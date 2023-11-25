10 фильмов, которые собрали кассу и восхищение зрителей в 2023 году

2023 год уже вот-вот передаст свои права новому, следующему году. Осталось совсем немного времени, и мы начнем нарезать салаты и включать хорошие фильмы. Давайте вспомним, что крутого и интересного нам показали на экранах за год, чтобы на каникулах точно было что посмотреть.

Баба Яга спасает мир

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3



Может, кто-то из зрителей и называет этот фильм «главный кринж года», но нам кажется, что не стоит ждать чего-то новаторского и глубокомысленного от сказки. А это, в первую очередь, сказка — причем и дети, и взрослые смогут найти тут что-то свое. И начинается все с того, что обыкновенный пацан Сенька вдруг попадает в заколдованный лес. Обычно лес скрыт от людских глаз заклятием Бабы Яги, но в этот раз что-то пошло не так, и Яге придется срочно восстановить равновесие. Очень необычно было наблюдать наших любимых героев из сказок в современном фильме. Даже если вы наизусть знаете все народные сказки, то я гарантирую, что «Баба Яга» станет для вас большим сюрпризом. © dear-olechka / Kinopoisk

Не ожидалось, что авторы смогут настолько органично и умело переработать народные сказки и сделать из них полноценный семейный блокбастер. © Iluso Eterno / Kinopoisk



Вызов

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5 Несмотря на большой хронометраж в почти 3 часа, многие зрители признаются, что смотрели фильм на одном дыхании. Нам расскажут о девушке-хирурге, которой предстоит отправиться на космическую станцию, чтобы там провести операцию и спасти космонавта. А уникален фильм тем, что часть съемок действительно проходила на МКС — впервые в истории на орбиту отправились съемочная группа, режиссер и актриса. Я большой поклонник «космических» фильмов, и, конечно, местами в «Вызове» узнавал и «Гравитацию», и «Марсианина», и даже чуть-чуть «Интерстеллар». © Ciudin / Kinopoisk

Когда смотрела дома, поняла, что лучше бы сходила в кино, потому что зрелище по-настоящему масштабное. © Лена Филармонова — 9832 / Kinopoisk

Я делаю шаг

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 Молодой учитель Саша мечтает переехать в столицу, ну а пока что работает в родной школе. И, кажется, единственный человек, которого он способен терпеть рядом с собой — это его подруга детства, а весь остальной мир его бесит. А тут еще собственные страхи душат и наступают на пятки... Но ради исполнения мечты Саше придется взглянуть своим страхам в лицо. Наконец мы увидели фильм, в котором показана жизнь нормальных людей, нормальные человеческие отношения. Безупречная игра Марии Ароновой, талант молодых актеров — все это делает фильм светлым, ярким и насыщенным. © Логопед_ / Kinopoisk

Гром: Трудное детство

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Многие зрители уже успели посмотреть «Чумного доктора» и всем сердцем полюбили отважного героя Игоря Грома. А кто-то еще до выхода фильмов был с ним знаком — из комиксов, конечно. «Трудное детство», как можно понять из названия, расскажет нам предысторию Игоря. И начинается все с того, что мальчишка решает подзаработать. С первого фильма меня захватила вселенная «Грома», особенно факт того, что как таковых суперспособностей в этой франшизе нет. Саундтрек, как всегда, подобран гениально, актерский состав отличный. Думал, Кай Гетц и Володя Яганов будут переигрывать, но нет — все прекрасно. © Владислав Попов — 6502 / Kinopoisk

Сказать, что мне свело олдскулы, это ничего не сказать! Фильм — не просто кинокомикс и развитие вселенной Bubble, а большая ода ностальгии по нашему детству. По вкусу жвачки и газировки, по играм на Денди и Сеге, и, конечно, по фильмам, которые мы смотрели в детстве и разбирали на цитаты. © El_principe / Kinopoisk

