10 членов королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе (Елизавета II даже получила кинопремию)

В 2018 году Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри — так в британской королевской семье появилась профессиональная актриса. Но оказывается, она не единственная монаршая особа, причастная к миру кинематографа: Виндзоры порой показываются на экранах в развлекательных шоу и даже художественных фильмах. А Ее Величество даже получила звание самой запоминающейся девушки Бонда.

Мы в ADME решили узнать подробнее о том, как королевская семья покоряет шоу-бизнес. А в конце статьи вас ждет история о том, как одна из Виндзоров помогла появиться на свет сразу двум фильмам о Гарри Поттере.

Королева Елизавета

В 2012 году на открытии Олимпиады в Лондоне зрители увидели ролик, где Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга сопровождает Елизавету II к вертолету, с борта которого знаменитый шпион и Ее Величество совершают совместный прыжок с парашютом. Участие королевы в съемках держалось в секрете от ее семьи, зато монарха сопровождали ее любимые корги. В результате Елизавета даже получила премию BAFTA за вклад в киноискусство и звание самой запоминающейся девушки Бонда. Но на этом кинокарьера королевы не завершилась. Недавно Ее Величество снялась в коротком скетче, посвященном платиновому юбилею своего пребывания на троне. Партнером по съемкам стал медвежонок Паддингтон. Елизавета и ее гость пьют чай и обсуждают сэндвичи с мармеладом. Королева признается медвежонку, что всегда носит такой сэндвич в своей сумочке.

Принц Чарльз

Британский сериал «Улица коронации» идет на экранах с 1960 года. И в нем отметился наследник престола принц Чарльз. Его Высочество ненадолго появился в эпизоде, который транслировался в прямом эфире 8 декабря 2000 года по случаю 40-летия шоу. А в марте 2022 года Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз снялись в праздничном выпуске сериала «Жители Ист-Энда» в рамках празднования платинового юбилея пребывания королевы на троне.

Принцы Уильям и Гарри

Уильям и Гарри сыграли имперских штурмовиков в легендарной космической саге «Звездные войны». Они снялись в небольшой сцене в части «Последние джедаи», но эпизод с их участием был вырезан из финальной версии картины. Дело в том, что принцы оказались слишком высокими для штурмовиков.

Сара Фергюсон

Бывшая жена сына королевы, принца Эндрю, сыграла эпизодическую роль в финале 4-го сезона ситкома «Друзья». Изобразила Сара Фергюсон саму себя: по сюжету, Джо встретил ее в центре Лондона и сделал с ней селфи. А уговорили герцогиню на съемки ее дочки, которые просто обожают знаменитый сериал. Благодаря «Друзьям» Сара смогла улучшить свой имидж в глазах англичан, которые не могли простить ей развод с принцем.

Принцесса Беатрис

Одна из дочерей Сары, принцесса Беатрис, тоже попала на экраны, как и ее мама. Девушка сыграла фрейлину своей прапрапрапрабабушки в фильме «Молодая Виктория». Роль самой королевы исполнила Эмили Блант. Многие зрители отметили, что принцесса очень похожа на Викторию внешне. Кстати, одним из продюсеров картины была Сара Фергюсон.

Принцы Эдвард и Эндрю и принцесса Анна

В июне 1987 года на британские экраны вышло шоу The Grand Knockout Tournament, в котором приняли участие младшие дети королевы — принцы Эдвард и Эндрю и принцесса Анна. Игроки участвовали в многочисленных конкурсах. Например, в одном раунде наряжались гигантскими овощами, а в другом бросали друг в друга искусственную ветчину. Команда Анны победила. Мероприятие помогло собрать более 1 млн фунтов стерлингов на благотворительность.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, — одна из самых плодотворных актрис в британской королевской семье. Она сыграла в трех лентах: «Сотрясение», «Между черным и белым» и «Право на жизнь». А еще она является режиссером документальных фильмов и даже автором саундтреков.

Бонус: как британская королевская семья участвовала в съемках фильмов о Гарри Поттере

Двоюродная племянница королевы Роуз Виндзор нашла себя в киноиндустрии. Она работала в съемочной группе фильмов «Гарри Поттер и орден феникса» и «Гарри Поттер и принц-полукровка». А также участвовала в съемках ленты «Маргарет Тэтчер: Долгий путь к Финчли» и сериала «Ваша Бриташа».