая подруга даже давала ему деньги, чтобы Педро было на что купить еды.

В настоящее время Педро Паскаль является одним из самых востребованных голливудских актеров и снимается в двух популярных телешоу: «Мандалорец» и «Одни из нас».

Марк Руффало

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Будущий актер был стеснительным и неуверенным в себе молодым человеком. Поэтому на кастинги начал ходить далеко не сразу. А после своего первого серьезного прослушивания он и вовсе услышал: «Что ты собираешься делать, когда поймешь, что никогда не добьешься успеха как актер?».

Сейчас, состоявшись в Голливуде, Марк признается: если бы встретился с этим человеком сегодня, то ответил бы ему: «Возможно, это тебе стоило поискать новую работу».

Вайнона Райдер

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Как-то в школьном возрасте будущая актриса проходила прослушивание. Вдруг директор по кастингу оборвал ее на полуслове и сказал: «Ты не будешь актрисой. Для этого ты недостаточно хорошенькая. Иди в школу или откуда ты там пришла. Ты не получишь роль».

Но критика не сломила Вайнону Райдер. И хорошо, потому что она проявила себя как талантливая молодая актриса в таких фильмах, как «Битлджус», «Смертельное влечение» и «Ночь на Земле».

Милли Бобби Браун

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В детстве Милли Бобби Браун обнаружила, что актерство — это ключ к пониманию того, кем она хочет быть. Ей нравилось играть разных персонажей, особенно тех, кто легко ладил с окружающими, потому что в жизни она столкнулась с непониманием со стороны сверстников: Милли всегда казалась старше остальных. Сильнее всего 11-летняя девочка расстроилась, когда на одном из прослушиваний ей сказали, что она никогда не добьется успеха в киноиндустрии, потому что «слишком зрелая».

Однако родители убедили Милли сходить на последнее прослушивание, и 3 месяца спустя она попала в состав сериала «Очень странные дела». Там она обрела не только друзей, но и осознание, что она может своими героинями вдохновлять других людей.

Ке Хюи Куан

AP Photo / John Locher / Invision / East News

Ке Хюи Куан еще ребенком снялся в двух крупнейших фильмах 1980-х годов: «Балбесы» и «Индиана Джонс и храм судьбы». Но когда он вырос, Голливуд отказался от него. По словам Хюи, всегда сложно из актера-ребенка вырасти во взрослого актера, но когда ты азиат, сложность возрастает в 100 раз. «Если вы берете 100 сценариев, высока вероятность того, что ни в одном из них нет значимых азиатских персонажей. Большую часть времени мы — предмет шуток».

Поэтому, когда роли иссякли, актер согласился работать за кулисами в качестве постановщика трюков и помощника режиссера. Но десятилетия спустя, вдохновленный просмотром фильма «Безумно богатые азиаты», он решил еще раз попытаться осуществить свою мечту об актерской карьере. Друг-агент согласился представлять его интересы, и через две недели Хюи пригласили в фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Эта роль принесла ему второй большой прорыв в 51 год и первую премию «Оскар».

Джулия Робертс

imageSPACE / Sipa USA / East News

В начале своей актерской карьеры Джулия Робертс обратилась в одно из крупных агентств, представляющих интересы актеров и актрис. Однако ее быстро отшили. Агент, который общался с Джулией, сказал: «Нет, она слишком вульгарная».

Вероятно, потом они кусали локти, так как позже Джулия прославилась, сыграв Вивиан в «Красотке» и получила «Оскар» за роль Эрин Брокович.

Энтони Кэрриган

VALERIE MACON / AFP / East News

Энтони Кэрригану поставили диагноз «алопеция», и после 20 лет он начал стремительно терять волосы, брови и ресницы. В то время актер снимался в сериале «Забытые», где ему из-за этого приходилось носить искусственные брови. Тогда Энтони предупредили, что его карьера подошла к концу.

«Некоторые люди говорили мне: «Ты не сможешь этого сделать. Ты больше не привлекателен». Однако, по словам актера, это только добавило ему мотивации. Отсутствие волос, бровей и ресниц он сделал частью своего образа и продолжает сниматься.

Сальма Хайек

Когда-то давно Сальме Хайек сказали, что ее возраст и национальность не позволят стать знаменитой актрисой. По словам «доброжелателя», мексиканка никогда не получит главных ролей в Голливуде, и ее скромная карьера в любом случае закончится после 30.

В итоге Сальма стала первой мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар» за фильм «Фрида». Сейчас ей 56 лет, и она активно продолжает сниматься в кино. «Я хочу, чтобы другие женщины поняли: поздно расцветать — это прекрасно. И мы не закончим заниматься любимым делом ни после 30, ни после 40. Если вы креативны, полны энтузиазма и любознательны, жизнь может быть захватывающей всегда».

Царящий в Голливуде культ молодости — источник постоянного стресса для многих звезд. Актрисам, которым едва перевалило за 30, приходится слышать, что они «слишком стары» для роли гораздо чаще, чем мы привыкли думать.

Фото на превью Abaca Press / Alamy Stock Photo, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
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AdMe/Кино/10 актеров и актрис, которых пытались списать со счетов, а они засияли всем назло
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