Кентавр

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5 Если вы из числа тех людей, кто, увидев Илью Найшуллера в списке продюсеров, сразу понимает: «Это надо смотреть!»; если для вас названия «Хардкор» или «Никто» — не пустой звук... Значит, фильм точно для вас. Саша, главный герой, работает по ночам таксистом. В одну из таких смен к нему в машину садится Лиза. Девушка выкупает такси на всю ночь и просит повозить ее по делам. Ночь только начинается, пристегните ремни безопасности. В общем, всем любителям нуарного триллера — добро пожаловать. Кино, конечно, не без минусов, но потрясает и удивляет многое: интересная операторская работа, живые диалоги и общая атмосфера. © schuchkin.stepan / Kinopoisk

Болтовня героев живая и совершенно не картонная, именно поэтому им сочувствуешь, ими проникаешься, в них влюбляешься. © Ls**s / Kinopoisk

Повелитель ветра

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Все мы слышали про путешественника Федора Конюхова. Этот фильм рассказывает о сравнительно новой опасной вылазке Федора — о кругосветном путешествии на воздушном шаре в 2016 году. Для большого экрана зрелищно и масштабно. Восторг полный. Смотрели всей семьей — рекомендую сходить. © Галя Иванова — 4604 / Kinopoisk

Понимаю, что историй у Федора Конюхова много, и можно было сделать иначе, круче и т.д. Но меня фильм зацепил, крайне духоподъемный. Однозначно советую. © v-pereskokov / Kinopoisk

По щучьему велению

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Конечно, в детстве все читали сказку про Емелю и волшебную щуку, исполняющую желания. Только желаний, как мы помним, всего три, а Емеля взял да разбазарил впустую целых два из них. А третье решил приберечь на потом. И есть у Емели заветная мечта — взять в жены царскую дочку. Но магию на это дело тратить Емеле не хочется, вот он и отправляется в путь сам, взяв в спутники волшебную щуку. Интересная, добрая сказка, которая порадует молодых зрителей и развлечет взрослых, напомнит, что добро всегда побеждает зло, а счастье зачастую ближе, чем нам кажется. © prIGovOR / Kinopoisk

Снегирь

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Двое молодых студентов отправляются в море вместе с опытными моряками — у них практика на рыболовном судне. Юноши мечтали о приключениях, но реальность оказывается суровой, как и характер их коллег. А тут еще их утлое суденышко попадает в сильный шторм... Глубокое, правдивое кино. Не для «скоротать вечерок». © Ситдиков Рустам / Kinopoisk

Получилось отличное кино, подробно показывающее и быт моряков, и масштабный шторм, и работу команды в таких условиях, и даже вечную тему «отцов и детей». © schuchkin.stepan / Kinopoisk

Страсти по Матвею

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 Матвей мечтает однажды стать священником. Агата — тату-мастерица, смелая и творческая личность. Ребята кажутся совершенно разными до тех пор, пока не встретятся, и вот тогда оказывается, что у них, несмотря на разный подход к жизни, одни и те же ценности и взгляды. Фильм просто отличный: красивая картинка, потрясающие пейзажи, городские виды, идеально подходящая музыка — все здесь есть. Два часа пролетели незаметно. © Yul_KaYurova / Kinopoisk

Фильм динамично снят и смотрится на одном дыхании, и заканчивается весьма неожиданно. Игра актеров прекрасна. © alexander-babuk / Kinopoisk

Король и Шут. Фильм о фильме

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 Да, в нашем списке нашлось место не для художественного фильма, а для документалки про нашумевший сериал «Король и Шут». Если панк-сказка пришлась вам по вкусу, обязательно стоит посмотреть и то, как ее снимали — закулисье порой даже интереснее того, что находится в кадре. Актеры, режиссеры, продюсеры и художники в этом фильме поведают о том, как сумели взять историю группы «Король и Шут» и превратить ее в сериал.