10+ фильмов, в которых нам жирно намекали на мифологию. А мы дружно проглядели

Современные писатели и режиссеры регулярно обращаются к прошлому в поисках вдохновения. Например, вплетают в сюжет мифы Древней Греции, как во франшизах о «Голодных играх» или Гарри Поттере. Или используют скандинавский эпос: его следы можно отыскать во «Властелине колец» и даже «Маске». Мы решили вспомнить популярные фильмы, в которых отсылки к мифологии играют не последнюю роль.

Фильмы о Гарри Поттере

Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News

В ленте «Гарри Поттер и кубок огня» чемпионов Турнира трех волшебников отправили в лабиринт, как в мифе о Тесее и Минотавре. Задача участников — добраться до кубка. Гарри Поттер и Седрик Диггори справляются с заданием, но заколдованный магический артефакт переносит их прямо в лапы к чудовищу — Волан-де-Морту.

Гарри вступает в магическую схватку с Волан-де-Мортом, и тут выясняется, что их волшебные палочки связаны. Эту связь можно рассматривать как символическую нить, подобную той, которую в мифе Ариадна дает Тесею, чтобы он смог найти выход из лабиринта. И именно благодаря этой «нити» Гарри удается спастись.

В истории о Гарри Поттере встречается много отсылок к мифам и на уровне персонажей. Например, трехголовый пес Пушок из серии о философском камне — это Цербер, охраняющий врата в подземное царство. Усыпить его можно только с помощью музыки. Именно так поступил Орфей, сыграв псу на арфе, и ученики Хогвартса, использовав флейту. О греческой мифологии нам напоминают также кентавр, феникс, грифон и многие другие магические существа. Еще один антагонист поттерианы — Фенрир Сивый, оборотень и приспешник Волан-де-Морта. Этот персонаж попал сюда из скандинавской мифологии. Фенрир является сыном Локи, который стремится вырваться на свободу, вместе со своими детьми проглотить Солнце и Луну, вследствие чего наступит Рагнарёк — конец света.

Моя прекрасная леди

Фильм снят по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». В греческой мифологии Пигмалион был скульптором. Он создал идеальную женщину из слоновой кости и влюбился в свое творение. Богиня любви Афродита пожалела Пигмалиона и оживила статую. Так и профессор фонетики Генри Хиггинс решает превратить бедную цветочницу Элизу Дулитл в настоящую леди, но в процессе обучения не на шутку привязывается к подопечной.

Голодные игры

Еще одна интерпретация мифа о Тесее и Минотавре — цикл «Голодные игры». Тесей вместе с другими молодыми людьми из Афин был отправлен в качестве дани критскому царю Миносу. Точно так же дистрикты приносят в жертву Капитолию по одному юноше и одной девушке. Только в мифе царь Минос запускает молодых людей в лабиринт к кровожадному зверю Минотавру, а в «Голодных играх» они становятся участниками реалити-шоу, которое представляет из себя гонку на выживание.

Маска

Банковский служащий Стэнли Ипкисс случайно находит необычную деревянную маску. Надев ее, он превращается в зеленолицего шута, который может влиять на окружающих и происходящее. Эта маска отсылает нас к скандинавской мифологии. Дело в том, что она когда-то принадлежала не кому иному, как богу-плуту и шутнику Локи. Поэтому надевший ее приобретает магические способности.

Матрица

Создатели «Матрицы» позаимствовали из античности имена и целые образы: Морфеус — бог снов, Персефона в исполнении Моники Беллуччи — жена Аида, бога подземного мира. Еще один подобный персонаж — Пифия (Оракул). В Древней Греции это была самая знаменитая прорицательница, живущая при храме Аполлона в Дельфах. Кстати, узор на украшении Персефоны напоминает меандр — распространенный античный орнамент.

Властелин колец, Хоббит

Во «Властелине колец» и «Хоббите» множество различных мифологических мотивов. Создавая эти произведения, Толкин в том числе обращался к германским героическим легендам. Например, Гэндальф напоминает скандинавского бога Одина в одном из его человеческих воплощений. Один являлся в мир людей в образе старца с длинной белой бородой, в широкополой шляпе и с посохом.

Маяк

В этом фильме можно обнаружить сразу несколько мифологических мотивов. Персонаж Уиллема Дефо напоминает морского бога Протея. Он умел трансформировать свой облик, а у героя Дефо постоянно меняется история его жизни, которую он рассказывает собеседнику. Также в картине прослеживается отсылка к мифу о Прометее, который принес людям огонь и был за это наказан: прикован к скале, чтобы орел клевал его печень. Финал, где герой Роберта Паттинсона поднимается к фонарю маяка и падает, ослепленный светом, напоминает миф об Икаре. Тот поднялся слишком близко к солнцу, которое расплавило воск на его крыльях.

Чудо-женщина

В ленте «Чудо-женщина» рассказывается история греческой богини Артемиды (в фильме используется ее римское имя Диана). Диана Принс — амазонка и человеческая дочь Зевса. Амазонками назывались сильные и неукротимые женщины-воительницы. Согласно мифу, мать Дианы — королева амазонок Ипполита — носила волшебный пояс. В кино он превратился в Лассо истины, заставляющее людей говорить правду. Им активно пользовалась героиня Галь Гадот.



О, где же ты, брат?

Мюзикл братьев Коэн отсылает нас к «Одиссее». Главный герой по имени Улисс в исполнении Джорджа Клуни вместе с двумя другими каторжниками сбегает из заключения и пускается в путешествие. Улисс хочет добраться до своей жены Пенни (супругу Одиссея, что символично, звали Пенелопа) и помешать ей снова выйти замуж. По дороге беглецы, как и Одиссей, встречают лотофагов, прекрасных сирен и одноглазого циклопа. Правда, выглядят те максимально современно.

Олдбой

Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук ссылается на историю античного царя Эдипа. В младенчестве от него избавляется родной отец, испугавшись страшного пророчества. Но, когда Эдип вырастает вдали от дома, сам того не подозревая, он исполняет жуткое предсказание. В финале ему открывается трагическая правда, и он, не выдержав позора, уходит скитаться в пустыню. Герой фильма проводит 15 лет в заточении. Попав на свободу, он не знает, что его судьба и все его дальнейшие поступки уже предрешены.

Мулен Руж!

Режиссер мюзикла Баз Лурман при работе над сценарием опирался на миф об Орфее и Эвридике. По его словам, Кристиан — это современный Орфей, гений, своим талантом превзошедший всех в мире. Орфей спускается в подземное царство, чтобы спасти Эвридику. В фильме это мир кабаре и ночных развлечений, а в роли Эвридики — куртизанка по имени Сатин. Она тоже любит Кристиана, но находится под властью герцога. Кристиану почти удается спасти Сатин. Но она уже была обречена, потому что в мифе Орфей оглядывается назад и теряет Эвридику.

В каких фильмах или сериалах вы неожиданно для себя находили мифологические мотивы или другие интересные отсылки?