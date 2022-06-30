10+ знаменитостей поделились малоизвестными историями о Киану Ривзе, и теперь мы любим его еще больше

Актерская карьера Киану Ривза на протяжении всех 33 лет была насыщенной. Он снялся в таких хитах, как «Скорость» и «Дракула», стал звездой серии фильмов «Матрица» и франшизы «Джон Уик». И несмотря на то, что мнения об актерском таланте Ривза различны, его репутация очень доброго и деликатного человека не подлежит оспариванию.

Мы в ADME собрали в одну статью рассказы актеров и кинорежиссеров, которым довелось поработать на одной съемочной площадке с Киану Ривзом, чтобы вы еще больше умилились тому, какой он хороший.

1. Вайнона Райдер

Вайнона Райдер и Киану Ривз дружат более 30 лет. Они познакомились на съемках «Дракулы» в 1992 году. Вайнона рассказала, что режиссер Фрэнсис Форд Коппола попросил Ривза довести ее до слез во время одной из сцен, где герой Киану должен был продемонстрировать свою жестокость. Он категорически отказался, и это сблизило 2 звезд. Кроме того, в 2018 году во время рекламной кампании фильма «Как женить холостяка» Вайнона сказала, что и мечтать не могла о лучшем партнере по съемкам, чем Киану Ривз. На вопрос журналистов «почему?» она ответила: «Он один из тех людей, с кем я люблю работать и просто находиться рядом. Я знала, что фильм получится успешным только в том случае, если я буду работать с человеком, с которым мы хорошо чувствуем друг друга. А с Киану так было всегда».

2. Сандра Буллок

Сандра Буллок и известный актер встретились на съемках фильма «Скорость» и стали друзьями на всю жизнь. Сандра призналась, что Киану на все 100 % оправдывает репутацию хорошего парня. И добавила: «Он умеет слушать, и люди от этого с ума сходят». Одна история прекрасно это иллюстрирует. Актриса однажды упомянула при своем партнере, что никогда в жизни не ела трюфелей. Через несколько дней Киану Ривз пришел к ней домой с цветами и трюфелями.

3. Хэлли Берри

Коллега Киану Ривза по фильму «Джон Уик — 3» Хэлли Берри также расточала похвалы актеру, отметив его профессионализм. В интервью она призналась, что ей так нравится с ним работать, что она была готова переломать ребра, чтобы не отставать от его темпа, и, конечно, чтобы произвести на него впечатление на съемках.

4. Джонас Ривера



AP / East News

Ривз присоединился к франшизе «История игрушек — 4», озвучив помешанного на мотоциклах Дюка Кабума. По словам продюсера Джонаса Риверы, персонаж в исполнении Ривза получился живым и обстоятельным. «Он задавал по-настоящему глубокие вопросы о своем герое, он пришел не просто развлечься, озвучивая забавный мультфильм, он копал глубоко. Он один из самых вдумчивых актеров, с которыми мы когда-либо работали», — добавил Ривера.

5. Крис Эванс

Крис Эванс тоже причисляет себя к фанатам Киану Ривза. После того как Киану опубликовал в твиттере видео, на котором он репетирует свою роль в «Истории игрушек — 4», звезда фильма «Мстители: Война бесконечности» не остался равнодушным к вокальному выступлению Ривза. В ответном твите он написал: «Если бы они выпустили 2-часовую „Историю игрушек — 4“, которая состояла бы чисто из этого, я бы все равно сходил на нее в кино 2 раза». Также Эванс выразил свое глубокое восхищение звездой в ответ на вопрос, как ему работалось вместе с Ривзом над фильмом «Короли улиц»: «Он великолепен. Он из тех актеров, с которыми мне нравится работать. Он нацелен на результат. Он настроен во всем разобраться, и это очень полезное качество на съемочной площадке». Крис Эванс добавил, что во время работы актер очень сосредоточен, внимателен и его невозможно вывести из равновесия.

6. Майкл Б. Джордан

Еще в 2001 году Майкл Б. Джордан снялся в драме «Хардбол» с самим Нео — то есть Киану Ривзом. И недавно он вспомнил актера добрым словом: «Во время съемок Киану пригласил весь актерский состав на ужин, и нам выпал шанс встретиться с его коллегой по фильму „Матрица“ Лоренсом Фишберном. До сих пор помню, как с удивлением подумал: „Вот, значит, как это бывает у кинозвезд: они приглашают своих коллег поужинать с другими известными актерами“».

7. Приянка Чопра



FR34727 AP / Associated Press / East News

Приянка Чопра сказала, что Киану Ривз «отличный актер и действительно хороший парень». Актриса вспоминает, что на съемках фильма «Матрица: Воскрешение» она чувствовала себя неуверенно и очень нервничала, а Ривз заметил это и успокоил ее, сказав, что она отлично поработала. «Сам факт, что человек вроде него, с такой успешной карьерой на протяжении почти 40 лет, заметил это и поддержал меня, был чудом», — объяснила актриса.

8. Пураб Кохли



Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Пураб Кохли, еще один актер фильма «Матрица: Воскрешение», также рассказал о своем опыте работы с Киану Ривзом: «Это был важный момент — поработать вместе с голливудской звездой. Мне довелось немного посотрудничать с Киану Ривзом на съемочной площадке. Он одна из самых больших звезд в мире, но, когда вы находитесь рядом с ним, он ни капли не задается, он остается собой».

9. Коллеги Киану по серии фильмов «Джон Уик»

Коллеги Киану Ривза по фильму «Джон Уик» тоже поведали о нем много хорошего, рассказав, как знаменитый актер вел себя на съемочной площадке. Иэн Макшейн вспоминал, что Ривз принес ему чай. Лэнс Реддик спросил Киану, не сделать ли ему одну сцену иначе, но тот заверил его, что все в порядке: «Нет. Просто делай то, что делаешь». Марк Дакаскос не мог не восхититься готовностью знаменитого актера к сотрудничеству: «Все хорошее, что вы слышали о Киану, — это правда!»

10. Ричард Линклейтер

Известный режиссер Ричард Линклейтер, который работал вместе с Ривзом над фильмом «Помутнение», заявил: «Вы просто им заинтригованы. Что бы ни творилось у него в голове, это достойно вашего внимания». Также режиссер добавил: «Для меня самое ценное — то, что все говорят о том, какой он добросердечный человек. Однако он не подлизывается, не ищет вашего одобрения. При этом от него исходит ощущение абсолютной порядочности».

11. Чад Стахелски

Бывший каскадер и режиссер Чад Стахелски без колебаний заявил, что вся франшиза «Джон Уик» своим успехом обязана Киану Ривзу: «Когда вы будете говорить с поклонниками этого фильма, спросите их, почему они любят эту киноленту. Я думаю, что, по большей части, и это нельзя недооценивать, из-за Киану Ривза». Стахелски продолжил: «Я пытаюсь открыть душу зрителю, рассказать, кто я и какая у меня история. Но если бы вы увидели, как работает этот парень, то у вас бы дыхание перехватило. Он вкладывает всего себя в каждый кадр. Он никогда не уходит со съемочной площадки, он остается в спортзале допоздна и уходит последним, у него всегда много идей. Это его работа и это его франшиза. И он полностью погружен в этот процесс».