8 случаев, когда киношники показали нам особенности разных стран, а мы все проглотили, даже не распробовав

Сценаристы, режиссеры и актеры зачастую вкладывают в свои работы гораздо больше, чем мы замечаем при первом просмотре. Мелкие и, казалось бы, незначительные детали в фильмах и сериалах могут пролить свет на традиции и культуру разных стран. Подмечать такие моменты бывает безумно интересно.

Гарри Поттер и философский камень

Эту сцену до конца поймет только британец. В распределении учащихся по факультетам вовсе нет ничего необычного (кроме разве что способа). Такая система является традиционной для школ Великобритании. Эту традицию Хогвартса Джоан Роулинг не выдумала, а списала с британских реалий. Учеников в этой стране действительно распределяют по так называемым домам, которым присваивается название, определенный логотип или цвет. Между «домами» проводятся соревнования, а по их итогам начисляются баллы.

Гарри Поттер и кубок огня

Когда семейство Уизли вместе с Гарри и Гермионой прибывает на чемпионат мира по квиддичу, все располагаются на ночь в палатке, которая внутри выглядит как полноценный дом со всеми удобствами. И здесь снова нет ничего удивительного для британцев. Жители Туманного Альбиона уже многие годы предпочитают глэмпинг — «гламурный кемпинг» — сну в спальных мешках под звездами. И поэтому берут на отдых многокомнатные палатки, передвижные кухни и т.д.

Райя и последний дракон

Создатели мультфильма серьезно подошли к делу и консультировались с разными специалистами по Юго-Восточной Азии: антропологами, архитекторами, музыкантами, танцорами. Результат вышел впечатляющий. Одежда героев в традиционном камбоджийском и филиппинском стиле, плавучие рынки Вьетнама, необычная архитектура — по этому мультику можно изучать культурное наследие региона.

Принц Египта

Когда в мультфильме звучит песня «All I Ever Wanted», можно заметить, что взгляд героя скользит справа налево. Именно так в большинстве случаев читаются египетские иероглифы.

Моана

Художники по костюмам хотели максимально реалистично изобразить одежду героев. Специальная исследовательская группа привезла им множество фотографий и видеозаписей с жителями Полинезии, а также ткани и украшения. На процесс создания костюмов наибольшее влияние оказала самоанская и тонганская традиционная одежда. Художники учли каждую мелочь: вес разных тканей, их структуру, специфические рисунки, вышивки и самые мелкие детали.

Энканто

В анимационном мюзикле «Энканто» можно заметить, как мужчины играют в тэхо. Это традиционный метательный вид спорта в Колумбии. Игра заключается в том, что металлическим диском нужно попасть в центр доски, которая покрыта глиной и установлена под углом 45 °.

Также в одной из сцен мы видим яркий разноцветный водоем, и это не просто красивая картинка. В Колумбии действительно существует такое место — река Каньо-Кристалес, ее еще называют Рекой пяти цветов. Цвет воды в ней меняется из-за разных видов водорослей.

Банши Инишерина

При просмотре этой ленты внимательные зрители заметили любопытную деталь, которая как нельзя лучше соответствует сюжету. После обретения Ирландией независимости все красные почтовые ящики британской Королевской почты были перекрашены в зеленый цвет. Некоторые из них сохранились до наших дней.



Уэнсдэй