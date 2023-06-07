10 актеров и актрис, которых пытались списать со счетов, а они засияли всем назло

Путь на голливудский Олимп тернист, и часто одного только таланта бывает недостаточно. Всегда находятся люди из индустрии, которые пытаются убедить актеров и актрис бросить попытки пробиться к славе. «Препятствием» могут стать неподходящие внешние данные, национальная принадлежность или возраст. К счастью, примеры из нашей статьи лишний раз доказывают: ничто из вышеперечисленного не может и не должно стать помехой на пути к мечте.

Приянка Чопра

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Приянка Чопра вспоминает, как была шокирована, когда ее агенту позвонили со студии, где она проходила пробы, и сказали, что актриса — неподходящая кандидатура на роль. У нее «не те физические данные». «Чтобы разобраться, чем я не подошла им, я давай расспрашивать агента: «Мне нужно быть стройнее? Привести себя в форму? Накачать пресс?» Я не понимала, что означает эта фраза. А потом мой агент вздохнул и объяснил мне: «Приянка, я думаю, они имели в виду, что у тебя недостаточно светлая кожа».

Мишель Йео

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Еще недавно 60-летнюю актрису отправляли на пенсию. Вот как рассказала об этом сама Мишель: «Когда вы становитесь старше, люди начинают говорить: „О да, вам пора бы уже на пенсию“. Нет, ребята. Не рассказывайте мне, что я должна делать». И в подтверждение своих слов актриса еще раз всем доказала, что возраст — не помеха крутым ролям, получив в 60 сразу две крупные кинопремии: «Оскар» и «Золотой глобус».

Педро Паскаль

48-летний актер чилийского происхождения признался, что после многочисленных отказов был близок к тому, чтобы уйти из индустрии. «У меня был момент, когда я подумал: «Тебе уже за 40, и у тебя все еще нет дома? Повзрослей уже!». А близкая подруга даже давала ему деньги, чтобы Педро было на что купить еды. В настоящее время Педро Паскаль является одним из самых востребованных голливудских актеров и снимается в двух популярных телешоу: «Мандалорец» и «Одни из нас».

Марк Руффало

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Будущий актер был стеснительным и неуверенным в себе молодым человеком. Поэтому на кастинги начал ходить далеко не сразу. А после своего первого серьезного прослушивания он и вовсе услышал: «Что ты собираешься делать, когда поймешь, что никогда не добьешься успеха как актер?». Сейчас, состоявшись в Голливуде, Марк признается: если бы встретился с этим человеком сегодня, то ответил бы ему: «Возможно, это тебе стоило поискать новую работу».

Вайнона Райдер

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Как-то в школьном возрасте будущая актриса проходила прослушивание. Вдруг директор по кастингу оборвал ее на полуслове и сказал: «Ты не будешь актрисой. Для этого ты недостаточно хорошенькая. Иди в школу или откуда ты там пришла. Ты не получишь роль». Но критика не сломила Вайнону Райдер. И хорошо, потому что она проявила себя как талантливая молодая актриса в таких фильмах, как «Битлджус», «Смертельное влечение» и «Ночь на Земле».

Милли Бобби Браун

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В детстве Милли Бобби Браун обнаружила, что актерство — это ключ к пониманию того, кем она хочет быть. Ей нравилось играть разных персонажей, особенно тех, кто легко ладил с окружающими, потому что в жизни она столкнулась с непониманием со стороны сверстников: Милли всегда казалась старше остальных. Сильнее всего 11-летняя девочка расстроилась, когда на одном из прослушиваний ей сказали, что она никогда не добьется успеха в киноиндустрии, потому что «слишком зрелая». Однако родители убедили Милли сходить на последнее прослушивание, и 3 месяца спустя она попала в состав сериала «Очень странные дела». Там она обрела не только друзей, но и осознание, что она может своими героинями вдохновлять других людей.

Ке Хюи Куан

AP Photo / John Locher / Invision / East News

Ке Хюи Куан еще ребенком снялся в двух крупнейших фильмах 1980-х годов: «Балбесы» и «Индиана Джонс и храм судьбы». Но когда он вырос, Голливуд отказался от него. По словам Хюи, всегда сложно из актера-ребенка вырасти во взрослого актера, но когда ты азиат, сложность возрастает в 100 раз. «Если вы берете 100 сценариев, высока вероятность того, что ни в одном из них нет значимых азиатских персонажей. Большую часть времени мы — предмет шуток». Поэтому, когда роли иссякли, актер согласился работать за кулисами в качестве постановщика трюков и помощника режиссера. Но десятилетия спустя, вдохновленный просмотром фильма «Безумно богатые азиаты», он решил еще раз попытаться осуществить свою мечту об актерской карьере. Друг-агент согласился представлять его интересы, и через две недели Хюи пригласили в фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Эта роль принесла ему второй большой прорыв в 51 год и первую премию «Оскар».

Джулия Робертс

imageSPACE / Sipa USA / East News

В начале своей актерской карьеры Джулия Робертс обратилась в одно из крупных агентств, представляющих интересы актеров и актрис. Однако ее быстро отшили. Агент, который общался с Джулией, сказал: «Нет, она слишком вульгарная». Вероятно, потом они кусали локти, так как позже Джулия прославилась, сыграв Вивиан в «Красотке» и получила «Оскар» за роль Эрин Брокович.

Энтони Кэрриган

VALERIE MACON / AFP / East News

Энтони Кэрригану поставили диагноз «алопеция», и после 20 лет он начал стремительно терять волосы, брови и ресницы. В то время актер снимался в сериале «Забытые», где ему из-за этого приходилось носить искусственные брови. Тогда Энтони предупредили, что его карьера подошла к концу. «Некоторые люди говорили мне: «Ты не сможешь этого сделать. Ты больше не привлекателен». Однако, по словам актера, это только добавило ему мотивации. Отсутствие волос, бровей и ресниц он сделал частью своего образа и продолжает сниматься.

Сальма Хайек

Когда-то давно Сальме Хайек сказали, что ее возраст и национальность не позволят стать знаменитой актрисой. По словам «доброжелателя», мексиканка никогда не получит главных ролей в Голливуде, и ее скромная карьера в любом случае закончится после 30. В итоге Сальма стала первой мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар» за фильм «Фрида». Сейчас ей 56 лет, и она активно продолжает сниматься в кино. «Я хочу, чтобы другие женщины поняли: поздно расцветать — это прекрасно. И мы не закончим заниматься любимым делом ни после 30, ни после 40. Если вы креативны, полны энтузиазма и любознательны, жизнь может быть захватывающей всегда».

Царящий в Голливуде культ молодости — источник постоянного стресса для многих звезд. Актрисам, которым едва перевалило за 30, приходится слышать, что они «слишком стары» для роли гораздо чаще, чем мы привыкли думать.